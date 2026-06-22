Danh sách hơn 130 tuyến xe buýt người dân TP.HCM đi không mất tiền, từ 1.7

Chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt sẽ chính thức triển khai từ 1.7 đến hết 31.12, áp dụng cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Các tuyến được áp dụng gồm cả tuyến xe buýt đang được ngân sách TP hỗ trợ kinh phí và các tuyến chưa được trợ giá.

Tuy nhiên, thep Trung tâm QLGTCC, chương trình không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, tuyến xe buýt phục vụ khách du lịch bằng xe ô tô thoáng nóc, các tuyến kết nối trung tâm đô thị với cảng hàng không và các tuyến có tính chất hoạt động tương tự xe buýt liên tỉnh.

Chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt được thực hiện theo nguyên tắc "miễn phí nhưng có kiểm soát, thuận tiện cho người dân và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước", với lộ trình gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ 1.7 đến hết 30.9), TP.HCM thực hiện miễn phí hoàn toàn đối với người sử dụng xe buýt, chưa bắt buộc thực hiện xác thực hoặc định danh hành khách khi sử dụng dịch vụ.

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt; chuẩn bị cơ sở dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng công nghệ; kết nối hệ thống vé điện tử và đồng bộ các phương thức xác thực, định danh để phục vụ giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, TP.HCM khuyến khích người dân thực hiện xác thực, định danh và ghi nhận lượt sử dụng xe buýt thông qua các nền tảng số nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, đánh giá hiệu quả chính sách.

Người tham gia xác thực, định danh trong giai đoạn này dự kiến sẽ được tham gia các chương trình khuyến khích, tri ân và bốc thăm nhận quà tặng (voucher mua sắm, điện thoại di động, xe máy điện...) do các đơn vị đồng hành tài trợ theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2 (từ 1.10 đến hết 31.12), việc hỗ trợ 100% giá vé được thực hiện gắn với việc ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách thông qua các phương thức phù hợp như: thẻ CCCD gắn chip, tài khoản VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử hợp pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Danh sách các tuyến xe buýt được miễn phí như sau:

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, người chưa sử dụng điện thoại thông minh, khách vãng lai và các nhóm hành khách cần được hỗ trợ trực tiếp. Cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn các hình thức xác thực phù hợp, bảo đảm thuận tiện cho người dân, không gây khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm soát việc thực hiện chính sách.

"Chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt không chỉ là chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển dịch nhu cầu đi lại từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giao thông xanh, giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM trong giai đoạn mới" - lãnh đạo Trung tâm QLGTCC TP.HCM nhận định.



