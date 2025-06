Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới

Bộ Chính trị quyết định chỉ định đối với bí thư tỉnh ủy, các phó bí thư tỉnh ủy. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết chỉ định chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch HĐND. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chỉ định chủ tịch UBND 23 địa phương mới thành lập sau sáp nhập tỉnh, thành.

Theo các quyết định được công bố, danh sách bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành sau sáp nhập như sau:

Tỉnh Tuyên Quang

Ông Hầu A Lềnh được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang sau sáp nhập ẢNH: GIA HÂN

Tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chính trị chỉ định ông Hầu A Lềnh là Bí thư Tỉnh ủy. Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973; quê quán tỉnh Lào Cai; trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp . Trước đó, ông Hầu A Lềnh là Ủy viên T.Ư Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang được chỉ định là ông Phan Huy Ngọc. Ông Ngọc sinh năm 1972; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế . Trước đó, ông Phan Huy Ngọc là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang được chỉ định là ông Nguyễn Văn Sơn. Ông Sơn sinh năm 1970; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ khoa học giáo dục . Trước đó, ông Nguyễn Văn Sơn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (cũ) .

Tỉnh Tuyên Quang mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay.

Tỉnh Lào Cai

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (cũ), được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai sau sáp nhập ẢNH: PHAN HẬU

Tại tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND được chỉ định là ông Trịnh Xuân Trường. Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977; quê quán tỉnh Nam Định; trình độ thạc sĩ quản lý đô thị và công trình . Trước đó, ông Trường là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được chỉ định là ông Trần Huy Tuấn. Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974; quê quán tỉnh Yên Bái; trình độ thạc sĩ kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường . Trước đó, ông Tuấn là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ) .

Tỉnh Lào Cai mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Yên Bái hiện nay.

Tỉnh Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (cũ), được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên sau sáp nhập ẢNH: T.N

Tại tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Trịnh Việt Hùng. Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977; quê quán tỉnh Hải Dương; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh . Trước đó, ông Trịnh Việt Hùng là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được chỉ định là ông Phạm Hoàng Sơn. Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976; quê quán tỉnh Thái Nguyên; trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp . Trước đó, ông Phạm Hoàng Sơn là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên được chỉ định là ông Nguyễn Đăng Bình. Ông Nguyễn Đăng Bình sinh năm 1978; quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ kinh tế . Trước đó, ông Nguyễn Đăng Bình là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ) .

Tỉnh Thái Nguyên mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

Tỉnh Phú Thọ

Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau sáp nhập ẢNH: T.N

Tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Đặng Xuân Phong. Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ kinh tế . Trước đó, ông Đặng Xuân Phong là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ được chỉ định là ông Trần Duy Đông. Ông Trần Duy Đông sinh năm 1979; quê quán tỉnh Thanh Hóa; trình độ tiến sĩ kinh tế . Trước đó, ông Trần Duy Đông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ được chỉ định là ông Bùi Văn Quang. Ông Bùi Văn Quang sinh năm 1967; quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ kinh tế . Trước đó, ông Quang là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) .

Tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Tỉnh Bắc Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Nguyễn Văn Gấu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh sau sáp nhập ẢNH: T.N

Tại tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Gấu. Ông Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967; quê quán tỉnh Bến Tre; trình độ cử nhân khoa học xã hội và nhân văn . Trước đó, ông Nguyễn Văn Gấu là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được chỉ định là ông Vương Quốc Tuấn. Ông Tuấn sinh năm 1977; quê quán tỉnh Bắc Ninh; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh . Trước đó, ông Vương Quốc Tuấn là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh được chỉ định là ông Nguyễn Việt Oanh. Ông Nguyễn Việt Oanh sinh năm 1980; quê quán Bắc Giang; trình độ thạc sĩ xây dựng . Trước đó, ông Nguyễn Việt Oanh là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) .

