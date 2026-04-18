Đạo diễn '50 sắc thái' và chồng kém 23 tuổi sau 14 năm kết hôn

Trong làng giải trí Hollywood đầy biến động, câu chuyện tình của đạo diễn 50 sắc thái Sam Taylor-Johnson và Aaron Taylor-Johnson luôn thu hút sự chú ý không chỉ vì khoảng cách tuổi tác 23 năm, mà còn bởi cách họ duy trì mối quan hệ ổn định suốt hơn một thập kỷ giữa những tranh luận từng bủa vây.

Cặp đôi gặp nhau vào năm 2008 trên phim trường Nowhere Boy do Sam làm đạo diễn, Aaron đến thử vai. Theo nhiều bài phỏng vấn với The guardian, giữa họ nhanh chóng hình thành sự kết nối đặc biệt ngay từ những ngày đầu làm việc chung. Aaron từng thừa nhận mối quan hệ đến rất tự nhiên và không bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên từ bên ngoài.

Đạo diễn Sam Taylor-Johnson và chồng kém 23 tuổi Aaron Taylor-Johnson xuất hiện tại một sự kiện sau nhiều năm kết hôn Ảnh: JOE SCARNICI

Năm 2009, sau khi phim đóng máy không lâu, Aaron cầu hôn Sam. Đến năm 2010, họ chào đón con gái đầu lòng, trước khi chính thức kết hôn vào năm 2012. Từ đó đến nay, hai người cùng xây dựng gia đình với hai con chung và hai con riêng của Sam từ cuộc hôn nhân trước. Hành trình này được truyền thông quốc tế mô tả là “đi ngược chuẩn mực Hollywood” nhưng lại bền vững theo thời gian.

Aaron Taylor-Johnson sinh năm 1990, là diễn viên nổi tiếng người Anh, từng đoạt giải Quả cầu vàng. Anh đóng phim từ nhỏ, sau này ghi dấu ấn với những bộ phim điện ảnh như Kick-Ass, Anna karenina, Nocturnal animals, Bullet train và tham gia vũ trụ Marvel với vai Quicksilver trong Avengers: age of ultron. Sau khi kết hôn với Sam, sự nghiệp của Aaron tiếp tục phát triển. Dù vậy, cả hai vẫn giữ nguyên tắc tách bạch công việc và đời sống riêng, hạn chế xuất hiện cùng nhau quá nhiều trước truyền thông.

Trong các cuộc phỏng vấn, cả hai nhiều lần thẳng thắn nói về khoảng cách tuổi tác. Aaron Taylor-Johnson cho rằng anh trưởng thành sớm vì tham gia diễn xuất từ nhỏ, nên không cảm thấy sự chênh lệch này là trở ngại. Trong khi đó, Sam Taylor-Johnson từng chia sẻ bà không quá bận tâm đến những đánh giá bên ngoài, bởi điều quan trọng là cảm xúc thật của hai người. Sau hơn một thập kỷ, chính sự bền bỉ của mối quan hệ đã phần nào làm dịu đi những tranh cãi ban đầu.

Vợ chồng nghệ sĩ người Anh được bắt gặp đi bộ cùng nhau ở khu Notting Hill, London Ảnh: BACKGRID

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn với The guardian, Sam từng mô tả việc “yêu điên cuồng, kết hôn và có con” đến với bà như một điều rất tự nhiên, thậm chí còn mang lại sự ổn định giúp bà tập trung hơn cho công việc. Ở chiều ngược lại, Aaron cũng gọi vợ là người “truyền cảm hứng”, đồng thời cho rằng họ bổ sung cho nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Theo tờ Business insider và Page six, cuộc sống hiện tại của họ khá kín đáo, chủ yếu xoay quanh gia đình. Cặp đôi hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc trong những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi.

Dù từng đối mặt với không ít hoài nghi, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi công khai mối quan hệ, Sam và Aaron Taylor-Johnson vẫn lựa chọn cách im lặng thay vì tranh luận. Theo thời gian, sự gắn bó lâu dài và hình ảnh gia đình ổn định trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho những ý kiến trái chiều.

Sau 14 năm kết hôn, câu chuyện của họ không còn xoay quanh tranh cãi về tuổi tác, mà dần chuyển sang sự tò mò về cách một mối quan hệ “lệch chuẩn” có thể bền vững giữa môi trường showbiz nhiều biến động. Với Sam Taylor-Johnson và Aaron Taylor-Johnson, sự đồng điệu, kín tiếng và ưu tiên gia đình đã giúp họ giữ được hạnh phúc đến hiện tại.