Danh hài Anh đâm đơn kiện sau khi bị loại khỏi ghế giám khảo Britain's Got Talent

Tố nhà sản xuất xâm phạm quyền riêng tư

David Walliams chia tay chiếc ghế giám khảo Britain's Got Talent sau 10 năm gắn bó vì những bình luận ác ý nhắm đến thí sinh SHUTTERSTOCK

David Walliams là gương mặt quen thuộc với công chúng Anh khi là một diễn viên hài, tác giả, ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Từ năm 2012 đến 2022, nghệ sĩ này đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng Britain's Got Talent. Tháng 11.2022, có thông tin rằng anh đã đưa ra những nhận xét mang tính xúc phạm và thô tục đối với hai thí sinh trong buổi ghi hình tại London Palladium hồi tháng 1.2020. Ngay sau đó, ngôi sao Little Britain đã lên tiếng xin lỗi và nhấn mạnh đây là những cuộc trò chuyện riêng tư như bao cuộc trò chuyện bông đùa khác với bạn bè và không hề có ý xấu. Vụ ồn ào này khiến Walliams buộc phải rời ghế giám khảo Britain's Got Talent năm nay và vị trí của nam nghệ sĩ được thay thế bởi Bruno Tonioli.

Theo The Sun hôm 9.10, David Walliams đang kiện đơn vị đứng sau Britain's Got Talent. Danh hài 52 tuổi tố các nhà sản xuất của Fremantle Media đã ghi âm, sao chép và lưu trữ các cuộc trò chuyện riêng tư của anh trong quá trình ghi hình suốt 10 năm qua. Nghệ sĩ này kiện đòi số tiền bồi thường để bù đắp cho khoản thu nhập bị mất từ năm 2022, bù cho các khoản lỗ trong ít nhất hai năm tới, tổn hại về tâm thần khi mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân, chi phí pháp lý… Con số này được dự tính có thể lên đến 10 triệu bảng Anh (hơn 296 tỉ đồng). Ngôi sao tiếng tăm cũng yêu cầu nhà sản xuất tiêu hủy tất cả các bản ghi âm và những bản ghi liên quan. Trang tin Anh đánh giá vụ kiện này sẽ gây chấn động giới showbiz và vén màn bí mật đằng sau một trong những chương trình được yêu thích nhất tại nước này.

David Walliams ngồi "ghế nóng" Britain's Got Talent cùng Alesha Dixon, Amanda Holden và Simon Cowell (từ trái sang)

ITV

Cụ thể, David Walliams tố phía Fremantle Media đã thu thập các chi tiết riêng tư, nhạy cảm của các cuộc trò chuyện trong suốt thời gian anh làm giám khảo cho Britain's Got Talent, bao gồm cả những thông tin cá nhân không hề liên quan đến việc sản xuất chương trình. Nghệ sĩ kỳ cựu cũng tiết lộ ba tên tuổi ngồi "ghế nóng" cùng mình là Simon Cowell, Amanda Holden và Alesha Dixon cũng bị nhân viên sản xuất giám sát theo cách tương tự.

The Sun hé lộ rằng trong một tài liệu pháp lý, luật sư của David Walliams nêu rõ: "Thời điểm đó, anh ấy không hề biết micro của mình đã được bật và âm thầm ghi âm trong suốt cả ngày ghi hình, bao gồm cả thời gian nghỉ giải lao, kéo dài suốt quãng thời gian làm giám khảo cho chương trình". Nam diễn viên nói điều này thậm chí còn xảy ra kể cả khi anh đi vệ sinh. Một bản sao của bản ghi âm cũng được cung cấp cho công ty đồng sản xuất Syco của Simon Cowell theo yêu cầu. Các dữ liệu này lên tới 1.700 giờ ghi âm trong 10 năm qua. Ngoài ra, họ còn lưu giữ lượng dữ liệu ghi hình trực quan trong 191 ngày quay phim.

Theo tiết lộ từ phía David Walliams, các băng ghi âm chứa nhiều thông tin riêng tư, trong đó bao gồm cả những lời tâm sự của nam diễn viên với đồng nghiệp Alesha về cuộc sống hôn nhân, vấn đề ly hôn, chi tiêu, đời sống tình dục, các mối quan hệ cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của mình… "Anh ấy vô cùng khó chịu khi biết rằng thông tin cá nhân, bao gồm nhiều vấn đề riêng tư nhạy cảm đã được ghi lại mà mình không hề hay biết hoặc đồng ý. Những thông tin ấy được sao chép, chia sẻ nội bộ giữa các nhân viên của bên bị cáo (Fremantle) và dường như được lưu giữ vô thời hạn", luật sư của danh hài này cho hay.

David Walliams (bìa trái) nói mình không hề biết về mức độ bị giám sát trong chương trình cho đến khi nhận xét thiếu tôn trọng của anh về hai thí sinh bị rò rỉ vào năm ngoái ITV

Luật sư của nghệ sĩ kỳ cựu tuyên bố: "Nguyên đơn là một chuyên gia truyền hình giàu kinh nghiệm. Anh ấy hiểu rằng trong ngày ghi hình, khi nào thì các đoạn phim, âm thanh và video được ghi lại để có khả năng đưa vào chương trình và khi nào thì không. Vì cho rằng mình không bị ghi hình vào những thời điểm khác nên nguyên đơn sẽ nói chuyện và đùa giỡn một cách thiếu thận trọng với các giám khảo khác".

