Đảo Châu Âu, Eco Central Park - biệt thự compound định danh của nhà giàu xứ Nghệ

Bất động sản compound và sức hấp dẫn với giới nhà giàu

Biệt thự cao cấp, tọa lạc trong các khu compound (khép kín, riêng tư, biệt lập, an ninh an toàn) đã có mặt tại các quốc gia phát triển trên thế giới nhiều năm trước. Cư dân sống trong các khu compound thường là giới doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ, người thành đạt với khả năng tài chính vượt trội và rất khắt khe trong lựa chọn không gian sống.

Bất động sản với họ không đơn giản là nơi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư với gia đình mà còn là sản phẩm thể hiện vị thế bản thân trong cộng đồng, chứng tỏ tiềm lực tài chính của giới nhà giàu thành đạt. Có thể ví khu compound như một "thành phố thu nhỏ" với những cư dân tinh hoa.

"Đảo cọ" Palm Jumeirah tại Dubai ẢNH: ATLANTIS

Trên thế giới, các mô hình compound nổi tiếng phải kể đến như Beverly Hills Gateway (Mỹ), Malibu Cove Colony (Mỹ), Indian Creek (Mỹ), Sentosa (Singapore), "Đảo cọ" Palm Jumeirah (Dubai)… Những nơi này được coi như "đảo niềm vui", "hầm trú ẩn của giới tỉ phú" hay biểu tượng của sự xa xỉ hàng đầu Đông Nam Á. Tuy giá cả đắt đỏ nhưng những giá trị mà khu compound mang lại được đánh giá là xứng đáng.

Tại Việt Nam, KĐT Ecopark (Hưng Yên) hay Phú Mỹ Hưng (TP HCM) cũng có những phân khu compound được chủ đầu tư kiến tạo hệ thống tiện ích phong phú, sang trọng ngay trong nội khu để phục vụ cư dân, từ câu lạc bộ cộng đồng, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, hồ bơi, khu tổ chức tiệc tùng cho đến dịch vụ y tế, chăm sóc sắc đẹp, yoga, gym… Tất cả nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của mỗi cư dân trong một môi trường sống lý tưởng, xua tan những mệt mỏi, căng thẳng để nhanh chóng tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Một góc biệt thự đảo - bất động sản compound tại KĐT Ecopark Hưng Yên

Đặc biệt, một số khu compound nằm gần sông, kênh rạch, mặt nước lớn sẽ mang đến bầu không khí tự nhiên tươi mát - điều khó tìm thấy ở các đô thị lớn. Vấn đề an ninh, an toàn cũng được đảm bảo tối đa bởi nhiều lớp bảo vệ khác nhau. Đây là điều mà khách hàng mong muốn khi sở hữu nhà trong các khu compound. Các chuyên gia còn nhận định, những dự án mặt tiền sông, mặt nước lớn luôn có điểm cộng nên giá trị thường cao hơn từ 30 - 40%, tăng trưởng bền vững theo thời gian, hấp dẫn với cả người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư.

Bất động sản compound đắt giá nhất tại Nghệ An

Mục tiêu phát triển tiệm cận với các khu compound nổi tiếng trên thế giới, nhà sáng lập Ecopark - Chủ đầu tư đại dự án Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) vừa cho ra mắt phân khu Đảo Châu Âu rộng 33ha.

Mỗi m² xây dựng tại Đảo Châu Âu sẽ có 2m² mặt nước tương ứng

Đảo Châu Âu là sự kết hợp giữa wellness (trị liệu thân, tâm, trí tại gia) với island (sống riêng tư, biệt lập, hưởng lợi ích từ diện tích lớn mặt nước đem lại). Tại Đảo Châu Âu, diện tích mặt nước chiếm 10ha giúp 90% các căn biệt thự đều có view mặt nước, trong khi đó diện tích xây dựng chỉ chiếm 4.7 ha, tương đương 14%. Tỷ lệ 1m² xây dựng đi kèm 2m² mặt nước không chỉ là một chỉ số quy hoạch, mà là tuyên ngôn đắt giá về triết lý sống, đẳng cấp và giá trị bền vững của dự án Đảo Châu Âu.

