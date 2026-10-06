Đánh giá Nothing Phone (4b): Lựa chọn an toàn hay mạo hiểm?

Thiết kế quen thuộc nhưng thực dụng

Nothing Phone (4b) trang bị hệ thống đèn LED mặt lưng được tinh chỉnh lại với năm cụm đèn vuông vức. Thân máy được hoàn thiện từ nhựa liền khối, mang lại cảm giác cầm đầm tay với trọng lượng 210g. Ngoài ra, máy còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP64.

ẢNH: THEGIOIDIDONG.COM

Mặt trước của máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.77 inch, độ phân giải 1080p và tần số quét 120Hz. Độ sáng tối đa lên tới 1800 nits giúp thiết bị hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Trải nghiệm sử dụng trên Nothing Phone (4b) được duy trì mượt mà nhờ con chip Snapdragon 6 Gen 4 kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8GB.

Cấu hình này xử lý gọn gàng các tác vụ cơ bản, dù không thiên về hiệu năng chơi game nặng. Hãng cũng trang bị viên pin lớn 6000 mAh cùng sạc 33W.

Chính sách giá hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Người dùng có thể dễ dàng tiếp cận Nothing Phone (4b) với mức giá tốt tại Thế Giới Di Động. Cụ thể, phiên bản 8GB/128GB có giá gốc là 10.990.000đ và đang được áp dụng mức giá 10.290.000đ.

Đi kèm với đó là ưu đãi giảm ngay 500.000 đồng, tặng quạt tản nhiệt và cho phép trả chậm với 0% lãi suất. Máy cũng được hưởng chính sách bảo hành 24 tháng và chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng.