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    Đánh răng sau khi ăn: Sạch sẽ, thơm miệng...hay tự tay bào mòn men răng?

    Đánh răng sau khi ăn: Sạch sẽ, thơm miệng...hay tự tay bào mòn men răng?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Vừa buông đũa dọn bàn là chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng cho sạch sẽ, thơm tho? Thói quen tưởng như vô cùng kỹ tính và bảo vệ răng miệng này thực chất lại đang vô tình 'mài mòn' lớp men răng quý giá của bạn từng ngày.

    Chăm sóc răng chuẩn sau bữa ăn:

    Súc miệng bằng nước lọc ngay sau ăn: Nhấp một ngụm nước lọc súc nhẹ để trôi bớt vụn thức ăn và trung hòa bớt lượng axit trong khoang miệng.

    Chờ đúng 30 phút mới đánh răng: Hãy để nước bọt làm tròn nhiệm vụ tự nhiên của nó: tiết ra enzyme để trung hòa axit và tái khoáng hóa, giúp men răng cứng cáp trở lại rồi mới dùng bàn chải.

    Đánh răng sau khi ăn: Sạch sẽ, thơm miệng...hay tự tay bào mòn men răng? - Ảnh 1.

    Đánh răng sau khi ăn: Sạch sẽ, thơm miệng...hay tự tay bào mòn men răng?

    Nhai kẹo cao su không đường: Nếu muốn sạch miệng cấp tốc, hãy nhai một viên kẹo cao su không đường để kích thích tiết nước bọt làm sạch răng tự nhiên.


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