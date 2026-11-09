Đạo diễn gen Z sở hữu loạt thành tích 'khủng', vừa có phim ra rạp là ai?

Ở tuổi 24, Nguyễn Phạm Thành Đạt gia nhập hàng ngũ các đạo diễn trẻ có phim chiếu rạp trình làng tại phòng vé Việt, nối tiếp các đàn anh tên tuổi gồm: Đinh Tuấn Vũ (24 tuổi với Và anh sẽ trở lại), Nguyễn Quang Dũng (26 tuổi khi công chiếu Hồn Trương Ba, da hàng thịt), Charlie Nguyễn (26 tuổi ở thời điểm ra mắt Thời Hùng vương 18), Huỳnh Lập (26 tuổi với Pháp sư mù), Võ Thanh Hòa (27 tuổi khi giới thiệu Bệnh viện ma) và Victor Vũ (28 tuổi lúc “xuất xưởng” Oan hồn).

Dấu ấn của Nguyễn Phạm Thành Đạt

Chân dung đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt Ảnh: NVCC

Từ những ngày theo đuổi con đường đạo diễn tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Phạm Thành Đạt đã sớm tìm được ngôn ngữ điện ảnh riêng, duy trì bản sắc cá nhân và không ngừng thử nghiệm những lăng kính, cách kể chuyện cách tân qua từng bộ phim ngắn.

Năm 2022, khi mới 20 tuổi, anh đã gây chú ý với Khu rừng của Páo - bộ phim giành giải nhất cuộc thi Việt Nam của tôi do Netflix phát động, đồng thời được xướng tên cho danh hiệu Phim ngắn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2022, top 20 CILECT - bảng xếp hạng những phim sinh viên tiêu biểu toàn cầu.

Nối tiếp dấu ấn tiềm năng đầu tiên này, Tàn sữa do Nguyễn Phạm Thành Đạt viết kịch bản và làm đạo diễn vào top 5 dự án xuất sắc cuộc thi Phim ngắn CJ. Trong khi đó, Đàn cá gỗ giúp anh trở thành thủ khoa tốt nghiệp của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2024.

Tác phẩm này cũng làm nên hiện tượng trong dòng chảy điện ảnh nội địa, khi trở thành phim ngắn đầu tiên mở bán vé thương mại tại rạp chiếu, đưa Nguyễn Phạm Thành Đạt trở thành đạo diễn trẻ trong lịch sử điện ảnh Việt có phim chiếu rạp ở tuổi 23. Giải thưởng Cánh diều vàng hạng mục Phim ngắn xuất sắc và doanh thu 4,4 tỉ đồng từ tác phẩm này là tín hiệu tích cực cho hành trình làm nghề của đạo diễn 10X.

Thành tích hiện tại của 'Bò sữa bay'

Nguyễn Phạm Thành Đạt từng sở hữu nhiều thành tích ấn tượng trước khi trình làng Bò sữa bay Ảnh: NVCC

Với Bò sữa bay, tác phẩm của Nguyễn Phạm Thành Đạt có sự góp mặt của dàn diễn viên như Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh… Phim thuộc thể loại hài tình cảm - hành động, lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 1990, xoay quanh kế hoạch của một nhóm công nhân muốn đánh cắp công thức sữa ở một nhà máy.

Box office Vietnam ghi nhận doanh thu trong dịp cuối tuần (tính đến sáng 9.11) vượt 11 tỉ đồng. Đại diện đoàn phim, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cảm ơn các thành viên trong ê-kíp cùng nhau trải qua rất nhiều gian khó để đưa tác phẩm ra rạp. “Chúng tôi đã làm bộ phim với tất cả nhiệt huyết đam mê”, anh bày tỏ.

Từ Vườn ươm dự án của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cách đây một năm, đạo diễn Charlie Nguyễn - khi đó trong vai trò giám khảo - đã chấm điểm cao cho ý tưởng của bộ phim này. “Phim này khó làm nhưng Đạt đã làm rất tốt, có những khoảnh khắc xem rất sướng. Tôi nghĩ ai cũng xem được Bò sữa bay vì phim có cảm xúc, có tính phiêu lưu. Phong cách đạo diễn, quay phim, diễn xuất đều đặc biệt. Phim xứng đáng thành công ở phòng vé và tôi mong đợi tác phẩm tiếp theo của Đạt”, Charlie Nguyễn cho hay.