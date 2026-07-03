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Giáo dục

Danh sách thí sinh được cộng 0,5-1 điểm vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Hà Ánh
Hà Ánh
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố danh sách thí sinh được cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào trường năm 2026.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông báo kết quả xét điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia trong xét tuyển ĐH chính quy năm 2026.

Theo đó, các thí sinh được cộng điểm thưởng với mức 0,5-1 điểm tùy theo loại giải thưởng của môn sinh và toán.

Danh sách học sinh giỏi quốc gia đạt điểm thưởng trong xét tuyển ĐH chính quy năm 2026 vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:

Danh sách thí sinh được cộng 0,5-1 điểm thưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 1.

Danh sách thí sinh được cộng 0,5-1 điểm thưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 2.

ảnh: Chụp màn hình

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lưu ý, việc áp dụng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh được thực hiện theo quy định tổng điểm xét tuyển không vượt quá 30 điểm (theo thang điểm 30).

Theo quy định của trường ĐH này, thí sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực một trong các môn thuộc các tổ hợp môn xét tuyển của trường năm 2026 nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng, được đăng ký xét điểm thưởng trong xét tuyển ĐH chính quy năm 2026. Các môn đạt giải cụ thể gồm: toán, hóa học, sinh học, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý.

Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển điểm thưởng. Trường hợp thí sinh đạt nhiều giải thì chỉ áp dụng mức điểm thưởng cho 1 giải cao nhất. Trong đó, giải ba được cộng điểm thưởng ở mức 0,5 điểm; giải nhì 1 điểm và giải nhất 1,5 điểm.

Trước đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng công bố danh sách 25 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển diện xét tuyển thẳng vào trường năm 2026. Trong đó, phần lớn thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ngành y khoa.

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