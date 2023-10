Đạo diễn huyền thoại của Iran và vợ bị giết hại

Đạo diễn Dariush Mehrjui và vợ bị giết hại giữa lúc tình hình chính trị ở khu vực Trung Đông đang căng thẳng. Theo New York Times, ông chưa từng gây tranh cãi về chính trị, vụ án vẫn đang được cảnh sát điều tra AFP

Các nhà chức trách địa phương xác nhận Dariush Mehrjui - một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất Iran, và vợ là Vahideh Mohammadifa đã bị đâm chết vào tối 14.10 (giờ địa phương) tại nhà riêng của họ gần Tehran (Iran). Hai người được xác định tử vong do có nhiều vết đâm vào cổ.



Theo Hossein Fazeli-Harikandi, Chánh án tỉnh Alborz gần Tehran, Mehrjui đã gửi tin nhắn cho con gái ông - Mona, vào khoảng 9 giờ tối, nói cô về ăn tối tại nhà riêng của họ ở Karaj, tỉnh Alborz, phía tây Tehran. Nhưng khi đến nơi khoảng một tiếng rưỡi sau, cô tìm thấy thi thể của cha mẹ đã chết với vết đâm chí mạng ở cổ.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, họ cho biết không có dấu hiệu đột nhập được nhìn thấy tại hiện trường, đồng thời cho biết cửa ra vào của căn nhà không hề bị hư hại. Cùng với đó, cơ quan điều tra cho biết đã phát hiện dấu vết tại hiện trường mà họ tin rằng có liên quan đến kẻ sát nhân.

Dariush Mehrjui (trái) trên trường quay bộ phim The Pear Tree ở Tehran vào cuối thập niên 1990 GETTY

Trước đó, tờ Etemad đăng bài phỏng vấn, trong đó vợ của Dariush Mehrjui tiết lộ họ đã bị đe dọa và nhà của họ từng bị trộm đột nhập. Tuy nhiên, Fazeli-Harikandi cho biết: "Cuộc điều tra cho thấy không có khiếu nại nào được đệ lên có liên quan đến vụ đột nhập trái phép vào biệt thự của gia đình Mehrjui cũng như trộm tài sản". Cùng với đó, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin 4 nghi phạm đã được xác định có liên quan đến vụ án và 2 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Thông tin vợ chồng Dariush Mehrjui bị giết hại trở thành cú sốc lớn đối với công chúng Iran cũng như giới điện ảnh quốc tế. Trong một tuyên bố, Mohammad-Mehdi Esmaili, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Iran, ca ngợi nhà làm phim kỳ cựu này là một trong những tên tuổi tiên phong của điện ảnh Iran và là người tạo ra những tác phẩm vĩnh cửu.

The Cow - phim điện ảnh gắn liền với tên tuổi của Dariush Mehrjui IMDB

Dariush Mehrjui sinh năm 1939 tại Tehran, từng du học Mỹ rồi trở về Iran ra mắt một tạp chí văn học đồng thời phát hành bộ phim đầu tay Diamond 33 (1967). Nhà làm phim huyền thoại này được xem là một trong những người tiên phong trong phong trào làn sóng mới của điện ảnh Iran. Ông được biết đến nhiều nhất với bộ phim The Cow (1969) - một trong những tác phẩm đầu tiên của làn sóng này. Phim khắc họa tình yêu của một người nông dân nghèo dành cho con bò của mình và nỗi thống khổ của ông sau cái chết của nó.

Thập niên 1970, Mehrjui ra mắt một số tác phẩm được đánh giá cao như Mr Gullible, The Cycle trước khi rời Iran vì tình hình chính trị cuối thập niên 1970. Từ năm 1980 đến năm 1985, ông sống ở Pháp, tiếp tục theo đuổi đam mê làm phim rồi trở về quê nhà và gặt hái được thành công với The Tenants (1987).

Từ đó đến những năm gần đây, Dariush Mehrjui đều đặn trình làng nhiều tác phẩm đáng chú ý: Hamoun (1990), Sara (1993), Pari (1995), Leila (1996), The Pear Tree (1998), To Stay Alive (2002), Beloved Sky (2010), Good To Be Back (2013)…

Ngoài sự nghiệp điện ảnh, ông còn dịch các tác phẩm của nhà viết kịch người Pháp gốc Romania Eugene Ionesco và nhà triết học người Đức Herbert Marcuse sang tiếng Ba Tư.