Danh mục chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn trình độ đại học và thạc sĩ

Phòng thí nghiệm về vi mạch bán dẫn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) ảnh: t.t

Bộ GD-ĐT vừa có quyết định phê duyệt danh mục chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn tham gia Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (gọi tắt là Chương trình 1017).

Theo đó, có 53 chương trình của 25 cơ sở đào tạo đại học (ĐH) được phê duyệt vào danh mục chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn tham gia Chương trình 1017 (đợt 2).

Các chương trình đào tạo được tham gia thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và cơ chế hỗ trợ của Chương trình 1017 theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo được phê duyệt có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đề án đã đề xuất, bảo đảm đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn và các quy định của pháp luật về giáo dục ĐH.

Đáng chú ý, các trường ưu tiên bố trí các nguồn lực cần thiết về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, công nghệ, học liệu và các điều kiện bảo đảm chất lượng để thực hiện chương trình đào tạo.

Danh sách 25 trường ĐH tham gia đào tạo nhân lực bán dẫn theo Chương trình 1017 như sau:

Học viện Kỹ thuật mật mã Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng) ĐH Cần Thơ Trường ĐH CMC Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Trường ĐH Điện lực Trường ĐH Giao thông vận tải Trường ĐH Kỹ thuật và công nghệ (ĐH Huế) Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) Trường ĐH Quy Nhơn Trường ĐH Việt Đức Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh Học viện Kỹ thuật quân sự Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) ĐH Bách khoa Hà Nội Trường ĐH Tôn Đức Thắng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21.9.2024 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1017). Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ ĐH trở lên. Đây là đội ngũ nhân lực chất lượng, tập trung vào công đoạn thiết kế vi mạch bán dẫn, đóng gói và kiểm thử vi mạch; từng bước nắm bắt công nghệ sản xuất bán dẫn.

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