Đạo diễn tiết lộ về 6 cô gái đóng chính trong ‘Biệt đội hotgirl’

Áp lực lớn nhất là thủ tục pháp lý và kinh phí sản xuất

* Biệt đội hotgirl thuộc thể loại phim hành động, ra rạp ngày 25.10. Phim của anh thực hiện có những nét nổi bật và khác lạ gì so với những phim hành động Việt ra rạp trước đó?

- Đạo diễn Vĩnh Khương: Đa phần các phim hành động Việt và nước ngoài xoay quanh nội dung trả thù gia đình, thanh toán băng đảng, câu chuyện đơn giản dễ đoán. Mục đích dành hơn 70% thời lượng cho các pha hành động mãn nhãn để thu hút khách. Rất ít phim đi sâu lý giải gốc rễ tội phạm và cách ngăn chặn tội phạm.

Không quốc gia nào có thể ngăn chặn hoàn toàn cái ác đang xâm nhập vào cuộc sống từng ngày từng giờ. Phụ nữ và trẻ em luôn là thành phần yếu thế nhất nên dễ dàng là mồi ngon của tội ác buôn người, bắt cóc. Biệt đội hotgirl mong muốn mang lại góc nhìn khác cho dòng phim hành động, cố gắng phân tích, mổ xẻ tâm lý phức tạp, đa chiều của tội phạm và nạn nhân nhằm hướng giới trẻ không sa vào cạm bẫy ma túy, tội phạm.

Đạo diễn Vĩnh Khương trên trường quay phim Biệt đội hotgirl ẢNH: NVCC

* Hành động không phải là dòng phim ăn khách ở thị trường Việt và thường khi ra rạp khán giả sẽ soi những cảnh đánh đấm, bắn súng, rượt đuổi... Vậy vì sao anh không chọn một dòng phim giải trí dễ hút khán giả hơn như tình cảm tâm lý, gia đình, hài lãng mạn…?

- Thật ra không có dòng phim nào dễ dàng thu hút khán giả đến rạp. Vấn đề là bạn kể câu chuyện phim của mình như thế nào, có đáp ứng được yêu cầu khắc khe của khán giả hay không? Hollywood một năm sản xuất hơn 1.000 phim (70% là phim hành động) vì phim hành động dễ hiểu, dễ hòa nhập mọi nền văn hóa trên thế giới. Quốc gia nào cũng có tội phạm. Việt Nam rất ít nhà sản xuất dám làm thể loại này vì rất nặng vốn đầu tư (kinh phí gấp 3 lần so với các thể loại khác). Điện ảnh sẽ mất vai trò định hướng giới trẻ nếu ai cũng chọn giải pháp an toàn và lợi nhuận? Đây là lý do mà tôi biết đang đâm đầu vào đá nhưng vẫn làm, tất cả vì tương lai con em chúng ta.

NSND Hoàng Sơn tham gia vai vú em của 6 cô gái với nét diễn hài hước trong Biệt đội hotgirl ẢNH: NVCC

* Với các cảnh quay trải dài qua 5 quốc gia ở Đông Nam Á, phù hợp nội dung phim nói về những cô gái đến từ các quốc gia khác nhau. Để thực hiện một bộ phim "xuyên biên giới" như vậy, bản thân đạo diễn và ê kíp đã phải trải qua những khó khăn, áp lực gì?

- Áp lực lớn nhất khi quay tại 5 quốc gia là thủ tục pháp lý. Lớn hơn nữa là mất rất nhiều tiền. May mắn là các cơ quan công quyền Việt Nam và các nước hỗ trợ nhiệt tình do đề tài phim phù hợp văn hóa và an ninh châu Á. Cuối cùng là sức khỏe, ê kíp làm phim kiệt sức sau gần 1 năm luyện tập và gần 1 năm quay và di chuyển trải dài 5 quốc gia.

Những nữ sát thủ trong Biệt đội hotgirl ẢNH: NVCC

* Trong phim có những cảnh bắn nhau giữa các phe với lượng vũ khí khá hoành tráng; cảnh khói lửa, đạn bắn cũng rất chân thực. Vậy để thực hiện được những cảnh quay này, đoàn phim đã nhờ sự hỗ trợ ra sao?

- Để thực hiện đại cảnh hành động cuối phim, hơn 500 chiến sĩ công an cùng lực lượng quân đội đã nhiệt tình tham gia hỗ trợ, trải dài các tỉnh thành, cùng 100 diễn viên hành động.

* Hợp tác với đối tác Hàn Quốc và người đại diện ở đây là Mr Kim, đóng vai Vô Đạo trong phim. Vậy yếu tố quốc tế có phải là điểm nhấn để anh tạo sự thu hút khi phim ra rạp?

