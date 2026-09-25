Đạo diễn Oscar phơi bày góc khuất Elon Musk

Theo Variety đăng tải ngày 25.9, bộ phim được công chiếu lần đầu ngoài khung dự thi tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 hôm 8.9 vừa qua và nhận về tràng vỗ tay kéo dài 4 phút từ giới chuyên môn. Sau đó, tác phẩm tiếp tục trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF 2026). Với thời lượng kéo dài gần 4 tiếng, bộ phim phơi bày nhiều góc khuất xoay quanh một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay - tỉ phú Elon Musk.

Trailer mới cho thấy Alex Gibney không chọn cách làm một phim tiểu sử thông thường. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa hình ảnh một Elon Musk mà công chúng vẫn thấy trên truyền thông và những gì thực sự nằm phía sau.

Ở đoạn teaser phát hành trước đó, bộ phim đã dựng nên chân dung Elon Musk qua hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược. Một bên coi ông là "nhà phát minh vĩ đại", một "Iron Man ngoài đời thực" chuyên tạo ra những điều phi thường. Bên còn lại mô tả ông là kẻ hỗn loạn, ích kỷ và đầy nguy hiểm. Đoạn teaser ấy khép lại bằng hình ảnh đầy ám ảnh: một con tàu vũ trụ lao xuống rồi nổ tung. Đến trailer lần này, câu chuyện được mở rộng thành một bức tranh toàn cảnh dài gần 4 tiếng, với vô số tư liệu quý cùng lời kể từ những người từng đồng hành với Musk ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Tỉ phú Elon Musk, nhân vật trung tâm trong bộ phim tài liệu mới của đạo diễn Alex Gibney Ảnh: AP

Elon Musk nổi giận, dọa kiện nhà làm phim

Theo Reuters, tỉ phú Elon Musk hoàn toàn không tham gia vào dự án này. Ngay sau khi thông tin về bộ phim lan truyền, ông trùm công nghệ đã bày tỏ sự giận dữ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Dưới đoạn video ghi lại buổi họp báo của Gibney, Elon Musk thẳng thừng công kích đạo diễn, cho rằng nhà làm phim chỉ đang "lập ra một danh sách những người có hiềm khích với ông". Tỉ phú 55 tuổi gọi đây là "bộ phim sai sự thật" và đe dọa sẽ đệ đơn kiện.

Đáp trả những phản ứng gay gắt này, đạo diễn Alex Gibney khẳng định trên Reuters rằng đội ngũ sản xuất đã kiểm chứng thông tin cực kỳ kỹ lưỡng và trải qua quy trình thẩm định pháp lý chặt chẽ trước khi phát hành. Đại diện SpaceX khi được liên hệ cũng không đưa ra thêm bình luận nào.

Theo tiết lộ từ nhà làm phim, ban đầu Musk dự định chỉ dài khoảng 2 tiếng. Tuy nhiên, phạm vi bộ phim đã được mở rộng gấp đôi sau khi Elon Musk tham gia sâu vào đời sống chính trị Mỹ và trở thành cố vấn đắc lực cho Tổng thống Donald Trump.

Tác phẩm điểm lại toàn bộ hành trình thăng trầm của Musk: từ thời kỳ bong bóng dotcom, khoảnh khắc ông vung tiền mua chiếc siêu xe McLaren trị giá 1 triệu USD (khoảng 25,4 tỉ đồng), cho đến khi trở thành người đứng đầu Tesla, SpaceX và thâu tóm Twitter. Hãng tin Reuters cho biết phim còn khai thác các cuộc phỏng vấn độc quyền với Errol Musk (cha ruột của tỉ phú), Martin Eberhard (cựu CEO Tesla) và Ashley St. Clair (người bạn đời cũ của ông).

"Đây là bộ phim về cách quyền lực tuyệt đối làm tha hóa con người, hoặc chính quyền lực đã bóc tách bản chất thật của một cá nhân", ông Gibney nhấn mạnh với báo giới.

Đạo diễn Alex Gibney tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83 ở Ý hôm 8.9 để quảng bá cho bộ phim tài liệu Musk Ảnh: Reuters

Chiêu thức phỏng vấn giả lập độc đáo

Vì Elon Musk từ chối trả lời phỏng vấn trực tiếp, đạo diễn Gibney đã sử dụng một phương pháp thể hiện đầy táo bạo. Bộ phim đưa vào một nhân vật phỏng vấn giả lập: Elon Musk mặc áo khoác da, tóc vuốt ngược, ngồi trên ghế giữa căn phòng. Toàn bộ kịch bản và thoại của nhân vật mô phỏng này được trích xuất từ cơ sở dữ liệu khổng lồ gồm các phát ngôn và tuyên bố công khai của chính Musk.

Không dừng lại ở đó, hãng tin Reuters trích dẫn chi tiết bộ phim còn chuyển cảnh thành mô phỏng trò chơi điện tử bắn súng nhập vai trực tiếp. Trong đó, "người chơi" Elon Musk thực hiện hàng loạt quyết định sa thải nhân viên Twitter và cắt giảm nhân sự quy mô lớn...

Chia sẻ với Reuters, đạo diễn từng đoạt giải Oscar không giấu giếm mục đích khi thực hiện tác phẩm này. Ông hy vọng bộ phim sẽ mở ra đợt thảo luận rộng rãi trên toàn cầu, nhằm giúp công chúng nhìn nhận sự ảnh hưởng và từng bước giành lại quyền lực từ tay những "ông trùm công nghệ", những người dường như đang muốn thao túng thế giới nhưng lại thiếu đi trách nhiệm xã hội.

Theo Variety, sau khi gây chú ý tại các liên hoan phim quốc tế, bộ phim tài liệu Musk sẽ chính thức ra mắt khán giả tại các rạp chiếu từ ngày 9.10 tới.