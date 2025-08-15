Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: 'Đi qua biến cố để thấy cuộc sống toàn những yêu thương!'

Trên trang cá nhân hình như anh đang ưu ái những chủ đề về chơi thể thao, đặc biệt là pickleball?

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Trải qua lần đột quỵ, mình quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thay đổi bản thân từ lối sống lẫn công việc. Mình tập thể dục, đi bộ, chơi thể thao để lưu thông máu, ăn uống khoa học, nghỉ ngơi và làm việc có chừng mực.

Ngay cả việc đi du lịch bây giờ cũng khá "cồng kềnh" vì vali giày dép, vợt, trang phục cho các môn thể thao mình yêu thích như golf, bóng bàn và pickleball.

Bên cạnh đó, mình cũng đang cố gắng bỏ thuốc lá.

Anh đã đối diện với biến cố như thế nào?

Giữa tháng 3.2025, sau 3 cuộc cà phê liên tiếp bàn việc, mình bỗng cảm thấy tức ngực và nóng ran ở ngực. Lúc đó, mình nghĩ đơn giản là do mấy hôm rồi ăn nhiều đồ nóng hay mới chơi golf lại.

Sau khi nghỉ ngơi, mình thấy đỡ hơn nhưng đến chiều tối lại tức ngực trở lại, định đi cấp cứu nhưng lúc đó cũng tối hơi trễ nên nấn ná nằm nghỉ rồi thấy đỡ hơn. Thực ra là vì sáng hôm sau mình đã có lịch khám ở Bệnh viện Tâm Anh nên tự nhủ thôi đi ngủ sáng mai đi khám cũng được.

Mỗi năm mình đều đi khám sức khỏe tổng quát và các chỉ số không có gì đáng báo động. Thường chị Lê Linh Thảo, tư vấn viên bên Bảo hiểm AIA luôn nhắc, đặt hẹn sẵn cho mình, tại vì thời gian đó hơi lu bu và cũng hơi lười nên lần lữa cả năm chưa đi.

Sáng hôm sau, mình đến bệnh viện, làm tất cả các xét nghiệm và bác sĩ thông báo chỉ số men tim rất cao, có hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận một nhánh mạch máu chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn, 2 nhánh còn lại cũng bị hẹp.

Mình được can thiệp đặt stent ngay lập tức. Ca can thiệp diễn ra trong hơn 1 giờ. Rất may là sự cố sức khỏe của mình được phát hiện đúng lúc. Sau ca can thiệp, mình nằm viện 3 ngày để các bác sĩ theo dõi, phải nói đây có lẽ là lần nằm viện kiêm "nghỉ dưỡng" lâu nhất.

Trong những ngày ở viện và sau đó, anh thường nghĩ đến điều gì?

Lòng biết ơn và sự yêu thương.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cảm ơn TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân đã thực hiện ca đặt stent cho anh

Đi qua lằn ranh sinh tử, trong lòng mình tràn ngập sự biết ơn đối với gia đình, người thân luôn bên cạnh mình từng giây, từng phút quan trọng, biết ơn tập thể y bác sĩ đã hết lòng với người bệnh, biết ơn bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu thương mình. Thực sự, từ khoảnh khắc đó, mình chỉ toàn thấy những yêu thương của cuộc sống này.

Nhiều người bảo khi nằm viện mới thấu hiểu sự mong manh của sức khỏe và vai trò của sự chuẩn bị.

Đúng là liên quan sức khỏe thì không thể chủ quan được. Các biến cố sức khỏe nghiêm trọng xảy ra ngày càng nhiều. Không ai chắc mình không phải là người tiếp theo. Nhưng ai cũng có thể tự giữ lấy cho mình một cơ hội với một hay nhiều hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài bảo hiểm y tế của Nhà nước,10 năm trước mình còn có tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA. Thật ra lúc đó mình cũng chưa quan tâm đến bảo hiểm, nhưng có bạn làm tài chính khuyên mua, và đến khi sự cố xảy ra mới thấy thật sự cần thiết và hữu dụng vô cùng.