- Mr Kim là giám đốc hãng phim thuộc tập đoàn giải trí Climix của Hàn Quốc. Ông là tên tuổi lớn, đã tham gia hơn 300 vai diễn lớn của đài truyền hình KBS, SBS. Mong muốn hợp tác giữa điện ảnh Hàn - Việt nhằm đưa điện ảnh Việt sớm hội nhập quốc tế.

Cố NSND Hoàng Dũng đóng vai phản diện trong Biệt đội hotgirl ẢNH: NVCC

Cố NSND Hoàng Dũng là lựa chọn hoàn hảo nhất

* Bộ phim có sự tham gia của cố NSND Hoàng Dũng. Vì sao anh lại mời cố nghệ sĩ vào vai phản diện trong dự án của mình? Anh có thể tiết lộ thêm về những kỷ niệm trong những ngày rong ruổi cùng đoàn phim với cố NSND Hoàng Dũng?

- Phản diện bao giờ cũng khó diễn hơn các vai chính diện. Cố NSND Hoàng Dũng đã thể hiện đẳng cấp ấy trong phim Người phán xử. Cái ác không phải ở gương mặt dữ tợn hoặc cơ bắp, xăm trổ. Nó đòi hỏi diễn viên phải làm cho khán giả ám ảnh, sợ hãi bởi ánh mắt cùng hành vi tâm lý nhân vật phức tạp. Cố NSND Hoàng Dũng là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nhân cách lớn của cố nghệ sĩ là tấm gương cho các sao trẻ hiện nay. Ông luôn hòa đồng sẵn sàng ăn cơm bụi, vất vả trèo núi vượt thác, lại giấu bệnh nặng không ai biết. Luôn lắng nghe góp ý đạo diễn, không bao giờ đòi hỏi phải ưu tiên khách sạn riêng… sẵn sàng ăn rừng ngủ bụi. Tôi và ông ấy thường xuyên ăn cơm hộp với anh em khuân vác hiện trường, không khoảng cách và luôn đúng giờ ra hiện trường.

Nữ sát thủ trong phim phải tự thực hiện những cảnh đu dây, trèo thác... ẢNH: NVCC

* 6 cô gái đóng chính trong Biệt đội hotgirl, hầu như là những gương mặt mới hoặc thậm chí là lần đầu tham gia diễn xuất. Vì sao anh lại không chọn những gương mặt "ăn khách" hơn?

- 6 diễn viên nữ chính đóng sát thủ đa phần là mới nhập môn. Các sao nữ luôn e ngại không dám nhận lời các phim hành động lớn. Bởi biết thời gian tập luyện hành động rất khắc nghiệt. Huấn luyện như chiến binh thực thụ mới vào vai diễn được. Và đây là cơ hội lớn cho các bạn trẻ đam mê dám mạo hiểm dấn thân.

Các cô gái trong Biệt đội hotgirl không cần thế vai để cảnh quay chân thật, thương tích đầy mình suốt thời gian quay. Năm 1948, đạo diễn lừng danh người Ý Vitctorio De Sica đã mạo hiểm mời diễn viên đóng vai chính là một tội phạm ăn cắp xe đạp thật ngoài đời, trong bộ phim Kẻ cắp xe đạp. Năm 1950 phim đoạt giải Oscar và trở thành phim kinh điển của mọi thời đại. Diễn viên trong phim đoạt giải diễn viên xuất sắc trong và ngoài nước tại các liên hoan phim. Điều này minh chứng, nếu đạo diễn không mạo hiểm trao cơ hội cho gương mặt mới thì mãi mãi sẽ không có sự kế thừa cho tương lai.

Một cảnh trong phim Biệt đội hotgirl ẢNH: NVCC

* Là người viết kịch bản, đạo diễn, thậm chí từng làm diễn viên trong rất nhiều phim, có kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề. Vậy anh thể hiện dấu ấn cá nhân ra sao trong lần "tái xuất" này?

- Các phim tôi làm luôn hướng đến sự kết hợp giữa yếu tố ăn khách và nghệ thuật, cố gắng mổ xẻ các góc khuất của xã hội. Đi sâu vào nội tâm phức tạp các nhân vật mà tôi tạo ra từ khi viết kịch bản. Gần 30 kịch bản phim tôi đã viết mọi đề tài, thể loại luôn hướng đến sự tôn trọng khán giả trước tiên, cũng là thể hiện lòng tự trọng của người nghệ sĩ. Nếu là kịch bản viết theo đơn đặt hàng không bao giờ dám để bút danh thật.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!