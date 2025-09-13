Đánh răng 2 lần/ngày vẫn hôi miệng, bác sĩ đưa ra giải pháp

Tuy nhiên, tình trạng hôi miệng không chỉ đơn thuần là mùi khó chịu, mà còn có thể ẩn chứa nhiều bệnh lý phức tạp cần được quan tâm.

Ông Nitesh Motwani, bác sĩ phẫu thuật răng hàm mặt tại Ấn Độ, cho biết nhiều bệnh nhân dù đã đánh răng 2 lần mỗi ngày nhưng hơi thở vẫn có mùi.

Nếu tình trạng kéo dài, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tiềm ẩn, cần đi khám sớm để xác định nguyên nhân, theo tờ Hindustan Times.

Tình trạng hôi miệng không chỉ đơn thuần là mùi khó chịu, mà còn có thể ẩn chứa nhiều bệnh lý phức tạp Ảnh minh họa: AI

Nguyên nhân ngoài răng miệng

Hôi miệng không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ răng và nướu. Có ít nhất 4 bệnh lý ngoài khoang miệng có thể gây ra tình trạng này.

Đầu tiên là viêm xoang hoặc viêm họng mạn tính. Khi dịch mũi chảy xuống họng, sỏi amidan hoặc viêm xoang hình thành, hơi thở sẽ phát ra mùi khó chịu mà việc chải răng không thể loại bỏ.

Thứ hai là trào ngược dạ dày thực quản. Đây là rối loạn không chỉ làm axit trào ngược lên thực quản mà còn gây mòn răng và khiến hơi thở có mùi.

Tiểu đường không kiểm soát có thể dẫn đến tình trạng nhiễm toan ceton, khi đó hơi thở có mùi trái cây đặc trưng.

Cuối cùng, trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh gan hoặc thận cũng có thể là nguyên nhân. Khi chức năng gan hoặc thận suy giảm, cơ thể phát ra mùi hôi miệng dai dẳng mà nước súc miệng hay kẹo ngậm hoàn toàn không thể che lấp.

Nguyên nhân liên quan đến răng miệng

Khi mảng bám và cao răng tích tụ ở chân nướu, vi khuẩn sẽ sản sinh hợp chất lưu huỳnh gây mùi hôi. Việc chải răng hằng ngày không thể tiếp cận được các túi nướu sâu này, chỉ có bác sĩ nha khoa mới có thể làm sạch bằng dụng cụ chuyên dụng.

Lưỡi có bề mặt sần sùi, đặc biệt là phần gốc, nơi vi khuẩn dễ dàng sinh sôi. Thức ăn thừa và tế bào chết tích tụ lâu ngày sẽ tạo ra mùi khó chịu nếu không được vệ sinh kỹ.

Miệng bị khô khi lượng nước bọt giảm do mất nước, căng thẳng, tác dụng phụ thuốc hoặc thói quen thở bằng miệng. Khi đó, vi khuẩn gây mùi có điều kiện phát triển mạnh.

Những mùi như hành, tỏi, cà phê sau khi tiêu thụ vẫn lưu lại trong hệ tiêu hóa và máu, từ đó thoát ra qua hơi thở, dù đã vệ sinh răng miệng.

Răng sứ, niềng răng hoặc hàm giả lắp không đúng kỹ thuật sẽ giữ lại thức ăn, tạo ổ vi khuẩn phát triển. Các trường hợp sâu răng chưa được điều trị hoặc trám răng bị hở cũng là nguồn gốc của mùi hôi.

Giải pháp để cải thiện hôi miệng

Bác sĩ Nitesh Motwani nhấn mạnh, hôi miệng không thể giải quyết triệt để chỉ bằng việc súc miệng hay dùng kẹo ngậm.

Trước hết, mỗi người cần duy trì việc khám răng định kỳ để phát hiện sớm và xử lý các vấn đề như sâu răng, viêm nướu hoặc phục hình không đúng kỹ thuật.

Cạo vôi và đánh bóng răng nên thực hiện mỗi 6 tháng một lần để loại bỏ cao răng và mảng bám ở những vị trí bàn chải không thể chạm tới.

Bên cạnh đó, vệ sinh lưỡi cũng rất quan trọng. Việc dùng dụng cụ cạo lưỡi giúp loại bỏ lớp cặn và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt lưỡi.

Một thói quen khác cần chú ý là uống đủ nước. Trung bình một người trưởng thành cần từ 1.500 đến 2.000 ml nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho khoang miệng, hỗ trợ tiết nước bọt và rửa trôi thức ăn còn sót lại.