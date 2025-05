Danh sách 142 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM

Học sinh lớp 9 chuẩn bị thi lớp 10 vào tuần sau ẢNH: BÍCH THANH

Với 76.435 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TP.HCM đã quy hoạch 142 điểm thi trong đó có 132 điểm thi lớp 10 thường và 10 điểm thi lớp 10 chuyên.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng huy động 13.272 giáo viên làm giám thị và 2.070 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 6, 7.6. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó văn, toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút. Riêng thí sinh dự thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp, với thời gian làm bài 150 phút.

DANH SÁCH 142 ĐIỂM THI LỚP 10

Thông tin từ Sở GD-ĐT cho hay, sở này phối hợp với Công an TP.HCM bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề, in sao đề thi lớp 10; tăng cường công tác bảo vệ các điểm thi/hội đồng coi thi , in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, cũng với Công an TP.HCM thường xuyên theo dõi, nắm bắt và phối hợp xử lý kịp thời (nếu có) các thông tin liên quan đến kỳ thi, công tác tuyển sinh đầu cấp tại thành phố trên không gian mạng.

Ngoài ra Sở GD-ĐT đề nghị UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tích cực cho việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Bố trí lực lượng chức năng phối hợp với công an địa phương để ổn định trật tự, điều tiết giao thông và quản lý an ninh tại các khu vực xung quanh điểm thi.

Xây dựng phương án điều tiết, hướng dẫn việc di chuyển, đưa đón của phụ huynh học sinh trước và sau mỗi buổi thi, tuyệt đối không để tụ tập đông người trước cổng điểm thi và xung quanh khu vực điểm thi nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng tránh các tình huống gây mất an toàn.

Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn sẵn sàng phương án hỗ trợ y tế khi cần thiết; bố trí lực lượng y tế trực tại các điểm thi để kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe của thí sinh và cán bộ làm công tác thi lớp 10.