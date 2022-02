Đạo diễn hành động ‘Ngôi trường xác sống’ tham gia ‘578’ của Việt Nam

Mới đây, người hâm mộ series Ngôi trường xác sống (All Of Us Are Dead) tại Việt Nam bất ngờ khi khám phá ra chỉ đạo võ thuật của “bom tấn” zombie này chính là đạo diễn Oh Sea Young - người đứng sau những phân cảnh hành động của bộ phim Việt Nam 578: Phát đạn của kẻ điên. Có thể thấy, Oh Sea Young đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của series này khi yếu tố hành động trong phim được khán giả đánh giá cao. Vì vậy, tên tuổi của Oh Sea Young có thể được xem là bảo chứng cho chất lượng hành động của 578.

Trong bộ phim 578, ê-kíp võ thuật của đạo diễn Oh Sea Young lần đầu kết hợp cùng đạo diễn Lương Đình Dũng. Cú bắt tay này đã tạo nên một "bữa tiệc" hành động đồ sộ với những đại cảnh được dàn dựng hoành tráng. Việc thiết kế hành động tại các bối cảnh thiên nhiên rộng lớn đòi hỏi sự công phu, phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp và rất khó dàn dựng. Vì vậy, Oh Sea Young đã giúp đạo diễn Lương Đình Dũng kiến tạo ra pha hành động mãn nhãn “cộp mác” 578.

Nếu như trong Ngôi trường xác sống, đạo diễn Oh Sea Young tận dụng các đạo cụ như bàn ghế, khay cơm, vòi cứu hỏa… làm vũ khí thì trong 578, ông đã sáng tạo các đòn đánh với nhiều thứ vũ khí kỳ lạ. Đĩa ăn, cà lê răng cưa, kìm hạng nặng, kiếm, súng... lần lượt được sử dụng để dàn dựng những màn võ thuật thực chiến dưới nước, đối kháng tay không, đánh hội đồng. Các phân cảnh rượt đuổi, đụng nhau giữa dàn xe phân khối lớn với container trên đường núi bên bờ vực sâu trở nên khả thi nhờ sự trợ giúp của ê-kíp Oh Sea Young.





Oh Sea Young là đạo diễn hành động nổi tiếng của Hàn Quốc, ông không chỉ tham gia hướng dẫn hành động trong nhiều "bom tấn" của Hàn như Gongjo, The suspect, The King and the Clown… mà còn góp mặt ở nhiều siêu phẩm của Hollywood như Snowpiercer, Avengers: Age of Ultron. Oh Sea Young còn vinh dự đạt giải chỉ đạo võ thuật xuất sắc tại lễ trao giải Blue Dragon - Rồng Xanh danh giá.

Đạo diễn Oh Sea Young từng chia sẻ ông và ê-kíp của mình (Triple A) mất gần 1 năm trời để hoàn thành việc lên ý tưởng, thiết kế và quay các phân cảnh hành động của bộ phim Ngôi trường xác sống, tương đương thời gian thực hiện trong dự án 578: Phát đạn của kẻ điên. Ông cũng gửi lời cám ơn đến khán giả Việt vì đã dành nhiều tình cảm cho bộ phim Ngôi trường xác sống và hi vọng 578 cũng sẽ được yêu thích, trở thành "bom tấn" hành động không chỉ ở Việt Nam.

578: Phát đạn của kẻ điên là phim hành động Việt với kinh phí 60 tỉ đồng kể về hành trình đi tìm sự thật và đòi lại công lý cho cô con gái nhỏ của tài xế Hùng. Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 25.3 với sự góp mặt của các diễn viên: Alexandre Nguyễn, H’Hen Niê, Hoàng Phúc, Ngọc Tình, Tuấn “hạc”, Jessica Minh Anh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm…