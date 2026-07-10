Đạo diễn ‘Ma xó’ tiết lộ bí quyết kiếm tiền làm phim trăm tỉ

Trong Ma xó, đạo diễn Phan Bá Hỷ không đơn thuần kể một câu chuyện ma, mà lựa chọn đào sâu vào những bi kịch của con người. Ở đó, nỗi sợ lớn nhất không đến từ ma quỷ hay những hiện tượng siêu nhiên, mà từ những lựa chọn sai lầm và cái giá con người phải trả. Chính cách tiếp cận này đã góp phần đưa Ma xó trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý của phòng vé Việt năm 2026.

Ma xó xoay quanh cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo Phú và Thảo. Sau cú sốc mất con, Thảo tiếp tục mang thai trong hoàn cảnh vô cùng túng quẫn. Với khát khao giữ được đứa trẻ, cô nghe lời một thầy cúng thực hiện nghi thức thỉnh "ma xó" – vong linh được cho là có thể bảo vệ thai nhi.

Quyết định ấy kéo theo hàng loạt hiện tượng kỳ bí, đồng thời từng bước hé lộ những bí mật đã bị chôn giấu suốt nhiều năm trong gia đình. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim kinh dị là câu chuyện về tình mẫu tử, sự day dứt, luật nhân quả và những góc khuất trong bản chất con người.

Đạo diễn 'Ma xó' - Phan Bá Hỷ trên trường quay ẢNH: NVCC

Phan Bá Hỷ làm phim quảng cáo để kiếm tiền

Chia sẻ với Thanh Niên về hành trình chạm đến cột mốc phim trăm tỉ, đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết ngay từ khi mới tốt nghiệp đại học, anh đã nuôi ước mơ được kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Thế nhưng, vì xuất phát điểm trái ngành và không có nhiều mối quan hệ trong giới làm phim, cánh cửa bước vào điện ảnh khi ấy gần như khép lại. Thay vì từ bỏ, anh chọn một con đường vòng: bắt đầu sự nghiệp với phim quảng cáo.

Gần 8 năm làm TVC là quãng thời gian Phan Bá Hỷ tích lũy nền tảng nghề nghiệp. Anh học cách kể một câu chuyện trong thời lượng ngắn, rèn luyện tư duy về nhịp điệu, ngôn ngữ hình ảnh, đồng thời tích lũy kinh nghiệm làm việc với những ê kíp lớn và hiện thực hóa ý tưởng từ trang giấy lên màn ảnh. Theo thời gian, anh dần tạo dựng được tên tuổi với vai trò đạo diễn quảng cáo.

"Khi đã có nền tảng nghề nghiệp và điều kiện kinh tế đủ vững, tôi quyết định quay lại với giấc mơ ban đầu là điện ảnh. Đúng lúc đó, cuộc thi Horror Quest xuất hiện và tôi thực hiện phim ngắn Hồng y oán. Dù bộ phim không đoạt giải, nhưng lại mang đến cho tôi điều còn giá trị hơn một giải thưởng: giúp những người trong nghề biết đến mình. Sau đó, tôi có cơ hội gặp nhà sản xuất của Ma xó", đạo diễn Phan Bá Hỷ kể.

Những năm đầu làm TVC là quãng thời gian anh học rất nhiều. Học cách kể một câu chuyện trong thời lượng ngắn, học về nhịp điệu, ngôn ngữ hình ảnh, cách làm việc với ê kíp lớn và cách đưa một ý tưởng từ trên giấy ra thành những thước phim hoàn chỉnh.

Sau vài năm, anh dần tạo dựng được tên tuổi với vai trò đạo diễn quảng cáo và gắn bó với lĩnh vực này suốt gần tám năm.

Cảnh trong phim Ma xó ẢNH: ĐPCC

Nói thêm về "công thức" kiếm tiền để theo đuổi giấc mơ điện ảnh, Phan Bá Hỷ cho rằng làm phim quảng cáo là lựa chọn phù hợp với anh. Nam đạo diễn không xem đó là sự rẽ hướng hay từ bỏ điện ảnh, mà là một con đường khác để đến gần điện ảnh hơn. Công việc này giúp anh rèn luyện kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh, học cách vận hành một đoàn phim chuyên nghiệp, hiểu quy trình sản xuất, đồng thời tạo dựng nền tảng tài chính để sau này có thể theo đuổi những dự án mình thực sự yêu thích.

"Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một con đường khác nhau. Có người bắt đầu từ phim ngắn, có người từng làm trợ lý đạo diễn, có người đi lên từ quay phim, dựng phim hay viết kịch bản. Điều quan trọng là mình vẫn đang tiến về phía mục tiêu, chứ không phải đứng yên chờ đến khi có đủ điều kiện.

Tôi cũng tin rằng khi chưa có nhiều tiền, điều cần đầu tư nhất là khả năng kể chuyện. Một câu chuyện hay, một góc nhìn riêng và một bộ phim ngắn được thực hiện chỉn chu đôi khi còn có giá trị hơn rất nhiều so với việc cố làm một bộ phim lớn khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng", đạo diễn Ma xó chia sẻ.