Đánh giá năng lực: Đình chỉ thi nếu viết, vẽ vào giấy nội dung không liên quan

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), thí sinh cần có mặt tại phòng thi trước 7 giờ 30 để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1. Thí sinh sẽ làm bài thi trong thời gian 150 phút, bắt đầu từ 8 giờ 30 và kết thúc vào 11 giờ. Thí sinh đến chậm quá 15 phút (tính từ cửa phòng thi) sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Hội đồng thi kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ban hành quy định đối với kỳ thi đánh giá năng lực năm nay. Theo đó, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục trước khi vào thi. Thí sinh phải mang theo và xuất trình giấy tờ tùy thân mà thí sinh đã sử dụng để đăng ký dự thi, gồm một trong các loại giấy tờ sau (bản chính, còn hạn sử dụng): CMND, CCCD hoặc hộ chiếu.

Trường hợp thí sinh không mang theo giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết. Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc (email, số điện thoại, địa chỉ) trong danh sách dự thi và giấy báo dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi trước giờ thi để xử lý kịp thời.

Cần làm gì nếu tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời?

Trong phòng thi, thí sinh cần tuân thủ việc ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh, mã đề thi và thông tin cá nhân vào đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp; điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu này. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý chỉ được viết bằng một màu mực, không được dùng mực màu đỏ, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước), điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Khi nhận đề thi, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in khi được thông báo từ cán bộ coi thi. Nếu phát hiện đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ hay các lỗi khác thì thí sinh phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề. Sau khi kiểm tra đề thi, phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép.

Thí sinh phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn và được cán bộ coi thi phát, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Thí sinh cần lưu ý chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Quy định cũng nêu rõ thí sinh không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi; bảo quản bài thi nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có người khác xâm hại đến bài thi của mình thì thí sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.

Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi, không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp đủ phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp và ký xác nhận vào danh sách phòng thi. Người dự thi chỉ được rời phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ các giấy tờ trên.

Những vật dụng được mang vào phòng thi

Khi vào phòng thi, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, atlat địa lý Việt Nam (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

Theo quy định của Hội đồng thi, các loại máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) được mang vào phòng thi gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus; NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS. Ngoài ra, còn có các máy tính bỏ túi tương đương, không có chức năng soạn thảo thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng gửi-nhận thông tin và ghi âm-ghi hình.

Thí sinh không được mang vào phòng thi: giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi. Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thị.

Thí sinh bị xử lý vi phạm trong trường hợp nào?

Theo quy định của Hội đồng thi, mọi vi phạm quy định đều bị lập biên bản, xử lý. Cụ thể, là khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác.

Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; Mang vật dụng trái phép vào phòng thi; Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Trừ điểm bài thi và hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo do trưởng ban thi quyết định căn cứ báo cáo của tổ chấm thi và biên bản xử lý vi phạm của cán bộ coi thi. Thí sinh bị đình chỉ sẽ bị điểm 0; không được sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Hội đồng thi kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hủy bỏ kết quả thi của thí sinh trong trường hợp thí sinh để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, Hội đồng thi lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.