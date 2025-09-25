Danh hài nổi tiếng bị bắt vì say rượu lái xe, từng vướng scandal cờ bạc

Theo Dispatch, Lee Jin Ho và bạn gái đã xảy ra cãi vã sau khi uống rượu tại Incheon vào sáng sớm 24.9. Sau cuộc tranh cãi, nam danh hài đã lái xe một mình suốt quãng đường gần 100 km về nhà cô ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi.

Chính bạn gái được cho là người đã trình báo với cảnh sát về việc Lee Jin Ho lái xe trong tình trạng say rượu. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Thành phố Incheon đã phối hợp với Đồn Cảnh sát Yangpyeong để chặn xe và bắt giữ Lee Jin Ho gần nơi cư trú của bạn gái anh.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Lee Jin Ho có nồng độ cồn trong máu là 0,11% - mức đủ để bị tước giấy phép lái xe ít nhất một năm. Nam danh hài đã yêu cầu xét nghiệm máu để xác định lại nồng độ cồn và cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra sau khi có kết quả.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Lee Jin Ho có mức nồng độ cồn đủ để bị tước giấy phép lái xe ít nhất một năm ẢNH: NEWS1

Công ty quản lý lên tiếng về bê bối cờ bạc liên quan đến Lee Jin Ho

Ngay sau vụ việc, công ty quản lý của Lee Jin Ho, SM C&C, đã đưa ra thông cáo chính thức. Công ty bày tỏ sự hối tiếc và xin lỗi sâu sắc, thừa nhận Lee Jin Ho đã lái xe trong tình trạng say xỉn.

"Lee Jin Ho nhận thấy đây là lỗi lầm của bản thân, không có bất kỳ lời bào chữa hay biện minh nào, và đang ăn năn sâu sắc", công ty cho biết. "Công ty cũng cảm thấy có trách nhiệm và sẽ đảm bảo Lee Jin Ho tuân thủ nghiêm túc mọi hình phạt và biện pháp pháp lý".

Lee Jin Ho từng là một gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc Ảnh: DISPATCH

Vụ việc lần này càng khiến công chúng phẫn nộ, bởi Lee Jin Ho vẫn đang trong thời gian "tự kiểm điểm" sau bê bối cờ bạc trực tuyến trái phép hồi tháng 10.2024. Anh đã thừa nhận tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên các trang web trực tuyến từ năm 2020. Nam danh hài bị phát hiện đã vay mượn tổng cộng hơn 2,3 tỉ won (khoảng 41 tỉ đồng), bao gồm hơn 1 tỉ won từ những người nổi tiếng và người quen, cùng với số tiền lớn từ các tổ chức cho vay nặng lãi.

Trong số những người cho vay, có thành viên Jimin của BTS với 100 triệu won (khoảng 1,7 tỉ đồng). Vụ án của Lee Jin Ho đã được chuyển cho bên công tố vào tháng 4 năm nay, nhưng sau đó đã được trả lại cho cảnh sát để điều tra bổ sung.

Sinh năm 1986, Lee Jin Ho từng là một gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc. Anh gây ấn tượng nhờ lối hài hước duyên dáng và đã góp mặt trong nhiều chương trình giải trí nổi tiếng như Comedy Big League và Knowing Bros. Tuy nhiên, những bê bối liên tiếp đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của anh trong mắt công chúng.