Người này cũng giải thích cả bốn giám khảo trong chương trình đều thường xuyên pha trò bằng những từ ngữ thô lỗ hay có yếu tố tình dục. Họ làm điều này để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trong những ngày quay phim dài và không nghĩ những lời lẽ ấy sẽ bị công khai vì đó thực chất là những cuộc trò chuyện riêng tư giữa những người bạn trưởng thành. Đại diện pháp lý của David Walliams tuyên bố anh chỉ tiết lộ những chuyện riêng tư với đồng nghiệp, không hề có nhu cầu công khai chúng, việc bị ghi âm lại đã xâm phạm quyền riêng tư của mình.



Hứng chịu hậu quả sau ồn ào

Mối quan hệ giữa David Walliams và Simon Cowell không còn tốt đẹp như xưa GETTY

David Walliams cho biết hậu quả của việc rò rỉ thông tin đã hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên hài, nhân vật truyền hình và tác giả viết truyện thiếu nhi. Nghệ sĩ 52 tuổi tiết lộ sau vụ ồn ào, anh không còn được săn đón như trước, thu nhập giảm mạnh từ 3,7 triệu bảng Anh (hơn 109 tỉ đồng) vào năm 2022 xuống còn 101.800 bảng Anh (hơn 3 tỉ đồng) trong 5 tháng đầu năm 2023. Ngôi sao loạt phim Partners in Crime chia sẻ trong khoảng thời gian đó, anh bị hủy lịch trình quan trọng, chỉ nhận được một lời mời làm việc mới, gây ra "hậu quả thảm khốc cho danh tiếng và sự nghiệp".

Phía Walliams nhấn mạnh hành vi của bên Fremantle đã khiến nam nghệ sĩ không thể làm việc bình thường, mất đi sự hài hước vốn có. "Anh ấy cảm thấy dễ bị tổn thương khi bước vào trường quay vì sợ rằng những gì mình nói và làm trong bối cảnh đó có thể bị ghi lại và rò rỉ mà không có sự đồng ý của anh ấy", luật sư của ngôi sao kỳ cựu nêu rõ. Walliams được cho là trở nên đau buồn tột độ khi mất đi một phần quan trọng trong bản sắc cá nhân cũng như bản sắc nghề nghiệp của mình. Một báo cáo cũng trích dẫn ý kiến của bác sĩ điều trị cho David Walliams trong nhiều năm. Theo đó, căn bệnh trầm cảm của danh hài Anh đã tái phát vì ồn ào này. Sao phim Capturing Mary cũng gặp vấn đề nghiêm trọng với giấc ngủ, bị cản trở bởi những suy nghĩ tiêu cực không thể kiểm soát, bao gồm cả ý nghĩ tự sát.

Walliams tiết lộ bản thân không thể làm việc bình thường, mất đi sự hài hước vốn có vì lo ngại bất cứ điều gì mình nói hoặc làm đều có thể được dùng để chống lại chính mình đồng thời có ý nghĩ tự tử REX

Đáp lại đơn kiện của David Walliams, phía Fremantle cho biết: "Chúng tôi đã có mối quan hệ lâu dài và hiệu quả với David nên rất ngạc nhiên và đau buồn trước hành động pháp lý này. Về phần mình, chúng tôi vẫn sẵn sàng và cởi mở trong việc đối thoại để giải quyết vấn đề này một cách thân thiện. Tuy nhiên, trong thời gian đó, chúng tôi cũng sẽ xem xét các cáo buộc khác nhau và sẵn sàng bảo vệ mình một cách mạnh mẽ nếu cần thiết". Hôm 8.10, The Sun cũng liên hệ Syco để đưa ra bình luận chính thức, nhưng một nguồn tin ở đó khẳng định không có bản ghi nào được yêu cầu.



Phản ứng của ba giám khảo còn lại cũng khiến dân tình tò mò. Simon Cowell đã hủy theo dõi David Walliams trên Instagram. Một nguồn tin thân cận với "ông trùm" này tiết lộ trên The Sun rằng nhiều cáo buộc trong hồ sơ pháp lý của Walliams hoàn toàn sai sự thật. Chẳng hạn như việc họ bị bí mật ghi âm trong quá trình quay phim. "Đã có thông báo vào năm 2018 rằng những bình luận giữa các giám khảo tại bàn giám khảo sẽ được ghi lại để sử dụng", người này cho biết.

Trong khi đó, hai giám khảo còn lại của Britain's Got Talent là Amanda Holden và Alesha Dixon được cho là đã bị sốc khi nghe tin các cuộc trò chuyện của họ trong quá trình quay phim đã bị ghi âm lại và lưu trữ suốt thời gian qua. "Họ rất thân thiết với David và luôn ủng hộ anh ấy", nguồn tin thân cận với hai nữ nghệ sĩ này chia sẻ.