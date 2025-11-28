Đạo diễn Giang Thanh: Không dễ mời nghệ sĩ gạo cội đóng web drama

NSƯT Hạnh Thúy cho biết cô bị thuyết phục bởi tính mới mẻ của đề tài phim và sự chỉn chu của ê kíp nên "phá lệ" đóng web drama Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về cơ duyên đến với dự án, NSƯT Hạnh Thúy cho biết cô vốn bận rộn với lịch giảng dạy và hoạt động sân khấu, song vẫn bị thuyết phục bởi sự chỉn chu trong từng khâu sản xuất mà ê kíp mang đến. "Quan trọng nhất, đây là lần đầu tôi tham gia web drama nên tôi xem kịch bản rất kỹ để biết mình có phù hợp với số phận nhân vật hay không. Vì phim nói về nữ quyền nên tôi muốn góp một tiếng nói nhỏ cho phụ nữ những người nhiều khi bị hai chữ 'thân phận' ràng buộc, không được lên tiếng chính mình. Đó là lý do Thúy nhận bộ phim này", cô bộc bạch.

Đạo diễn Giang Thanh cho biết, NSƯT Hạnh Thúy vốn là người khó tính khi "xem xét" bất kỳ dự án nào, đặc biệt là với web drama, vốn là thể loại mà trước đây cô chưa từng thử sức. Vì vậy, thuyết phục nữ nghệ sĩ tham gia là một thách thức không nhỏ. Giang Thanh thừa nhận, nếu phim không đủ sức thuyết phục, việc thiếu vắng Hạnh Thúy sẽ làm giảm đi màu sắc mà ê kíp đã định hướng từ đầu.

Đạo diễn Giang Thanh (bìa trái) cùng dàn diễn viên trong phim Ba Bích Ảnh: ĐPCC

Ba Bích là bộ phim lấy cảm hứng từ vấn nạn buôn người, một chủ đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Tác phẩm đặt bối cảnh tại một khu xóm lao động, dân trí thấp, cuộc sống thiếu thốn và tồn tại nhiều thói hư tật xấu. Chính tâm lý dễ bị dụ dỗ bởi những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" đã khiến nơi đây liên tiếp xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, chủ yếu là các bạn trẻ tuổi từ 15 - 18 tuổi. Không chỉ khai thác yếu tố tội phạm - xã hội, tác phẩm còn xây dựng nhân vật Ba Bích (Tăng Quỳnh Như thủ vai) hình tượng đả nữ mang nhiều trắc ẩn, giàu nhân nghĩa và đậm tinh thần nữ quyền. Bên cạnh NSƯT Hạnh Thúy, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Long Đẹp Trai, Kim Hải, Đoàn Thế Vinh, Huỳnh Thi, Thiện Nhân…

Đạo diễn Giang Thanh: Ba Bích là dự án tự thử thách bản thân mình

Nói về "đứa con tinh thần", đạo diễn Giang Thanh chia sẻ, cô đã thử sức nhiều thể loại như ngôn tình, gia đình... nhưng hành động mới là dòng phim mà cô dành nhiều tâm huyết nhất. Ba Bích cũng là dự án để cô tự thử thách chính bản thân mình. "Làm phim hành động khó nhất là vừa phải tạo được những pha đánh đấm mãn nhãn, vừa phải giữ được chiều sâu tâm lý nhân vật. Một phim hành động đẹp thôi chưa đủ, nó cần cảm xúc và câu chuyện", cô cho biết.

Mặt khác, kịch bản phim hành động có độ phức tạp cao hơn nhiều thể loại khác, bởi không thể phụ thuộc quá nhiều vào lời thoại. "Nhiều phân cảnh diễn ra trong lúc đánh đấm, không có thoại, nếu không khéo léo sẽ thành khô cứng. Việc kết hợp tâm lý nhân vật vào từng chuyển động là thử thách không nhỏ", đạo diễn Giang Thanh chia sẻ.

Theo đạo diễn Giang Thanh, dòng phim hành động là màn thử sức bản thân trong suốt hành trình theo nghề làm phim của mình Ảnh: ĐPCC

Trong bối cảnh phim chiếu mạng đang dần giảm sức hút và việc lựa chọn gương mặt "hút view" trở thành một thách thức, Ba Bích lại mạnh dạn sử dụng nhiều diễn viên trẻ chưa quá nổi bật. Đạo diễn Giang Thanh lý giải: "Quan điểm của tôi là chọn diễn viên hợp vai hơn là chọn người nổi tiếng. Làm phim vừa là nghệ thuật, vừa là bài toán kinh tế. Cần lượng người xem ổn định song chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Diễn viên phù hợp thì phim mới tốt". Nữ đạo diễn cũng kỳ vọng sự kết hợp giữa lớp diễn viên trẻ và những gương mặt gạo cội như NSƯT Hạnh Thúy, Long Đẹp Trai… sẽ tạo cơ hội để các diễn viên học hỏi và nâng cao kỹ năng.

Nói thêm về dự án, ông Quốc Bảo - đại diện nhà sản xuất - cho biết Ba Bích được thực hiện với mục tiêu định hướng tính nghệ thuật, không đặt nặng áp lực về lượng người xem. Bộ phim gồm 3 tập, với kinh phí hơn 500 triệu đồng mỗi tập. "Hiện tại, ê kíp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để 'liều' thực hiện phim điện ảnh, chỉ chờ những tín hiệu tích cực từ Ba Bích", ông thông tin thêm.