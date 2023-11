Đạo diễn Hưng Phúc lên tiếng khi bị nói phung phí làm show ở Hàn Quốc

Đạo diễn Hưng Phúc mong muốn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua chương trình của mình tại Hàn Quốc NVCC

Đạo diễn Hưng Phúc vừa công bố thông tin tổ chức Asian Kids Fashion Week vào ngày 6.11 tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là một sự kiện thường niên do chính Hưng Phúc sáng lập và bắt đầu tổ chức từ năm 2018 tại Việt Nam. Tuy nhiên năm nay, anh muốn mang "đứa con tinh thần" này sang Hàn Quốc nhằm tăng độ nhận diện của chương trình cũng như quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện có sự tham gia của 2 nhà thiết kế Việt Nam là Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn cùng 2 nhà thiết kế Hàn Quốc. Bên cạnh đó những cái tên nổi tiếng như Hoa hậu Hương Giang, H'Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Kim Duyên, ca sĩ Hari Won, quán quân The Face 2018 Mạc Trung Kiên, á quân The New Mentor 2023 Đỗ Hương Giang... và 15 người mẫu nhí cũng sẽ xuất hiện tại chương trình.

Đạo diễn Hưng Phúc đồng hành với Hoa hậu Thanh Thủy và người mẫu nhí Bảo Hà tại Seoul Fashion Week 2022 (Hàn Quốc)

Nói về quyết định táo bạo của mình, đạo diễn Hưng Phúc cho biết anh đã ấp ủ kế hoạch này từ năm 2018 nhưng chưa đủ điều kiện tài chính và cả những mối quan hệ. Sau 5 năm, khi Asian Kids Fashion Week đã có chỗ đứng vững chắc và được biết đến ở một số nước châu Á, anh mới mạnh dạn đem chương trình sang Hàn Quốc.

Hưng Phúc cũng nhấn mạnh việc tổ chức show diễn thời trang ở nước ngoài vất vả hơn gấp 10 so với thực hiện ở Việt Nam. "Việc tôi đem ê-kíp 100 người từ Việt Nam qua Hàn, sau đó kết hợp cùng ê-kíp Hàn Quốc là cả một vấn đề vì rào cản ngôn ngữ, văn hóa, thời tiết, địa lý… Có rất nhiều chuyện mà mình không thể kiểm soát được hết. Tuy nhiên, chính vì thế nên ê-kíp Việt Nam phải linh hoạt xử lý", nam đạo diễn nói. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ quan điểm của mình khi bị nhận xét là phung phí bởi quyết định làm show ở nước ngoài trong thời buổi kinh tế khó khăn.

Hưng Phúc tâm sự anh đến với nghề từ hai bàn tay trắng, công việc này đã mang đến cho anh nhiều thứ, từ tài chính đến danh xưng đạo diễn catwalk. Vì vậy anh muốn cống hiến, dành tất cả những gì bản thân có được từ công việc này để đầu tư ngược lại cho nghề nghiệp.

Nguyễn Hưng Phúc hiện là đạo diễn thời trang nổi tiếng tại TP.HCM, anh từng thực hiện các chương trình cho các nhà thiết kế như Công Trí, Lê Thanh Hòa, Hoàng Hải... Đồng thời, anh còn là người tổ chức và đạo diễn các show thời trang như Asian Kids Fashion Week, Extra Men Show, Pink Fashion Show...