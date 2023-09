'Đạo chích' tháo dỡ cả cửa nhôm kính, lan can ở các shophouse vắng chủ

Chiều 8.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Thái Đình Khả (30 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản ở shophouse.



Từ đầu năm đến nay, các dãy shophouse khu vực Q.Liên Chiểu thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp. Các shophouse này được chủ đầu tư thi công phần thô và hoàn thiện phần mặt ngoài để bàn giao, nhưng khách hàng chưa hoàn thiện nội thất để đưa vào sử dụng.

Lợi dụng tình trạng vắng chủ, các "đạo chích" đưa phương tiện đến trộm cắp, vận chuyển tài sản bên trong shophouse.

Thái Đình Khả bị tạm giữ hình sự NGUYỄN TÚ

Xe máy và xe kéo tự chế dùng để vận chuyển tài sản trộm cắp NGUYỄN TÚ

Các "đạo chích" chuyên hoạt động vào ban đêm, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục cửa nhôm kính, lan can và một số thiết bị, máy móc, vật tư..., gây bức xúc trong dư luận. Công an Q.Liên Chiểu đã tổ chức phương án cùng công an các địa phương tuần tra, mật phục.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 7.9, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Liên Chiểu phối hợp Công an P.Hòa Minh tuần tra tại khu vực shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc (P.Hòa Minh), phát hiện Thái Đình Khả chạy xe máy gắn phía sau xe kéo chở các khung cửa nhôm kính có biểu hiện nghi vấn.

Công an áp tải Khả dựng lại hiện trường vụ trộm cắp tài sản ở shophouse NGUYỄN TÚ

Ban đầu, Khả khai đang vận chuyển các khung cửa nhôm kính để thi công công trình, nhưng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa. Sau đó, Khả thay đổi lời khai, bảo chỉ nhận chở thuê, nhưng cũng không nêu được thông tin, địa chỉ người thuê vận chuyển.



Bị đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục làm rõ, Khả thừa nhận đã trộm cắp số khung cửa nhôm kính ở dãy shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc. Trước đó, trong ngày 5.9, Khả cũng trộm cắp tại khu vực này, mang các bộ cửa đi bán lấy tiền mua ma túy.

Khả còn khai đã cùng đồng bọn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản ở các dãy shophouse vắng chủ khu vực Q.Liên Chiểu từ đầu năm đến nay. Hiện Công an Q.Liên Chiểu tạm giữ 1 xe máy gắn xe kéo, 2 bộ khung cửa nhôm kính, 8 thanh sắt, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.