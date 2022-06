Đạo diễn tỉ USD Guy Ritchie sẽ 'lèo lái' 'Hercules' bản người đóng

Nhà làm phim Guy Ritchie, cha đẻ của bản phim người đóng Aladdin (chiếu năm 2019, tổng doanh thu trên 1 tỉ USD toàn cầu), sẽ chỉ đạo phim người đóng mới nhất cho Disney là Hercules. Bản làm lại này bám sát nguyên tác cùng tên ra đời năm 1997.

Hai nhà làm phim Joe Russo và Anthony Russo ngồi ghế sản xuất dự án. Nhà biên kịch từng viết kịch bản phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là Dave Callaham sẽ phác thảo những trang kịch bản đầu tiên của phim. Dàn nghệ sĩ tham gia bản phim mới chưa được hãng Disney công bố.

Bản phim năm 1997 kể về cuộc đời của nhân vật huyền thoại Hercules, kẻ được nuôi dạy để phát huy tối đa sức mạnh thần thánh và sống giữa những vị thần trên đỉnh Olympus. Tác phẩm do 2 đạo diễn Ron Clements và Jon Musker chỉ đạo, là phim hoạt hình âm nhạc. Phim có kinh phí 85 triệu USD, đạt doanh thu toàn cầu 252 triệu USD. Hercules là dự án tiếp theo được Disney làm mới thành bản người đóng, bên cạnh những bộ phim đã được làm lại thành công trước đây là Beauty and the Beast (1991), Aladdin (1992) và The Lion King (1994).





Đạo diễn Guy Ritchie hiện đang "cầm trịch" một dự án ly kỳ, hành động (chưa rõ tựa) có sự tham gia của tài tử Jake Gyllenhaal. Tác phẩm mà nhà làm phim này đã hoàn thành là Operation Fortune: Ruse de guerre có Jason Statham tham gia, hiện đang chờ ngày phát hành tại Bắc Mỹ.