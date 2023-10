Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải thưởng lớn trong giải thưởng Bùi Xuân Phái

Chiều 5.10, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh đã nhận giải thưởng lớn, cũng là giải thưởng quan trọng nhất trong Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, nhờ những bộ phim ông làm về Hà Nội. Đó là Hà Nội mùa Đông năm 46, Mùa ổi và Hoa nhài.



Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải thưởng HÒA NGUYỄN

NSND Đặng Nhật Minh nói: "Tôi làm phim theo cảm xúc. Đúng nghĩa là thứ điện ảnh cảm xúc. Những cảm xúc của tôi vô tình gắn liền với những giai đoạn lịch sử quan trọng của Hà Nội. Tất cả đều đến một cách tự nhiên mà không có bất cứ toan tính hay cố tình nào".

Sinh ra ở Huế, tới Hà Nội sau năm 1954, cuộc đời làm nghệ thuật của ông gắn với Hà Nội. Ông cũng nói: "Hà Nội đã hình thành nên con người nghệ sĩ của tôi, một người làm điện ảnh đến được ngày hôm nay đều bởi Hà Nội".

Những bộ phim của ông đã kể về Hà Nội ở nhiều thời kỳ, với nhiều góc nhìn. Nếu Hà Nội mùa đông 46 nhiều cảm xúc lịch sử, thì Mùa ổi lại giàu tự sự của những người thủ đô đã đi qua thăng trầm của nhiều chính sách, còn Hoa nhài là cái nhìn của người giàu trải nghiệm về thủ đô.

Hình ảnh trong cuốn sách của tác giả Hồ Công Thiết NVCC

Hai giải tác phẩm Vì tình yêu Hà Nội được trao cho: cuốn sách Phố Hàng Bột, chuyện 'tầm phào' mà nhớ của Hồ Công Thiết (NXB Lao Động và Chibooks ấn hành); triển lãm ảnh Hanoi Streets 1985 - 2015: In the Years of Forgetting (Hà Nội 1985 - 2015: Những năm tháng bị lãng quên) của William E. Crawford do Không gian nghệ thuật Manzi, Phòng tranh Art Vietnam phối hợp tổ chức, với tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.



Giải việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho: festival Thu Hà Nội - Đến để yêu, do Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội (UBND Hà Nội) tổ chức.

Giải ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của TP.Hà Nội, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa "Hà Nội học" thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội.

Hình ảnh trong phim Hoa nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh ĐPCC

Phát biểu tại lễ trao giải tổ chức chiều 5.10 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Sự, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, cho rằng giải thưởng năm nay đã bao quát được các lĩnh vực hoạt động của Hà Nội, nhờ các hồ sơ đề cử rất thuyết phục. Danh sách 11 đề cử trải rộng từ điện ảnh, văn học, nhiếp ảnh, đến kiến trúc, lễ hội du lịch và giáo dục. Bà Sự cũng cho rằng, Giải thưởng Bùi Xuân Phái đang góp phần xây dựng nguồn lực văn hóa và con người cho Hà Nội.

Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND YP.Hà Nội, cũng bày tỏ Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội có ý nghĩa động viên, khích lệ các tác giả trong việc sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; cổ động các hoạt động đẹp vì tình yêu Hà Nội.

Đại diện Hội đồng giám khảo giải thưởng Bùi Xuân Phái, nhà sử học Dương Trung Quốc, nói: "Chúng ta có thể chọn ra những tác phẩm cụ thể, tôn vinh những cách làm cụ thể nhưng chứa đựng một điểm chung là tình yêu Hà Nội. Năm nào chúng tôi cũng thấy khó, vì những ý tưởng, việc làm làm đẹp cho Thủ đô có rất nhiều" ông Dương Trung Quốc nói.