Tỉnh Bắc Ninh mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ẢNH: VGP

Tại tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972; quê quán TP.Hà Nội; trình độ thạc sĩ Kinh tế . Trước đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên được chỉ định là ông Nguyễn Khắc Thận. Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974; quê quán tỉnh Thái Bình; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế . Trước đó, ông Nguyễn Khắc Thận là Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên được chỉ định là ông Trần Quốc Văn. Ông Trần Quốc Văn sinh năm 1968; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ cử nhân kinh tế . Trước đó, ông Trần Quốc Văn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (cũ) .

Tỉnh Hưng Yên mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

TP.Hải Phòng

Ông Lê Tiến Châu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng ẢNH: PHẠM THẮNG

Tại TP.Hải Phòng, Bí thư Thành ủy được Bộ Chính trị chỉ định là ông Lê Tiến Châu. Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969; quê quán tỉnh Tây Ninh; trình độ tiến sĩ luật . Trước đó, ông Lê Tiến Châu là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (cũ) .

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng được chỉ định là ông Lê Ngọc Châu. Ông Lê Ngọc Châu sinh năm 1972; quê quán xã Tùng Ảnh, H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ luật . Trước đó, ông Lê Ngọc Châu là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương (cũ) .

Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng được chỉ định là ông Lê Văn Hiệu. Ông Hiệu sinh năm 1967; quê quán tỉnh Hải Dương; trình độ thạc sĩ quản lý khoa học, công nghệ, quản lý kinh tế . Trước đó, ông Lê Văn Hiệu là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) .

TP.Hải Phòng mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP.Hải Phòng hiện nay.

Tỉnh Ninh Bình

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Trương Quốc Huy được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mới ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀ NAM

Tại tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Trương Quốc Huy. Ông Trương Quốc Huy sinh năm 1970; quê quán tỉnh Nam Định; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế . Trước đó, ông Trương Quốc Huy là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được chỉ định là ông Phạm Quang Ngọc. Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ tiến sĩ chăn nuôi . Trước đó, ông Phạm Quang Ngọc là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình được chỉ định là ông Lê Quốc Chỉnh. Ông Lê Quốc Chỉnh sinh năm 1968; quê quán tỉnh Nam Định; trình độ cử nhân luật kinh tế . Trước đó, ông Lê Quốc Chỉnh là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định (cũ) .

Tỉnh Ninh Bình mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Tỉnh Quảng Trị

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau sáp nhập ẢNH: T.N

Tại tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Lê Ngọc Quang. Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974; quê quán tỉnh Thanh Hóa; trình độ cử nhân báo chí . Trước đó, ông Lê Ngọc Quang là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được chỉ định là ông Trần Phong. Ông Trần Phong sinh năm 1974; quê quán tỉnh Quảng Bình; trình độ thạc sĩ kinh tế . Trước đó, ông Trần Phong là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị được chỉ định là ông Nguyễn Đăng Quang. Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968; quê quán tỉnh Quảng Trị; trình độ cử nhân luật . Trước đó, ông Nguyễn Đăng Quang là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ) .

Tỉnh Quảng Trị mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Bình hiện nay.

TP.Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sau sáp nhập ẢNH: GIA HÂN

Tại TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Quảng. Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969; quê quán TP.Hải Phòng; trình độ tiến sĩ luật . Trước đó, ông Nguyễn Văn Quảng là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (cũ) .

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng được chỉ định là ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976; quê quán tỉnh Quảng Nam; trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh . Trước đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) .

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng được chỉ định là ông Nguyễn Đức Dũng. Ông Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1967; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ đại học an ninh nhân dân . Trước đó, ông Nguyễn Đức Dũng là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) .

TP.Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP.Đà Nẵng hiện nay.

Tỉnh Quảng Ngãi

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ẢNH: T.N

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ thạc sĩ lý luận văn học . Trước đó, bà Bùi Thị Quỳnh Vân là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được chỉ định là ông Nguyễn Hoàng Giang. Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1971; quê quán TP.Hải Phòng; trình độ tiến sĩ kinh tế . Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Giang là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi .

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi được chỉ định là ông Nguyễn Đức Tuy. Ông Nguyễn Đức Tuy sinh năm 1973; quê quán tỉnh Bình Định; trình độ tiến sĩ kinh tế . Trước đó, ông Nguyễn Đức Tuy là Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum (cũ) .

Tỉnh Quảng Ngãi mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Tỉnh Gia Lai

Ông Hồ Quốc Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới ẢNH: VGP

Tại tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Hồ Quốc Dũng. Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966; quê quán tỉnh Bình Định; trình độ thạc sĩ luật . Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được chỉ định là ông Phạm Anh Tuấn. Ông Tuấn sinh năm 1973; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ tài chính ngân hàng . Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai được chỉ định là ông Rah Lan Chung. Ông Rah Lan Chung sinh năm 1971; quê quán tỉnh Gia Lai; trình độ đại học an ninh, thạc sĩ chính trị học . Trước đó, ông Rah Lan Chung là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) .

Tỉnh Gia Lai mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bình Định hiện nay.

Tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mới ẢNH: T.N

Tại tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Đình Trung. Ông Trung sinh năm 1973; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ hành chính công . Trước đó, ông Nguyễn Đình Trung là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được chỉ định là ông Tạ Anh Tuấn. Ông Tuấn sinh năm 1969; quê quán TP.Hà Nội; trình độ thạc sĩ tài chính . Trước đó, ông Tạ Anh Tuấn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk được chỉ định là bà Cao Thị Hòa An. Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973; quê quán xã Diễn An, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục . Trước đó, bà Cao Thị Hòa An là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) .

Tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Tỉnh Khánh Hòa

Ông Nghiêm Xuân Thành được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa mới ẢNH: T.N

Tại tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nghiêm Xuân Thành. Ông Thành sinh năm 1969; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ kinh tế . Trước đó, ông Nghiêm Xuân Thành là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa .

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được chỉ định là ông Trần Quốc Nam. Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ tiến sĩ lâm sinh . Trước đó, ông Trần Quốc Nam là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được chỉ định là ông Nguyễn Khắc Toàn. Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970; quê quán tỉnh Khánh Hòa; trình độ cử nhân luật . Trước đó, ông Nguyễn Khắc Toàn là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (cũ) .

Tỉnh Khánh Hòa mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Tỉnh Lâm Đồng

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ẢNH: GIA HÂN

Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Y Thanh Hà Niê Kđăm. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm sinh năm 1973; quê quán tỉnh Đắk Lắk; trình độ thạc sĩ quản lý công . Trước đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được chỉ định là ông Hồ Văn Mười. Ông Hồ Văn Mười sinh năm 1969; quê quán tỉnh Quảng Nam; trình độ cử nhân an ninh, thạc sĩ luật . Trước đó, ông Hồ Văn Mười là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng được chỉ định là ông Trần Hồng Thái. Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ khoa học trái đất và toán . Trước đó, ông Trần Hồng Thái là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) .

Tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ẢNH: T.N

Bí thư Thành ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Nên. Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957; quê quán tỉnh Tây Ninh; trình độ cử nhân luật . Trước đó, ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM (cũ) .

Chủ tịch UBND TP.HCM được chỉ định là ông Nguyễn Văn Được. Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968; quê quán tỉnh Long An; trình độ thạc sĩ địa chất học . Trước đó, ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM (cũ) .

Chủ tịch HĐND TP.HCM được chỉ định là ông Võ Văn Minh. Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972; quê quán tỉnh Bình Dương; trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư điện . Trước đó, ông Võ Văn Minh là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (cũ) .

TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP.HCM hiện nay.

Tỉnh Đồng Nai

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới Vũ Hồng Văn ẢNH: T.N

Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Vũ Hồng Văn. Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ tiến sĩ luật . Trước đó, ông Vũ Hồng Văn là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được chỉ định là ông Võ Tấn Đức. Ông Võ Tấn Đức sinh năm 1970; quê quán tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ quản lý xây dựng . Trước đó, ông Võ Tấn Đức là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai được chỉ định là bà Tôn Ngọc Hạnh. Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980; quê quán tỉnh Bình Dương; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước . Trước đó, bà Tôn Ngọc Hạnh là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước .

Tỉnh Đồng Nai mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mới ẢNH: GIA HÂN

Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Quyết. Ông Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1972; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước . Trước đó, ông Nguyễn Văn Quyết là Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được chỉ định là ông Nguyễn Văn Út. Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969; quê quán tỉnh Long An; trình độ thạc sĩ kinh tế . Trước đó, ông Út là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh được chỉ định là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974; quê quán tỉnh Trà Vinh; trình độ cử nhân kinh tế . Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (cũ) .

Tỉnh Tây Ninh mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Tây Ninh và Long An, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Long An hiện nay.

TP.Cần Thơ

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ẢNH: T.N

Tại TP.Cần Thơ, Bí thư Thành ủy được chỉ định là ông Đỗ Thanh Bình. Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ kinh tế . Trước đó, ông Đỗ Thanh Bình là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (cũ) .

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ được chỉ định là ông Trần Văn Lâu. Ông Trần Văn Lâu sinh năm 1970; quê quán tỉnh Sóc Trăng; trình độ cử nhân chính trị học . Trước đó, ông Trần Văn Lâu là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) .

Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ được chỉ định là ông Đồng Văn Thanh. Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969; quê quán TP.Cần Thơ; trình độ cử nhân chính trị . Trước đó, ông Đồng Văn Thanh là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang (cũ) .

TP.Cần Thơ mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP.Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP.Cần Thơ hiện nay.

Tỉnh Vĩnh Long

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long sau sáp nhập ẢNH: GIA HÂN

Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Ngô Chí Cường. Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967; quê quán tỉnh Trà Vinh; trình độ cử nhân kinh tế chính trị . Trước đó, ông Ngô Chí Cường là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được chỉ định là ông Lữ Quang Ngời. Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972; quê quán tỉnh Tiền Giang; trình độ tiến sĩ chính trị học, thạc sĩ xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước . Trước đó, ông Lữ Quang Ngời là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long được chỉ định là ông Nguyễn Minh Dũng. Trước đó, ông Nguyễn Minh Dũng là Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long (cũ) .

Tỉnh Vĩnh Long mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Vĩnh Long hiện nay.

Tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp sau sáp nhập ẢNH: T.N

Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Lê Quốc Phong. Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978; quê quán TP.Hà Nội; trình độ thạc sĩ sinh học . Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Trước đó, ông Lê Quốc Phong là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được chỉ định là ông Trần Trí Quang. Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977; quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ chuyên ngành xây dựng, công trình giao thông . Trước đó, ông Trần Trí Quang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp được chỉ định là bà Châu Thị Mỹ Phương. Bà Châu Thị Mỹ Phương sinh năm 1975; quê quán tỉnh Tiền Giang; trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục . Trước đó, bà Châu Thị Mỹ Phương là Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) .

Tỉnh Đồng Tháp mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tiền Giang hiện nay.

Tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang sau sáp nhập ẢNH: T.N

Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Tiến Hải. Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công . Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Trước đó, ông Nguyễn Tiến Hải là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được chỉ định là ông Hồ Văn Mừng. Ông Hồ Văn Mừng sinh năm 1977; quê quán tỉnh Khánh Hòa; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân ngoại ngữ . Trước đó, ông Hồ Văn Mừng là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang được chỉ định là ông Nguyễn Thanh Nhàn. Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán tỉnh Kiên Giang; trình độ tiến sĩ kinh tế nông nghiệp . Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) .

Tỉnh An Giang mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau sau sáp nhập ẢNH: T.N

Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Hồ Hải. Ông Nguyễn Hồ Hải sinh năm 1977; quê quán TP.HCM; trình độ thạc sĩ quản lý đô thị, kỹ sư xây dựng . Trước đó, ông Nguyễn Hồ Hải là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (cũ) .

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được chỉ định là ông Phạm Thành Ngại. Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ luật kinh tế, cử nhân luật . Trước đó, ông Phạm Thành Ngại là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (cũ) .

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau được chỉ định là ông Phạm Văn Thiều. Ông Phạm Văn Thiều sinh năm 1970; quê quán tỉnh Bạc Liêu; trình độ cử nhân luật, cử nhân triết học . Trước đó, ông Phạm Văn Thiều là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) .

Tỉnh Cà Mau mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Cà Mau hiện nay.