Đảo Châu Âu có 10ha mặt nước cũng là lớp an ninh tự nhiên của toàn phân khu

Giá trị của Đảo Châu Âu không chỉ nằm ở kích thước căn nhà mà nằm ở hệ sinh thái bao quanh với những giá trị vượt ra khỏi ranh giới căn nhà. Đầu tiên là lớp an ninh khép kín bên ngoài. Đảo Châu Âu có 4 cổng an ninh, có camera giám sát tự động và an ninh tuần tra liên tục, nơi những người không thuộc về nơi này sẽ phải dừng lại, chỉ có chủ nhà mới được cho phép người khác bước qua cánh cổng Đảo Châu Âu. Đây là một trong những điều đắt giá nhất, được giới nhà giàu đánh giá cao để đảm bảo một cuộc sống được bảo mật, khép kín, riêng tư.

Cảnh quan cây xanh sẽ được chủ đầu tư chăm sóc

Hệ thống cảnh quan, cây xanh của dự án hoàn toàn do những kĩ sư, công nhân cây xanh lành nghề của nhà sáng lập Ecopark chăm sóc. Hệ tiện ích tại Đảo Châu Âu được thiết kế để cư dân chủ động chăm sóc sức khỏe với clubhouse rộng 7.500m² được bố trí khu tập gym, yoga, nhà hàng, bể bơi 4 mùa trong nhà điện phân muối, khu vui chơi trẻ em, spa trị liệu… Cư dân đồng thời được chăm sóc sức khỏe thụ động từ tác dụng của mặt nước đem lại. Mặt nước cũng tạo nên tầm view vô giá, một lớp rào bảo vệ tự nhiên không chỉ ổn định mà còn đẹp hơn theo thời gian.

Đảo hoa hồng lấy cảm hứng từ hoa hồng lãng mạn

Thiết kế thương hiệu dòng sản phẩm Đảo Châu Âu cũng nói lên đặc tính, sự khác biệt của bất động sản lần tiên phong xuất hiện tại Nghệ An. Đảo Châu Âu được chia thành 4 cụm đảo lấy cảm hứng từ 4 loài hoa khác nhau: Đảo hoa hồng, đảo Diên Vỹ, đảo Violet, đảo hoa Ý.

Những đường cong mềm mại bao quanh mỗi biệt thự Đảo Châu Âu

"Các nhánh đảo trên cụm đảo không bố trí thẳng tắp từ trong ra ngoài mà được uốn cong để tạo tầm view đẹp mắt cho những căn tại vị trí đường cong nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư cho những biệt thự ở phía sau điểm uốn cong đó đồng thời tạo được 1 khu vườn chủ đề để kết nối cư dân. Cứ 5 nhánh đảo ở gần nhau sẽ có độ dài ngắn, so le khác nhau giúp tầm view của nhà này không trực diện vào nhà khác. Quy hoạch của Đảo Châu Âu không tạo ra từ những thước đo công nghiệp, mà dựa trên tâm lý và hành vi của người sử dụng. Như vậy, mỗi căn nhà có chất lượng tầm view dài 10m, 20m, 50m thì tương tự như giá trị sử dụng trên lô đất rộng 1.000 - 2.000m²", ông Nguyễn Đức Cảnh- Phó tổng giám đốc Eco Central Park chia sẻ về thiết kế nhánh, cụm đảo.

Ốc đảo độc đáo tại Đảo Châu Âu

Vị trí đặc biệt nhất của mỗi nhánh đảo là vị trí điểm cuối cùng, riêng tư, biệt lập. Tại Đảo châu Âu, điểm cuối được thiết kế thành ốc đảo tròn, có tổng cộng 20 ốc đảo. Mỗi ốc đảo gồm 6 căn: 2 đơn lập, 4 song lập. Cư dân muốn sở hữu diện tích lớn có thể lựa chọn căn song lập để tạo thành hơn 500m² đất.

"Đảo Châu Âu - Eco Central Park là nơi hình thành một mô hình sống mới tối ưu hơn để người Nghệ có thể lựa chọn: không chọn đồ sộ mà chọn đồng bộ. Đây cũng là một sản phẩm đặc biệt - giải pháp tích sản không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn định hình phong cách sống cho các thế hệ tiếp theo của gia đình", ông Phan Quý Lộc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản S-Real Việt Nam nhận định.

Khách hàng quan tâm dự án có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức của Eco Central Park để được tư vấn, hỗ trợ.