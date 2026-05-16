Đạo diễn Hàm Trần: Kể câu chuyện càng thật, càng riêng thì càng chạm đến khán giả

Đạo diễn Hàm Trầm đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026. Trong sự kiện phát động cuộc thi, nam đạo diễn Tử chiến trên không còn xuất hiện với vai trò khách mời, có những chia sẻ góc nhìn của mình về công việc làm phim trong tọa đàm Vai trò của nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt.

Đạo diễn Hàm Trần nói về việc người trẻ làm phim

Theo đạo diễn Hàm Trần, thị trường điện ảnh Việt hiện tại rất cần tiếng nói của những nhà làm phim trẻ. Đạo diễn Tử chiến trên không cho rằng khi thực hiện một tác phẩm, việc kể câu chuyện càng thật, càng riêng thì càng dễ chạm đến khán giả. Từ quan điểm đó, giám khảo Vietnamese 2026 khuyên các bạn trẻ đừng lo sợ, thay vào đó hãy bắt đầu với hành trình sáng tạo tác phẩm bằng tinh thần “chịu chơi”.

Đạo diễn Hàm Trần mong các nhà làm phim trẻ mạnh dạn tham gia các cuộc thi để "từ phim ngắn có phim dài, từ cơ hội nhỏ có cơ hội lớn" Ảnh: Nhật Thịnh

Hàm Trần cho rằng khi dấn thân thực hiện một dự án phim, người trẻ sẽ có cho mình thêm nhiều kinh nghiệm. Ông nói việc có các thiết bị điện thoại hiện đại cũng là lợi thế, giúp hỗ trợ trong quá trình làm phim. “Ngày xưa, chúng tôi phải cần rất nhiều chi phí để có được một chiếc máy quay hay phải cần máy tính để dựng. Bây giờ có điện thoại là chúng ta có phim studio, chỉ cần chúng ta thật sự quyết tâm kể câu chuyện của mình”, ông nói.

Nói về việc đào sâu tính dân tộc trong một tác phẩm điện ảnh, Hàm Trần cho rằng đây là điều cần thiết. Ông chia sẻ sự thành công của một số tác phẩm về đề tài phim chiến tranh là một ví dụ. “Nếu có phim hay nhưng giữa phim nước ngoài và phim Việt Nam, khán giả của mình sẽ chọn phim Việt. Bây giờ có nhiều câu chuyện thật mình chưa kể trong lịch sử thì mình phải kể. Nước Việt Nam có nhiều anh hùng lắm. Như tôi sắp thực hiện phim Nữ biệt động Sài Gòn”, ông bày tỏ.

Hàm Trần nói thêm thời điểm thực hiện phim Tử chiến trên không, ông cũng từng có dịp gặp gỡ những nhân chứng sống. Nhờ vậy, nam đạo diễn càng quyết tâm mang câu chuyện này lên màn ảnh rộng.

Đạo diễn Hàm Trần khi chia sẻ về kỹ xảo trong phim Ảnh: Nhật Thịnh

Bàn về vấn đề kỹ xảo, Hàm Trần cho rằng điều đó giúp cho nhà làm phim thực hiện những cảnh mà mình không quay được. Ông kể: “Khi làm Tử chiến trên không, vì chiếc máy bay đó không có nên tôi buộc phải vẽ thôi. Nhưng mình vẽ nó thật hay không đó mới là thử thách cho người làm kỹ xảo. Với tôi, AI cũng chỉ là một cách giúp mình làm phim thôi. Mình biết dùng thì nó sẽ đưa kỹ xảo tốt hơn”, ông kể.

Bà Bùi Bích Ngọc chia sẻ với vai trò nhà phát hành, Galaxy Studio luôn ủng hộ phim Việt. Không chỉ trong 2025 mà từ 2018 đến hiện tại, phim Việt đang trên đà phát triển. Từ thị phần mười mấy lên đến hơn 60%, điều đó giúp cho khán giả tiếp tục tin tưởng vào chất lượng phim Việt và tạo ra doanh thu. “Bên cạnh giữ vững văn hóa, giá trị nghệ thuật, chúng tôi hướng đến doanh thu của phim. Bên cạnh những đạo diễn lớn, chúng tôi xây dựng, ủng hộ các bạn trẻ”, đại diện nhà phát hành chia sẻ.

Cũng theo bà Bùi Bích Ngọc, thị trường hiện nay có các tác phẩm của những đạo diễn mới. Điển hình là Đàn cá gỗ, chỉ 30 phút nhưng đã làm nên kỳ tích với hơn 4 tỉ đồng - doanh thu khủng khiếp đối với phim sinh viên. “Sự hỗ trợ từ nhà phát hành để xây dựng thế hệ tiếp nối, lan tỏa giá trị và tạo thói quen cho khán giả trong những thể loại mà chúng ta từng nghĩ là khó thì bây giờ dễ hơn”, đại diện Galaxy Studio chia sẻ thêm.