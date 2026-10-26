Chăm sóc răng chuẩn sau bữa ăn:

Súc miệng bằng nước lọc ngay sau ăn: Nhấp một ngụm nước lọc súc nhẹ để trôi bớt vụn thức ăn và trung hòa bớt lượng axit trong khoang miệng.

Chờ đúng 30 phút mới đánh răng: Hãy để nước bọt làm tròn nhiệm vụ tự nhiên của nó: tiết ra enzyme để trung hòa axit và tái khoáng hóa, giúp men răng cứng cáp trở lại rồi mới dùng bàn chải.

Đánh răng sau khi ăn: Sạch sẽ, thơm miệng...hay tự tay bào mòn men răng?

Nhai kẹo cao su không đường: Nếu muốn sạch miệng cấp tốc, hãy nhai một viên kẹo cao su không đường để kích thích tiết nước bọt làm sạch răng tự nhiên.