Đạo cụ phim 'Star Wars' bán giá kỷ lục

Từ trái qua: Kenny Baker, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Carrie Fisher, Harrison Ford và Mark Hamill trong buổi ghi hình chương trình đặc biệt The Star Wars Holiday tại Los Angeles (Mỹ) tháng 11.1978 Ảnh: AP

Đạo cụ Star Wars thiết lập mức giá không tưởng

Thị trường sưu tầm đồ điện ảnh vừa chứng kiến một cột mốc mới. Theo thông tin từ hãng đấu giá Heritage Auctions công bố hôm 20.7, một thanh kiếm ánh sáng gắn liền với thương hiệu Star Wars chính thức có chủ nhân mới với mức giá "khủng": 3,75 triệu USD (gần 96 tỉ đồng).

Đáng chú ý, đây không phải là món đồ lưu niệm thông thường. Theo AP, đây là thanh kiếm ánh sáng mà nam diễn viên Mark Hamill từng sử dụng trên màn ảnh trong phần phim Đế chế phản công (1980).

Món đồ này gắn liền với trận chiến đỉnh điểm tại Thành phố Mây, nơi diễn ra câu thoại kinh điển khi Darth Vader tuyên bố "Ta là cha ngươi". Đặc biệt, đi kèm với thanh kiếm là cả mô hình... bàn tay bị chặt đứt của Luke Skywalker, được sử dụng trong phân cảnh Vader chém lìa tay nhân vật này.

Theo Heritage Auctions, mức giá 3,75 triệu USD đã giúp món đồ này trở thành đạo cụ đắt giá nhất từng được trả trong lịch sử các cuộc đấu giá liên quan đến loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Đồ kỷ niệm Hollywood "hốt bạc"

Không chỉ có thanh kiếm của Luke Skywalker, phiên đấu giá Hollywood & Entertainment Signature Auction còn chứng kiến nhiều món đồ kinh điển khác tìm được chủ nhân mới với giá trên trời. Danh tính của người mua lẫn người bán đều được giữ kín theo yêu cầu.

Cụ thể, chiếc mũ của Phù thủy độc ác miền Tây do nữ diễn viên Margaret Hamilton đội trong bộ phim kinh điển Phù thủy xứ Oz (1939) được chốt ở mức 550.000 USD (hơn 14 tỉ đồng). Trong khi đó, chiếc mũ chóp màu ca cao của tài tử Gene Wilder trong vai Willy Wonka (Willy Wonka và nhà máy sô cô la, 1971) về tay chủ mới với giá 350.000 USD (khoảng 8,9 tỉ đồng).

Cơn sốt sưu tầm cũng lan sang truyền hình. Chiếc rương đựng trứng rồng của nhân vật Daenerys Targaryen từ mùa đầu tiên của series đình đám Game of Thrones đã thu về 312.500 USD (gần 8 tỉ đồng).

Thậm chí, những món đồ thoạt nhìn rất bình thường cũng có sức hút kỳ lạ. Đơn cử như hai tấm thảm từng xuất hiện trong bộ phim The Big Lebowski (1998). Tấm thảm thuộc về nhân vật The Dude của Jeff Bridges, vật dụng được châm biếm là "thực sự làm cho căn phòng trở nên hoàn chỉnh" và bị bẩn ngay đầu phim, được bán với giá 350.000 USD.

Bất ngờ hơn, tấm thảm sạch sẽ và đẹp đẽ hơn mà nhân vật này lấy từ người cha giàu có cùng tên lại vượt trội hơn với mức giá 375.000 USD. Cả hai con số này đều vượt xa mức khởi điểm khiêm tốn chỉ 15.000 USD ban đầu.