Đạo diễn Minh Khôi 'mát tay' với chương trình tìm kiếm thành viên VSTAR

Tối 10.8, đạo diễn Minh Khôi đã tổ chức thành công buổi tuyển chọn nhóm VSTAR với sự hỗ trợ của ca sĩ Lê Minh (Trưởng nhóm MTV), ca sĩ Thuý Nga (Trưởng nhóm Mắt Ngọc), bà Vũ Minh Trang (Giám đốc VMT Entertainment), tức ca sĩ Minh Trang LyLy, từng đoạt Giải Nhất bảng Nhạc nhẹ - Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2014; Giải nhất Giọng hát hay của Đài phát thanh VOH 2014. Dẫn dắt xuyên suốt chương trình là MC Minh Hiếu.

Đạo diễn Minh Khôi, người "mát tay" với những chương trình nghệ thuật lớn

Khoảnh khắc đặc biệt nhất là sự hiện diện của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, một trong những đầu tàu thành lập ra nhóm hát Mắt Ngọc. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết ông quan tâm đến thế hệ ca sĩ trẻ và mong muốn có những nhóm nhạc mới với phong cách riêng.

Đạo diễn Minh Khôi và ca sĩ Minh Trang LyLy (Giám đốc VMT Entertainment)

Ông nhận xét mô hình nhóm nhạc hiện nay khác nhiều so với thời của các nhóm nam MTV, AC&M, 1088…, hay nhóm nữ như Mắt Ngọc, Mây Trắng trước đây. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chúc nhóm VSTAR hoạt động hiệu quả, tìm được hướng đi mới và thành công, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ kế thừa, phát triển bằng những phong cách mới mẻ.

16 thí sinh được trao chứng nhận

Từ 16 thí sinh đã tuyển chọn kỹ lưỡng, sau phần trình diễn, ban giám khảo chọn 5 thành viên chính thức của VSTAR gồm Nguyễn Ngọc Cát Tường (16 tuổi), Tạ Ngọc Trâm Anh (15 tuổi), Thái Bảng Anh (17 tuổi), Trương Hảo Đồng (14 tuổi) và Vũ Thy Ngọc Diệp (14 tuổi).

5 thành viên của nhóm VSTAR

Đạo diễn Minh Khôi cho rằng, việc nỗ lực khởi động lại mô hình nhóm nhạc trẻ là một sự liều lĩnh đáng khen ngợi, nhưng nếu hoạt động có bài bản, mang tính định hướng, sự kiên trì, lập kế hoạch tốt hướng đến thị trường trong nước và cả khu vực thì chắc chắn VMT Entertainment sẽ đưa nhóm VSTAR vươn lên một tầm cao mới.

"Người giữ vị trí đạo diễn như tôi luôn kỳ vọng dự án VStar sẽ góp phần đa dạng hóa đời sống âm nhạc, đồng thời giới thiệu hình ảnh nghệ thuật Việt Nam ra quốc tế", anh cho hay.

* Chương trình "Tìm kiếm thành viên VSTAR" là một hoạt động nghệ thuật nội bộ được tổ chức bởi công ty VMT Entertainment