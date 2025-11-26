'Đánh thức' Phình Hồ

Ở thôn Tà Chử, anh Sùng A Rùa đang lúi húi hái những búp chè non còn đẫm sương. Anh cười hiền: "Trước đây, bà con chỉ hái chè đem bán lẻ, thu nhập chẳng đáng bao. Từ khi có Hợp tác xã trà shan tuyết Phình Hồ, chè được thu mua ổn định, giá cao, mỗi năm nhà tôi cũng thu về trên 40 triệu đồng. Cuộc sống khá lên nhiều lắm".



Phình Hồ sẽ xây dựng thương hiệu cho chè shan tuyết ẢNH: VĂN TUẤN

Câu chuyện của anh Rùa là minh chứng sống động cho sự đổi thay nơi vùng chè shan tuyết hơn 300 năm tuổi.

Vùng đất giàu tiềm năng

Phình Hồ hiện có 322 ha chè shan tuyết, trong đó 115 ha chè cổ thụ tỏa bóng giữa đại ngàn. Cây chè gắn bó với đời sống người Mông từ bao đời, giờ đây được nâng tầm thành sản phẩm đặc sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý "Chè shan tuyết Phình Hồ".

Những năm gần đây, Hợp tác xã trà shan tuyết Phình Hồ ra đời đã tạo bước chuyển mình rõ nét. Hợp tác xã liên kết gần 40 hộ dân, tổ chức thu mua, chế biến, sản xuất các dòng trà đặc sản như hồng trà, bạch trà, trà xanh. Giá chè tươi dao động 25.000 - 35.000 đồng/kg, giúp bà con yên tâm bám đất, bám rừng.

Khoai sọ nương được coi là "vàng nâu" của vùng cao Phình Hồ ẢNH: VĂN TUẤN

Không chỉ có chè, người dân Phình Hồ còn tự hào với cây khoai sọ nương, loại nông sản tưởng bình dị nhưng nay trở thành "vàng nâu" của vùng cao. Tất bật bên nương khoai gần thu hoạch, anh Giàng Páo Lồng (thôn Mù Thấp) phấn khởi: "Trước đây trồng khoai chỉ để ăn, giờ trồng để làm giàu. Gia đình tôi trồng 1 ha khoai cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm".

Hiện xã Phình Hồ có 332 ha khoai sọ, năng suất bình quân 10 - 12 tấn/ha, tổng sản lượng hơn 3.300 tấn mỗi năm. Với giá bán từ 15.000 - 25.000 đồng/kg, khoai sọ nương mang lại doanh thu trên 50 tỉ đồng/năm, trở thành cây trồng chủ lực, giúp hàng trăm hộ dân ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ nổi tiếng với các loại nông sản, Phình Hồ còn được biết đến với tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,7%, bao bọc những thác nước hùng vĩ và đồi núi trập trùng.

Thác Háng Đề Chơ - một trong "tứ đại thác Tây Bắc" - đổ trắng xóa giữa rừng xanh, còn đỉnh Chông Ka Y lại là điểm săn mây nổi tiếng, nơi du khách có thể ngắm bình minh lên từ biển mây mênh mông.

Tận dụng lợi thế thiên nhiên, Phình Hồ đang từng bước phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phình Hồ, du lịch đang mở ra hướng đi mới cho địa phương.

"Phát triển du lịch không chỉ để tăng thu nhập mà còn là cách giữ gìn bản sắc văn hóa người Mông. Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo tồn tiếng nói, trang phục, lễ hội truyền thống để du khách đến đây được sống trong không gian văn hóa nguyên bản", ông Hưng nói.

Phình Hồ đang từng bước phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ẢNH: VĂN TUẤN

Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hạ tầng giao thông ở Phình Hồ đã được cải thiện đáng kể. Đường bê tông đã về đến các bản xa; điện lưới quốc gia, mạng viễn thông phủ rộng khắp; các công trình trường học, trạm y tế được xây mới, nâng cấp.

Giai đoạn 2020 - 2025, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới ước đạt trên 498 triệu đồng. Tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh 65%.

"Thời gian tới, xã Phình Hồ tiếp tục phát triển nông nghiệp đặc sản theo hướng hữu cơ, xây dựng thương hiệu chè shan tuyết và khoai sọ nương, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/năm. Cùng đó, địa phương sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch, hướng tới thu hút 50.600 lượt khách, doanh thu 30,3 tỉ đồng/năm...", ông Hưng cho biết.

Giữa mênh mông đại ngàn, Phình Hồ hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày. Những đồi chè xanh mướt, những ruộng khoai trĩu củ, những homestay thấp thoáng giữa sương chiều, tất cả đang hòa vào nhịp sống mới của một vùng đất giàu tiềm năng, đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển bền vững.