Toàn bộ chi phí cấp cứu, đặt stent, nằm viện và chữa trị mình đều được bảo hiểm thanh toán. Tổng cộng, mình nhận được bồi thường bảo hiểm từ AIA là 1,3 tỉ đồng.

Nay nhìn lại, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời mình. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, việc nhận được chi trả đáng tin cậy, nhanh chóng và đầy nhân văn đã khiến mình thật sự thấy biết ơn.

Và từ sự biết ơn đó, mình tình nguyện lan tỏa câu chuyện của mình, để mọi người hiểu nhiều hơn về sự chuẩn bị.

Trải nghiệm này thay đổi góc nhìn của anh về bảo hiểm như thế nào?

Trước kia, mình nghĩ bảo hiểm là thứ dành cho người lo xa. Nay mình hiểu, bảo hiểm là cách mình yêu thương gia đình một cách trọn vẹn và có trách nhiệm.

Khi bạn ốm đau, bệnh tật, cái cần nhất không chỉ là thuốc men, bác sĩ - mà là tâm thế an tâm. Bảo hiểm giúp tôi có điều đó. Mỗi người nên coi bảo hiểm như một phần trong hoạch định tài chính, như là bệ đỡ vững chắc cho cuộc đời.

Vào viện mới thấy các chi phí rất tốn kém, nhiều người bị tái nghèo nếu không có sự chuẩn bị từ sớm.

Dù bạn là ai, dù là người nổi tiếng, có điều kiện kinh tế vẫn rất cần bảo hiểm.

Ai là người đồng hành cùng anh trong hợp đồng bảo hiểm? Vai trò của tư vấn viên theo anh quan trọng đến mức nào?

Chị Lê Linh Thảo là người bán bảo hiểm cho tôi đã 10 năm nay. Chị không chỉ bán rồi để đó, mà vẫn là người nhắc nhở, đặt lịch khám, đồng hành với tôi trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Chị Lê Linh Thảo (bên trái) cùng đồng nghiệp hỗ trợ làm thủ tục chi trả bồi thường tại nhà Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Không chỉ dừng lại ở việc ký hợp đồng, suốt 10 năm qua, chị Thảo luôn là người đồng hành tận tâm - nhắc lịch khám, đăng ký, đưa đi, chờ đợi… Từng việc nhỏ chị đều âm thầm lo liệu, như thể đó là việc của chính mình.

Mình là chúa lơ tơ mơ, thật may trong cuộc sống xung quanh mình có những người luôn trách nhiệm và yêu thương giúp đỡ mình.

Thông điệp cuối cùng anh muốn gửi gắm là gì?

Bảo hiểm không ngăn được rủi ro, nhưng giúp chúng ta đi qua nó nhẹ nhàng hơn.

Tôi thích một câu nói: "Ngọn nến không ngăn bóng tối, nhưng có thể thắp sáng hy vọng." Bảo hiểm đối với tôi là ngọn nến đó.

Tôi muốn gửi đến những người trẻ một lời khuyên: hãy chủ động bảo vệ bản thân bằng bảo hiểm - đừng chờ đến khi quá muộn.

Bảo hiểm là lựa chọn trách nhiệm của chính mình và người thân, là một phần quan trọng trong hoạch định tài chính, tư duy trưởng thành.

Nguyễn Quang Dũng sinh ngày 18.12.1978, là một đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất điện ảnh đình đám của Việt Nam. Anh được biết đến với cái tên Dũng "khùng", bởi những ý tưởng sáng tạo và khác lạ trong cách làm phim của mình, tạo ra những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Ngoài ra, anh cũng tham gia viết nhạc phim. Các giải thưởng danh giá đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đạt được là: Kịch bản gốc xuất sắc nhất với bộ phim Nụ hôn thần Chết tại Cánh diều vàng (2007); Đạo diễn triển vọng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 với bộ phim Những nụ hôn rực rỡ; Đạo diễn phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2020 với bộ phim Tiệc trăng máu.



