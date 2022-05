Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh làm giám khảo show '1 Không 2'

Sau vòng tỏa sáng, các ca sĩ sẽ tiếp tục bước đến vòng Chân dung âm nhạc - The Music’s Faces - với 4 tập phát sóng (bắt đầu từ tập 13-16). Ở vòng này, mỗi tập sẽ là một vở nhạc kịch gồm 5 hoặc 6 ca khúc hoàn toàn mới của các nhạc sĩ chủ đề.

Với hình thức nhạc kịch, các tiết mục sẽ được biểu diễn liên tiếp nhau để truyền tải một chủ đề và một câu chuyện cụ thể. Các phần trình diễn sẽ có thêm sự hỗ trợ của người dẫn chuyện – ca sĩ Trọng Đức, họa sĩ vẽ tranh cát Trí Đức và phần minh hoạ của vũ đoàn Huỳnh Mến nhằm tăng thêm sức biểu cảm cũng như để từng tiết mục truyền tải trọn vẹn hơn đến người xem.

Nếu các tập trước chỉ giới thiệu những ca khúc mới, vòng chân dung âm nhạc mang đến màu sắc khác lạ và thử thách khó khăn hơn cho các ca sĩ của chương trình The Only. Nhạc sĩ J Trần - người viết định dạng và cũng là nhà sản xuất của The Only biết cách làm mới để mang đến những cảm xúc bất ngờ, thú vị cho người xem. Bởi đề thi giúp các ca sĩ và team sản xuất bộc lộ hết khả năng sáng tạo, giúp các ca sĩ thử sức ở những mảng không phải là thế mạnh để họ được học hỏi và trưởng thành hơn.





Theo đó, tại tập 13, các ca sĩ và team sản xuất sẽ kết nối các ca khúc mới của nhạc sĩ Hamlet Trương thành chủ đề “thân phận”. Tham gia làm giám khảo của vòng Chân dung âm nhạc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (đạo diễn nhiều bộ phim Cô gái đến từ hôm qua, Trạng Tí phiêu lưu ký, Em là bà nội của anh, Em và Trịnh…) cho biết: “Tôi rất chờ đợi để xem cách chương trình kể câu chuyện thông qua âm nhạc, thông qua vũ đạo như thế nào”. Ngoài ra, ban giám khảo trong vòng thi này còn có ca sĩ Thu Thủy, biên đạo múa Huỳnh Mến và nhà sản xuất J Trần.