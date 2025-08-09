Danh sách 344 mã tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Mã tổ hợp và tên các môn tương ứng của từng tổ hợp xét tuyển năm 2025

Từ Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo ghi nhận danh sách 344 tổ hợp môn xét tuyển chuẩn trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay. Danh sách này gồm mã tổ hợp và tên các môn tương ứng của từng tổ hợp.

Danh sách 344 tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 ghi nhận từ Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT như sau:

Các tổ hợp gồm những môn nào?

Đây là tổng hợp các tổ hợp được sử dụng để xét tuyển năm nay. Trong đó, các tổ hợp được kết hợp từ môn học của cả Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có những môn cũ của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 gồm: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, giáo dục công dân… Các môn mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp…

Không chỉ môn thi tốt nghiệp THPT, các tổ hợp môn còn gồm nhiều môn năng khiếu do các cơ sở đào tạo tự tổ chức như: năng khiếu vẽ, vẽ mỹ thuật, năng khiếu mầm non, năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu âm nhạc, năng khiếu thuyết trình, năng khiếu báo chí, năng khiếu thể dục thể thao…

Đáng chú ý, trong danh sách có một tổ hợp đặc biệt XX1 được dùng đặt tên cho điểm trung bình 6 học kỳ.

Vì sao có nhiều tổ hợp xét tuyển?

Theo chuyên gia tuyển sinh một trường đại học, số lượng tổ hợp môn xét tuyển đại hộc, cao đẳng năm nay tăng mạnh có nguyên nhân từ thực tế kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt năm 2025 khi có hai đối tượng dự thi là học sinh Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, thí sinh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ). Thí sinh thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ngoài 3 môn độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) thì được chọn một trong 2 bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội).

Từ các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học kết hợp 3 môn tạo thành các tổ hợp môn xét tuyển theo quy chế tuyển sinh. Trong đó, một số tổ hợp truyền thống được chọn lựa nhiều như: A00 (toán-lý-hóa), B00 (toán-hóa-sinh), D01 (toán-văn-Anh)… Bên cạnh đó, nhiều tổ hợp xét tuyển được tạo nên từ các môn cũ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006 như: A08 (toán-lịch sử-giáo dục công dân), A12 (toán-khoa học tự nhiên-khoa học xã hội)… và nhiều tổ hợp xét tuyển được tạo ra từ các môn mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: X01 (toán-văn-giáo dục kinh tế và pháp luật), X06 (toán-lý-tin học), X23 (toán-địa-công nghệ công nghiệp)…

Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp môn xét tuyển đại hộc, cao đẳng còn có thể được tạo nên từ điểm các môn thi năng khiếu, điểm học bạ THPT… Do đó, số lượng tổ hợp xét tuyển thực tế được tạo ra trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay tăng mạnh.

Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh khi đăng ký nguyện vọng không cần chọn mã phương thức, mã tổ hợp… chỉ cần xác định rõ chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo và cơ sở đào tạo mong muốn theo học để quyết định đăng ký. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT sẽ sử dụng phương thức và tổ hợp môn có kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển.