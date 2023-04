Danh sách Forbes: Elon Musk mất ngôi đầu, nhiều tỉ phú 'nghèo' bớt trong năm 2022

Giám đốc Tesla và Twitter hiện là tỉ phú giàu thứ hai với tài sản ước tính là 180 tỉ USD, thấp hơn 39 tỉ USD so với năm trước.

Vị trí dẫn đầu được trao cho ông Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn Pháp LVMH. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng hơn 50 tỉ USD trong năm qua lên 211 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk tại một hội nghị ở Thượng Hải, Trung Quốc REUTERS

Điều này không có gì ngạc nhiên đối với ông Musk. Trong vài tháng qua, vị trí của ông đã thay đổi liên tục trong danh sách theo dõi tỉ phú cập nhật hàng ngày của Forbes. Ông Musk và ông Arnault thường đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên, danh sách hôm 4.4 theo dõi khối tài sản của cả năm.

Forbes giải thích rằng sự ông Musk bớt giàu do giao dịch mua Twitter trị giá 44 tỉ USD của ông, được tài trợ bằng cổ phiếu Tesla, khiến các nhà đầu tư sợ hãi và khiến cổ phiếu Tesla lao dốc vào năm ngoái. Dù đã bù lại được phần lớn khoản lỗ đó trong năm nay nhưng giá trị Tesla vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi tỉ phú Musk mua Twitter.

Tạp chí Forbes lưu ý rằng SpaceX là một điểm sáng đối với tỉ phú Musk vì giá trị đã tăng 13 tỉ USD lên 140 tỉ USD trong năm qua.

Người sáng lập Amazon Jeff Bezos đã mất nhiều tiền nhất so với các tỉ phú còn lại trong danh sách. Cụ thể, ông đã mất 57 tỉ USD và tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ ba. Số tiền mà ông đã mất có thể là do cổ phiếu Amazon đã mất gần 40% giá trị vào năm 2022.

Theo Forbes, tỉ phú Arnault có một năm "đại thắng" vì lợi nhuận cao kỷ lục của tập đoàn hàng hiệu với các nhãn hàng danh giá Louis Vuitton, Christian Dior và Tiffany & Co.

Tổng số tỉ phú trong danh sách Forbes năm nay giảm còn 2.640, so với 2.668 người năm ngoái, đánh dấu năm suy giảm thứ hai liên tiếp. Theo Forbes, "gần một nửa trong danh sách đã nghèo hơn so với 12 tháng trước. Nhưng số ít may mắn đã giàu thêm hàng tỉ - thậm chí hàng chục tỉ USD".