Đạo diễn Hàm Trần nói gì về phim kinh dị mới đổi tên?

Trong video hậu trường Tiệc buffet kinh dị mới đây, Hàm Trần chia sẻ quan niệm làm phim của mình bằng một nhận định đáng chú ý: “Con người mới là thực thể tà ác nhất”. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách bộ phim tiếp cận thể loại kinh dị. Thay vì chỉ tập trung vào những hiện tượng siêu nhiên hay các màn hù dọa bất ngờ, tác phẩm hướng sự chú ý đến những góc khuất trong bản chất con người.

Theo đạo diễn, ma quỷ có thể gây sợ hãi bởi sự bí ẩn, nhưng những hành động xuất phát từ lựa chọn của con người mới là điều có thể để lại hậu quả lâu dài. Con mắt thứ ba kết hợp kinh dị tâm linh, kinh dị tâm lý... Đạo diễn Hàm Trần cho biết phim có những màn hù dọa bất ngờ (jump scare), nhưng nỗi sợ không chỉ đến từ hình ảnh dị thường hay sự xuất hiện của vong linh. Những tổn thương, giận dữ và chấp niệm chưa được hóa giải mới là yếu tố khiến các câu chuyện trở nên ám ảnh.

Hàm Trần trở lại với phim kinh dị tâm linh Ảnh: NSX

Biên kịch Tô Hoài Nam cũng cho rằng nỗi sợ trong phim cần có điểm tựa từ đời sống thực tế. “Chuyện kinh dị thật sự sợ phải là chuyện có thật”, anh chia sẻ. Theo quan điểm này, những tình huống càng gần với cuộc sống thường ngày càng dễ khiến khán giả liên tưởng rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật trong một câu chuyện kinh hoàng.

Câu chuyện phim được xây dựng theo cấu trúc phim tuyển tập, kết nối nhiều câu chuyện tâm linh thông qua ba nhân vật Vy, Viễn và Lạc. Vy là người sáng lập podcast tâm linh Con mắt thứ ba; Lạc có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với vong linh; còn Viễn tìm cách tự mình “khai nhãn”, bị ám ảnh bởi những niềm tin về thế giới bên kia. Ba nhân vật tưởng chừng không liên quan dần bị cuốn vào những câu chuyện đan xen với một chuỗi án mạng bí ẩn. Những bí mật trong quá khứ lần lượt được hé lộ, tạo thành mạng lưới số phận mà mỗi lựa chọn đều có thể dẫn đến một hệ quả khác.

Phim kinh dị có nhiều cơ hội thu hút khán giả ở phòng vé, nhưng đặt ra nhiều thử thách cho nhà làm phim Ảnh: NSX

Tình hình phòng vé trước khi phim Hàm Trần ra rạp

Trong nửa đầu năm 2026, phim kinh dị tiếp tục khẳng định sức hút tại phòng vé Việt Nam, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường điện ảnh. Đáng chú ý, doanh thu của dòng phim này chủ yếu đến từ các tác phẩm nội địa, cho thấy khán giả Việt ngày càng dành sự quan tâm cho những câu chuyện kinh dị mang màu sắc văn hóa, tín ngưỡng và chất liệu đời sống bản địa.

Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm, phim kinh dị đạt doanh thu 977,4 tỉ đồng, chiếm 30,6% tổng doanh thu toàn thị trường, dẫn đầu các thể loại phim. Dù chỉ có 10 trong tổng số 59 phim kinh dị phát hành, tương đương khoảng 17%, là phim Việt, nhóm tác phẩm này đóng góp hơn 70% doanh thu của toàn dòng phim.

Tuy nhiên, hành trình của Út Lan 2 hồi tháng 9 vừa qua cũng cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường. Sau giai đoạn khởi đầu khả quan, tác phẩm dần giảm sức hút và rời rạp trong tháng 10 với doanh thu khoảng 45 tỉ đồng, chưa bằng một nửa thành tích của phần phim đầu tiên Út Lan: Oán linh giữ của (hơn 90 tỉ đồng). Việc Cục Điện ảnh khuyến khích các đơn vị sản xuất, nhập khẩu và phổ biến phim mở rộng đề tài cho thấy thị trường cần nhiều hơn những công thức hù dọa quen thuộc, nếu muốn duy trì sức hút lâu dài.

Con mắt thứ ba có sự tham gia của Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Kiều Trinh, Quang Tuấn, Ngọc Phước, Trần Nghĩa, Loube Nguyễn, Gia Tuệ... dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 4.12.2026.

