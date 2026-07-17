Danone kết nối tri thức dinh dưỡng toàn cầu đến Việt Nam

Khởi đầu khác biệt từ thực tiễn lâm sàng

Trong hành trình làm mẹ, khoảnh khắc đón con chào đời luôn đong đầy cảm xúc nhưng cũng đi kèm không ít lo toan, đặc biệt là với những sản phụ sinh mổ. Những năm gần đây, tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam đang tăng nhanh, hiện chạm mức khoảng 37,4% và thuộc nhóm cao trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh những chỉ định y khoa cần thiết, tỷ lệ sinh mổ chủ động cũng có xu hướng tăng cao do nhiều gia đình mong muốn sinh con theo giờ đẹp. Dưới góc độ sinh học, phương pháp này vô tình tạo ra một bước ngoặt khác biệt đối với hệ vi sinh đường ruột của trẻ ngay từ vạch xuất phát. Cụ thể, do không đi qua ống sinh, trẻ sinh mổ thường thiếu hụt lợi khuẩn tự nhiên, trong đó có lợi khuẩn Bifidobacteria, tạo ra một khoảng trống đề kháng kéo dài trong những năm đầu đời.

Trẻ sinh thường đi qua đường sinh của mẹ được tiếp nhận ngay lợi khuẩn Bifidobacteria giúp kích hoạt miễn dịch sớm

Khoa học cũng chứng minh khoảng 70 - 80% tế bào miễn dịch tập trung ở đường ruột. Giải thích sâu hơn về cơ chế này, giáo sư Amber Chiou, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Thực phẩm tương lai thuộc Đại học Bách khoa Hồng Kông nhấn mạnh tại Hội nghị Khoa học toàn quốc 2026: "Đường ruột là nơi tập trung rất nhiều tế bào miễn dịch. Vì vậy, quá trình hoàn thiện hệ vi sinh đường ruột và việc duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh này đều rất quan trọng đối với hệ miễn dịch".

PGS Amber Chiou đưa ra những dẫn chứng cho thấy dinh dưỡng sớm quyết định sự trưởng thành của hệ vi sinh, đặc biệt là với nhóm trẻ sinh mổ

Cơ chế "gieo mầm và nuôi dưỡng" từ nghiên cứu thực chứng

Để bù đắp khoảng trống sinh học cho trẻ sinh mổ, hơn 200 nhà khoa học từ nhiều quốc gia trên thế giới cũng dành hơn 50 năm nghiên cứu dinh dưỡng cho trẻ tại các trung tâm nghiên cứu Nutricia của Danone. Trong đó, công thức Synbiotic đặc chế nổi lên như một điểm sáng y khoa nhờ cơ chế vận hành tương tự tự nhiên.

Công thức Synbiotic đặc chế có trong các sản phẩm của nhãn hàng Aptamil là kết quả của di sản hơn 100 năm về dinh dưỡng và hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng đầu đời của Danone

Hệ dưỡng chất này hoạt động theo nguyên lý "gieo mầm và nuôi dưỡng". Probiotic đóng vai trò cung cấp các chủng lợi khuẩn khỏe mạnh (điển hình là lợi khuẩn B. breve M-16V) để định cư trong đường ruột non nớt của trẻ. Song hành cùng đó, Prebiotics (hỗn hợp chất xơ scGOS/lcFOS theo tỷ lệ vàng 9:1) đóng vai trò là nguồn thức ăn chuyên biệt, thúc đẩy các lợi khuẩn này sinh sôi mạnh mẽ và chiếm thế thượng phong trước các hại khuẩn.

Hiệu quả của Synbiotic đặc chế đã được chứng thực qua các nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn như JULIUS và DRAGON. Các dữ liệu khoa học khẳng định việc bổ sung công thức Synbiotic kịp thời giúp phục hồi hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ nhanh chóng tiệm cận với trẻ sinh thường, giúp lấp đầy khoảng trống đề kháng từ những ngày đầu đời.

Nhằm đưa các thành quả này đến gần hơn với y bác sĩ và gia đình Việt, Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc 2026, trong khuôn khổ Hội thảo Dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEA Nutrition Congress 2026).

Danone phối hợp với các tổ chức y khoa uy tín trong nước kết nối tri thức toàn cầu về dinh dưỡng nhi khoa với thực tiễn Việt Nam

Nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn tác động tích cực đến trí não của trẻ thông qua trục não - ruột. Khi đường ruột cân bằng, trẻ sẽ ăn ngon, ngủ tốt, tạo điều kiện lý tưởng để hệ thần kinh tiếp nhận thông tin và khám phá thế giới xung quanh.

Thấu hiểu mối liên kết chặt chẽ này, bên cạnh công thức Synbiotic đặc chế, sản phẩm Aptamil KID CESARBIOTIK 3 của nhãn hàng Aptamil còn bổ sung bộ dưỡng chất thiết yếu gồm DHA, Omega 3, Vitamin B12, sắt và kẽm, giúp tăng cường đề kháng và hỗ trợ phát triển trí não của trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Đường ruột khỏe mạnh là nền tảng giúp trẻ có đề kháng tốt và trí não vững vàng, thỏa sức tự do khám phá và học hỏi

Danone và sứ mệnh kết nối tri thức toàn cầu

Với bề dày lịch sử nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, Tập đoàn Danone và nhãn hàng Aptamil không chỉ dừng lại ở việc sản xuất mà còn tích cực trở thành cầu nối, đưa những tri thức tiến bộ từ các trung tâm nghiên cứu toàn cầu tại Utrecht (Hà Lan) và Paris (Pháp) đến gần hơn với giới y khoa và các gia đình Việt.

Vai trò kết nối tri thức của Danone mang lại giá trị thiết thực cho hành trình nuôi con. Thay vì tự tìm kiếm giữa vô vàn thông tin, cha mẹ ngày nay được tiếp cận kiến thức đã kiểm chứng, chủ động chăm sóc con từ sớm. Với các gia đình có con sinh mổ, những tiến bộ này mở ra góc nhìn tích cực hơn: Khoa học ngày càng hiểu rõ cách giúp trẻ xây dựng nền tảng miễn dịch vững vàng như trẻ sinh thường. Đây cũng là mục tiêu Tập đoàn Danone và Hội Nhi khoa Việt Nam cùng hướng tới, để mỗi trẻ em Việt đều có khởi đầu khỏe mạnh.