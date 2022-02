Đạo diễn ‘Ngôi trường xác sống’ xin lỗi vì cảnh bạo hành tình dục

Bên cạnh độ phổ biến, Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead) cũng trở thành chủ đề bàn luận vì một số cảnh quay nhạy cảm. Điển hình là phân đoạn Min Eun Ji (Oh Hye Soo) bị nhóm bạn học côn đồ gồm Yoon Gwi Nam (Yoo In Soo đóng), Son Myeong Hwan (Oh Hee Joon) và Chang Hoon (Shin Jae Hwi) ăn hiếp. Tại khu nhà bỏ hoang, đám thanh niên này còn ép Min Eun Ji cởi áo và quay clip trong tình trạng bán khỏa thân.

Cảnh phim trên xảy ra ở phần đầu Ngôi trường xác sống khiến không ít người xem sốc. Một bộ phận dân mạng đã chỉ trích đạo diễn cũng như ê-kíp nâng quá mức hành vi bạo lực học đường, cũng như cho rằng phân đoạn mang tính bạo hành tình dục này không hề cần thiết cho bộ phim.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 7.2, đạo diễn phim là Lee Jae Kyu giải thích: “Trong xã hội chúng ta hiện giờ có rất nhiều vụ việc đáng lo ngại đang xảy ra. Ý định của chúng tôi khi chiếu những cảnh phim kích thích như vậy không phải để gây chú ý mà chỉ muốn truyền tải thông điệp này".

Ông nói thêm: "Nếu các bạn theo dõi hết bộ phim thì có thể thấy rằng Min Eun Ji sợ câu chuyện bi kịch của mình bị phơi bày trước mọi người hơn cả việc mất mạng trong nỗi uất hận. Tôi chỉ hi vọng các bạn thấy được những kẻ bắt nạt tàn nhẫn với nạn nhân của chúng như thế nào, ác độc với Min Eun Ji ra sao”.





Đồng thời, nhà làm phim họ Lee cũng nhận trách nhiệm: "Với tư cách là đạo diễn phim, tôi xin lỗi nếu các cảnh quay đặc tả tình huống quá mức so với những gì tôi dự định và tôi cũng xin lỗi vì đã gây khó chịu cho bất kỳ ai".

Bên cạnh đó, Lee Jae Kyu cũng thảo luận về cảnh nữ sinh Park Hee Soo (Lee Chae Eun) sinh con trong nhà tắm. “Nhân vật Hee Soo giống những bà mẹ trẻ đơn thân mà chúng ta thấy trong đời thực qua các tin tức. Ban đầu, cô ấy đã bỏ rơi con nhưng đã trở lại để bảo vệ cốt nhục của mình. Tôi nghĩ rằng giây phút Hee Soo quyết định quay lại cứu đứa bé phù hợp với chủ đề chung của bộ phim", ông bày tỏ.

Cũng trong bài phỏng vấn, đạo diễn Lee Jae Kyu úp mở về khả năng thực hiện phần tiếp theo Ngôi trường xác sống: “Cá nhân tôi muốn làm phần 2, nhưng đến nay không có gì chắc chắn hoặc được xác nhận chính thức cả”.

Lee Jae Kyu kể về kế hoạch cho phần tiếp theo: "Nếu phần 1 xoay quanh độ tương phản về cách người lớn và học sinh sống sót như thế nào khi đối mặt với zombie, thì tôi muốn phần 2 sẽ thể hiện sự so sánh giữa nhóm người sống sót và đám thây ma”.