Đạo diễn hành động phim ‘Lật mặt’ ra mắt phim võ thuật ‘Hùng Long Phong Bá’

Hùng Long Phong Bá xoay quanh hành trình của 4 chàng trai quê gồm: Hùng (Tùng Min), Long (Steven Nguyễn), Phong (Võ Đình Hiếu), Bá (Trầm Minh Hoàng) bước chân lên thành phố với đầy tham vọng, nhưng trớ trêu thay cả bốn người bạn đều vô tình vướng vào một cuộc chiến của thế giới ngầm. Từ đây, giữa công lý và sinh tồn không cho phép họ đưa ra lựa chọn.

Bối cảnh của phim diễn ra vào thời kỳ hỗn loạn của các băng đảng tự phát. Để tranh giành địa bàn, chúng không ngại thanh trừng lẫn nhau bất chấp luật lệ cho tới khi hình thành 4 thế lực được gọi là Cường – Hào – Chấn – Hưng, tạo ra cán cân trong thế giới ngầm lúc bấy giờ.

Ngoài sự góp mặt của Tùng Min, Steven Nguyễn, Võ Đình Hiếu, Trầm Minh Hoàng, bộ phim Hùng Long Phong Bá còn quy tụ nhiều tên tuổi diễn viên thực lực như: Công Ninh, Tiểu Bảo Quốc, Quách Ngọc Tuyên, Thanh Hoa, Phan Ngân, Vũ Ngọc Anh…





Hùng Long Phong Bá cũng là bộ phim đầu tiên trong chuỗi phim hành động, tâm lý xã hội do Action C - nhà sản xuất các video võ thuật triệu view trên YouTube, kết hợp cùng Galaxy Play thực hiện. Để đồng hành hậu thuẫn cho đạo diễn Toni Dương Bảo Anh trong tác phẩm Original Series (phim dài tập gốc) đầu tay này, tất cả các cảnh hành động của bộ phim sẽ do đạo diễn Dương Minh Chiến - nhóm trưởng Action C trực tiếp đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật.

Bên cạnh những màn võ thuật đậm phong cách Action C từng thực hiện trong các phim trước, Hùng Long Phong Bá còn đề cao các giá trị tình cảm trong xã hội và khéo léo lồng ghép nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng. Gửi gắm đến khán giả thông điệp: "Trong thế giới ngầm thì bạn có khi là kẻ thù; còn kẻ thù có thể trở thành bạn", có thể nói Hùng Long Phong Bá sẽ là một bộ phim hành động hấp dẫn khi phát sóng trên Galaxy Play trong dịp tết Nhâm Dần 2022.