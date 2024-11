Đạo diễn Lê Hoàng: Mỹ Tâm được nể là vì giữ được tên tuổi rất lâu

Đạo diễn Lê Hoàng ấm ức vì nhiều người hát hay nhưng không nổi tiếng Ảnh: Chụp màn hình

Theo đạo diễn Lê Hoàng, nếu như thế hệ trước chỉ cần vài bài đình đám thì đã có thể nổi tiếng rất lâu thì thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay phải liên tục tạo ra những bài hit mới để duy trì sức hút. Ông cho rằng những ca sĩ trẻ ngày nay có thể nổi tiếng nhanh, thu nhập cao nhưng cũng đối mặt với sự cạnh tranh khắc nghiệt vì dễ bị khán giả lãng quên.

Đồng quan điểm với đạo diễn Lê Hoàng, Ngọc Ánh cho rằng ca sĩ thời trước thường không tự sáng tác mà hát những ca khúc do nhạc sĩ viết riêng và nổi tiếng nhờ những bài hát gắn liền với phong cách cá nhân. Trong khi đó, ca sĩ trẻ ngày nay không chỉ hát mà còn tự sáng tác cho bản thân. Cô nhận định: “Bây giờ các bạn phải cố gắng hết sức. Nếu muốn giữ tên tuổi và giá cát sê thì phải luôn làm mới, không ngủ quên trên chiến thắng”.

Đề cập đến Sơn Tùng M-TP, đạo diễn Lê Hoàng thuật lại ý kiến cho rằng tốc độ ra bản hit của nam ca sĩ gần đây đang dần chậm lại và có nguy cơ “báo động”. Với ý kiến này, Ngọc Ánh nhận định: “Ai cũng có một thời và thời đó dài hay ngắn là do chính mình. Theo kinh nghiệm tôi thấy mỗi nghệ sĩ có độ nổi tiếng khoảng 10 năm”.

Ngọc Ánh cho rằng 'ca sĩ nổi tiếng nhờ chữ duyên, qua một đêm thành ngôi sao'

Trước câu trả lời của nữ ca sĩ, Lê Hoàng nhắc đến một trường hợp ngoại lệ là ca sĩ Mỹ Tâm khi vẫn giữ sức hút suốt hơn 20 năm. Đạo diễn nhận định: “Trong giới ca sĩ thì Mỹ Tâm được nể là vì giữ được tên tuổi rất lâu”. Ngọc Ánh cũng công nhận Mỹ Tâm là một hiện tượng kéo dài nhờ biết cách tạo hit và giữ sức hút. Dù thể loại nhạc của Mỹ Tâm khác với Sơn Tùng M-TP nhưng để duy trì sự nổi tiếng hơn 20 năm mà vẫn ở đỉnh cao là điều rất khó, đòi hỏi tài năng và may mắn.

Với kinh nghiệm từng làm giám khảo cho nhiều chương trình, Lê Hoàng tiết lộ có rất nhiều giọng hát hay nhưng không nổi tiếng. Chính điều này khiến ông cảm thấy ấm ức, tiếc nuối. Nam đạo diễn bày tỏ: “Tôi cũng từng ngồi giám khảo và thấy sao có nhiều người hát hay như thế mà không nổi tiếng. Tôi kinh ngạc, tức điên luôn. Có những ngôi sao mà người ta nói với tôi rằng ngôi sao không phải là người hát hay nhất mà đơn giản là người công chúng thích nhất trong thời điểm đó”.

Giải thích về việc này, Ngọc Ánh cho rằng đó chính là duyên và là sự may mắn khi được khán giả yêu mến. “Có những người hát hoài một bài suốt 10 năm nay. Hễ bạn đó bước lên sân khấu, người ta cũng chỉ yêu cầu bài đó thôi. Nếu người khác lên sân khấu hát bài đó thì bị so sánh. Còn có những người hát hoài suốt cả đời cũng không bật lên để công chúng biết đến. Đó là duyên, tự nhiên may mắn đổ dồn vào người đó, qua một đêm là thành ngôi sao”, nữ khách mời nói.