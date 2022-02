Đạo diễn chuyển giới Yunbin: Tôi dự định có con khi qua tuổi 30

Hôm 25.2, đạo diễn - diễn viên Yunbin cùng bà xã Dương Tri họp báo ra mắt web-drama Yêu trong hận. Bộ phim dài 21 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của anh. Đây là sản phẩm vợ chồng nam đạo diễn muốn tri ân fan cũng như lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Chia sẻ về dự án mới, Yunbin bộc bạch: “Thời làm phim Trái cấm, tôi chỉ là một đạo diễn tay ngang, chỉ là một người mê làm phim chứ chưa có sự hỗ trợ hùng hậu của một ê-kíp. Đến hiện tại, khi xem lại phim, tôi thấy rất nhiều “hạt sạn”. Nhờ vậy mà ngày hôm nay, sản phẩm của tôi tròn trịa hơn so với thời nghiệp dư. Với bộ phim này, tôi mong mình được công nhận như một đạo diễn thực thụ chứ không phải dân tay ngang”.

Bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực từ ê-kíp, Yunbin gây bất ngờ khi tiết lộ ca sĩ Dương Tri là “nhà đầu tư” cho dự án của anh. Nữ ca sĩ đã mạnh tay chi 2 tỉ đồng cho ông xã giúp anh thỏa mãn đam mê của mình.

Tiết lộ về lý do ra mắt sản phẩm thời điểm này, Yunbin cho biết vợ chồng anh đã lên kế hoạch sinh con khi nam đạo diễn bước qua tuổi 30. Đạo diễn Trái cấm xúc động thổ lộ: "Trước khi già đi cùng nhau, vợ chồng chúng tôi muốn có một sản phẩm lưu giữ thanh xuân. Hơn hết, vợ chồng tôi dự định sẽ có con vào năm 2024. Cho nên, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đó vào năm 2023".





Một trong những khách mời đặc biệt góp mặt trong dự án là Hoàng Mèo. Nam diễn viên cho biết bản thân nhận “món hời” khi làm việc cùng ê-kíp trẻ tuổi và nhiệt huyết. Anh chia sẻ: “Tôi thấy quá lời khi tham gia phim này vì các bạn trong ê-kíp đều là những người trẻ. Tôi không chỉ làm việc chung mà còn được học hỏi nhiều từ họ. Nếu bạn trẻ nào có ước mơ làm nghệ thuật, tôi sẵn lòng tham gia. Chuyện tiền bạc, cát-sê không quan trọng… Khi cộng tác cùng ê-kíp, tôi quá chỉn chu nên đôi khi các bạn trẻ rất sợ. Điều đó là chất xúc tác giúp các bạn làm việc cẩn thận và chỉn chu”.

Thông qua web-drama Yêu trong hận, đạo diễn Yunbin muốn nhắn nhủ khán giả thông điệp “một nửa sự thật không phải là sự thật”. “Đôi khi những gì chúng ta thấy chỉ là phần nổi của câu chuyện. Những gì chúng ta mắt thấy tai nghe đôi khi không nói lên tất cả. Tình thân luôn là thứ quý giá và đáng tin tưởng nhất trong cuộc sống”, anh bộc bạch.

Trong phim Yêu trong hận, Yunbin thủ vai họa sĩ Bảo An, là một người chuyển giới nam, yêu hận rõ ràng. Còn Dương Tú Tri vào vai An Đình, một cô sinh viên nghèo lên Sài Gòn ăn học. Cuộc sống của cô một phen khốn đốn khi bị cuốn vào bi kịch tình ái của hai người bạn Châu Mai và Bảo An. Bên cạnh đó, phim cũng thu hút bởi dàn diễn viên trẻ, tài sắc với nhiều lát cắt bí ẩn như: Song Dương, Thành Khôn, Tống Yến Nhi, Tuệ Minh, Thanh Phan, Đặng Tuấn Kiệt, Soo Jin… Tác phẩm sẽ được chiếu vào thứ 7 hàng tuần trên kênh Yunbin Dương Tri Official.