Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

'Đánh thức' Phình Hồ

Văn Tuấn
Văn Tuấn
26/11/2025 05:00 GMT+7

Chớm đông, mây vẫn còn quẩn quanh đỉnh Chông Ka Y và thác Háng Đề Chơ. Từ con đường uốn lượn quanh núi, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai) hiện ra trong làn sương mờ. Không khí mát lạnh, thoang thoảng mùi chè shan tuyết, đặc sản đã làm nên thương hiệu vùng cao nơi đây.

Ở thôn Tà Chử, anh Sùng A Rùa đang lúi húi hái những búp chè non còn đẫm sương. Anh cười hiền: "Trước đây, bà con chỉ hái chè đem bán lẻ, thu nhập chẳng đáng bao. Từ khi có Hợp tác xã trà shan tuyết Phình Hồ, chè được thu mua ổn định, giá cao, mỗi năm nhà tôi cũng thu về trên 40 triệu đồng. Cuộc sống khá lên nhiều lắm".

Đánh thức Phình Hồ - Ảnh 1.

Phình Hồ sẽ xây dựng thương hiệu cho chè shan tuyết

ẢNH: VĂN TUẤN

Câu chuyện của anh Rùa là minh chứng sống động cho sự đổi thay nơi vùng chè shan tuyết hơn 300 năm tuổi. 

Vùng đất giàu tiềm năng

Phình Hồ hiện có 322 ha chè shan tuyết, trong đó 115 ha chè cổ thụ tỏa bóng giữa đại ngàn. Cây chè gắn bó với đời sống người Mông từ bao đời, giờ đây được nâng tầm thành sản phẩm đặc sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý "Chè shan tuyết Phình Hồ".

Những năm gần đây, Hợp tác xã trà shan tuyết Phình Hồ ra đời đã tạo bước chuyển mình rõ nét. Hợp tác xã liên kết gần 40 hộ dân, tổ chức thu mua, chế biến, sản xuất các dòng trà đặc sản như hồng trà, bạch trà, trà xanh. Giá chè tươi dao động 25.000 - 35.000 đồng/kg, giúp bà con yên tâm bám đất, bám rừng.

Đánh thức Phình Hồ - Ảnh 2.

Khoai sọ nương được coi là "vàng nâu" của vùng cao Phình Hồ

ẢNH: VĂN TUẤN

Không chỉ có chè, người dân Phình Hồ còn tự hào với cây khoai sọ nương, loại nông sản tưởng bình dị nhưng nay trở thành "vàng nâu" của vùng cao. Tất bật bên nương khoai gần thu hoạch, anh Giàng Páo Lồng (thôn Mù Thấp) phấn khởi: "Trước đây trồng khoai chỉ để ăn, giờ trồng để làm giàu. Gia đình tôi trồng 1 ha khoai cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm".

Hiện xã Phình Hồ có 332 ha khoai sọ, năng suất bình quân 10 - 12 tấn/ha, tổng sản lượng hơn 3.300 tấn mỗi năm. Với giá bán từ 15.000 - 25.000 đồng/kg, khoai sọ nương mang lại doanh thu trên 50 tỉ đồng/năm, trở thành cây trồng chủ lực, giúp hàng trăm hộ dân ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ nổi tiếng với các loại nông sản, Phình Hồ còn được biết đến với tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,7%, bao bọc những thác nước hùng vĩ và đồi núi trập trùng. 

Thác Háng Đề Chơ - một trong "tứ đại thác Tây Bắc" - đổ trắng xóa giữa rừng xanh, còn đỉnh Chông Ka Y lại là điểm săn mây nổi tiếng, nơi du khách có thể ngắm bình minh lên từ biển mây mênh mông.

Tận dụng lợi thế thiên nhiên, Phình Hồ đang từng bước phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phình Hồ, du lịch đang mở ra hướng đi mới cho địa phương. 

"Phát triển du lịch không chỉ để tăng thu nhập mà còn là cách giữ gìn bản sắc văn hóa người Mông. Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo tồn tiếng nói, trang phục, lễ hội truyền thống để du khách đến đây được sống trong không gian văn hóa nguyên bản", ông Hưng nói.

Đánh thức Phình Hồ - Ảnh 3.

Phình Hồ đang từng bước phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng

ẢNH: VĂN TUẤN

Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hạ tầng giao thông ở Phình Hồ đã được cải thiện đáng kể. Đường bê tông đã về đến các bản xa; điện lưới quốc gia, mạng viễn thông phủ rộng khắp; các công trình trường học, trạm y tế được xây mới, nâng cấp. 

Giai đoạn 2020 - 2025, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới ước đạt trên 498 triệu đồng. Tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh 65%.

"Thời gian tới, xã Phình Hồ tiếp tục phát triển nông nghiệp đặc sản theo hướng hữu cơ, xây dựng thương hiệu chè shan tuyết và khoai sọ nương, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/năm. Cùng đó, địa phương sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch, hướng tới thu hút 50.600 lượt khách, doanh thu 30,3 tỉ đồng/năm...", ông Hưng cho biết.

Giữa mênh mông đại ngàn, Phình Hồ hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày. Những đồi chè xanh mướt, những ruộng khoai trĩu củ, những homestay thấp thoáng giữa sương chiều, tất cả đang hòa vào nhịp sống mới của một vùng đất giàu tiềm năng, đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển bền vững.

Tin liên quan

Làm sao 'đánh thức' thành Hoàng Đế?

Làm sao 'đánh thức' thành Hoàng Đế?

Thành Hoàng Đế (P.An Nhơn, Gia Lai), nơi từng 2 lần là kinh đô, in đậm 3 tầng văn hóa Champa, Tây Sơn và triều Nguyễn, vẫn lặng lẽ cùng tuế nguyệt, chưa được "đánh thức" xứng tầm một điểm đến di sản - du lịch quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

chè Shan tuyết Lào Cai tỷ lệ che phủ rừng Homestay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận