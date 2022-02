Động thái của mỹ nam ‘Ngôi trường xác sống’ sau khi bị khui phốt cũ

Trên mạng xã hội Twitter, bài đăng “bóc phốt” Yoon Chan Young trong quá khứ được “đào” lại và đang gây xôn xao. Người viết (gọi tắt là A) tự nhận là bạn học cùng trường với nam diễn viên. A tiết lộ sao phim Ngôi trường xác sống cùng một nhóm nam sinh từng tự tạo nên một bảng xếp hạng các bạn nữ trong lớp, có cả A và giáo viên nữ theo “tiêu chuẩn riêng” của họ.

Tờ giấy về bảng xếp hạng này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong trường, khiến A lẫn các học sinh và giáo viên bị sốc. Sau đó, Yoon Chan Young và nhóm bạn bị trách phạt. Hành vi của Yoon Chan Young và nhóm bạn này bị đánh giá là bắt nạt tinh thần cũng như kì thị nữ giới khó chấp nhận.

Bài viết tố Yoon Chan Young đã được chia sẻ từ cuối tháng 9.2016, khi ngôi sao Hàn trẻ tuổi đang học năm cuối trường cấp 2. A cho hay vụ việc đã xảy ra từ năm 2015 và cô cũng nhận được lời xin lỗi từ một trong các thủ phạm. Một cư dân mạng tự nhận từng học chung với Yoon Chan Young cũng nhanh chóng ủng hộ bài đăng của A.

Lùm xùm này khiến hình tượng “chàng trai nhà bên” gần gũi và lương thiện của Yoon Chan Young sứt mẻ không ít. Tuy nhiên, có vài bình luận tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện do A kể. Một bộ phận khán giả khác cho rằng nên tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của nam diễn viên trẻ tuổi và tiếp tục ủng hộ anh vì tài năng diễn xuất đầy triển vọng.





Tính đến trưa 4.2, phía Yoon Chan Young chưa đưa ra tuyên bố nào về vấn đề trên. Giữa ồn ào đời tư, mỹ nam 10X vẫn tập trung quảng bá Ngôi trường xác sống (All Of Us Are Dead) đang gây sốt. Trên trang cá nhân, anh liên tục cập nhật hình ảnh hậu trường mới và bận rộn nhận phỏng vấn tuyên truyền phim.

Trong All of Us Are Dead, Yoon Chan Young đóng vai Lee Cheong San. Đây là nhân vật được yêu thích bởi sự lương thiện, quyết đoán, dũng cảm và hết lòng vì bạn bè. Phần lớn fan phim đều kỳ vọng Lee Cheong San sẽ góp mặt trong phần tiếp theo Ngôi trường xác sống nếu có.

Yoon Chan Young tốt nghiệp trường trung học nghệ thuật Goyang và xuất thân là diễn viên nhí. Anh xuất hiện lần đầu trong phim Khi đàn ông yêu. Sau đó, Yoon Chan Young ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Bức họa vương quyền, Mama, Rồng tranh bá, Người thầy y đức, Bác sĩ John, Sinh nhật u buồn, Tuổi 17… Vẻ thư sinh cùng gương mặt hài hòa, phong thái nhẹ nhàng của Yoon Chan Young giúp anh thu hút lượng fan đông đảo.