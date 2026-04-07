Giải trí Đời nghệ sĩ

Đạo diễn tiết lộ bất ngờ về cát sê Nhã Phương trong 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò'

An Hạ
07/04/2026 14:18 GMT+7

Từng là hiện tượng mạng xã hội, phim ngắn ‘Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò’ đưa tên tuổi đạo diễn Đặng Tuấn Chinh đến gần khán giả. Mới đây, nam đạo diễn còn hé lộ câu chuyện hậu trường đáng chú ý, trong đó có mức cát sê của dàn diễn viên Nhã Phương, Võ Đình Hiếu thời điểm đó.

Đặng Tuấn Chinh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, với cha làm lao công, mẹ làm giúp việc. Anh từng tự mô tả xuất phát điểm của mình là “nghèo 5 không”: không tiền tệ, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn và không ngoại hình.

Sau khi tốt nghiệp THPT với 9 điểm khối A, cánh cửa đại học gần như khép lại với anh. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Đặng Tuấn Chinh chọn cách nỗ lực nhiều hơn. Năm 2010, anh theo học ngành diễn viên tại một trường cao đẳng.

Thời sinh viên, anh duy trì lịch trình khắc nghiệt: ban ngày đi học, chiều làm phục vụ tại quán ăn, đêm đạp xe bán bánh giò khắp TP.HCM. Ước mơ khi ấy chỉ đơn giản là có đủ tiền phụ giúp gia đình.

Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò bất ngờ “gây bão” mạng xã hội. Thành công của phim giúp Đặng Tuấn Chinh bước ra ánh sáng, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực sản xuất nội dung.

Đạo diễn tiết lộ bất ngờ về cát sê Nhã Phương trong 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' - Ảnh 1.

Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh – người tạo nên hiện tượng mạng Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò năm 2013

Sau đó, anh tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm được chú ý như Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế hay MV Xin đừng hái hoa.

Nam đạo diễn hé lộ cát sê của Nhã Phương

Nhìn lại thời điểm thực hiện Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Đặng Tuấn Chinh cho biết bối cảnh ngành phim ảnh khi đó còn nhiều hạn chế, kinh phí eo hẹp. Theo anh, dàn diễn viên, trong đó có Nhã Phương và Võ Đình Hiếu, tham gia dự án chủ yếu mang tính hỗ trợ, gần như không có thù lao.

“Giai đoạn 2013, cát sê chủ yếu mang tính hỗ trợ, gần như không có tiền. Thời điểm đó, phim ảnh chưa phát triển như hiện nay nên ai cũng cần cơ hội để được thể hiện và có đất diễn”, anh chia sẻ.

Nam đạo diễn cũng cho biết, ngay cả đến năm 2015, mức cát sê của diễn viên vẫn còn khá khiêm tốn. “Duy Khánh và Hải Triều tham gia Chuyện 2 nàng ế cũng chỉ nhận vài triệu đồng. Nhưng hiện tại, con số này đã tăng lên gấp nhiều lần”, anh nói.

Chia sẻ với chúng tôi, Đặng Tuấn Chinh tiết lộ hiện tại anh và các diễn viên từng hợp tác không còn giữ liên lạc, mỗi người đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp.

Dù đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực sáng tạo, Đặng Tuấn Chinh vẫn lựa chọn tiếp tục việc học. Anh hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Động lực lớn nhất của anh là lời hứa với người cha đã mất – người luôn mong con trai có cuộc sống ổn định, không còn cảnh nghèo khó. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không chỉ là sự ghi nhận về học vấn mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Đạo diễn tiết lộ bất ngờ về cát sê Nhã Phương trong 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' - Ảnh 2.

Sau thành công từ phim ngắn đầu tay, Đặng Tuấn Chinh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực marketing và giữ vị trí giám đốc tại doanh nghiệp

Hiện tại, Đặng Tuấn Chinh không chỉ hoạt động trong lĩnh vực đạo diễn mà còn đảm nhận vai trò giám đốc marketing tại một ngân hàng từ năm 2018. Anh cho biết bản thân vẫn bất ngờ khi có thể cùng lúc theo đuổi hai con đường khác nhau, nhưng tin rằng đó là kết quả của sự nỗ lực và một phần may mắn.

Trong thời gian tới, nam đạo diễn dự định tiếp tục sản xuất các sản phẩm viral, đồng thời phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực marketing.

