Đạo diễn Tống Thanh Hùng quy tụ Nam Thư, Trương Hạ, Trần Nhật Hào trong MV mới

28/05/2026 09:00 GMT+7

Đạo diễn Tống Thanh Hùng vừa giới thiệu về MV mới là 'Váy trắng' và 'Thương lấy thương để', được anh dành nhiều tâm huyết thực hiện cho ca sĩ, bác sĩ Mập Hồng.

Hai MV sắp ra mắt của Tống Thanh Hùng mang màu sắc đối lập, cho thấy sự đa dạng trong cách kể chuyện. Váy trắng được xem là bản tình ca mang âm hưởng nuối tiếc, kể về mối tình tay ba giữa cô dâu (Anh Sunny), chú rể (Trần Nhật Hào) và người yêu cũ (Trương Hạ), đạo diễn khéo léo đan xen những phân cảnh hồi tưởng, đẩy cao trào tâm lý của nhân vật. Dù có những nút thắt và sự hoài nghi, MV khép lại với cái kết trọn vẹn dành cho cô dâu - chú rể, để lại người cũ với sự nuối tiếc muộn màng.

Trong khi đó, MV Thương lấy thương để (ra mắt tháng 6.2026) kể về mối tình đầy ngang trái giữa Mận (Nam Thư) - cô người hầu và công tử nhà giàu Cậu Ba (Trương Hạ). Từng trao nhau lời hẹn ước trọn đời, nhưng ngày Cậu Ba trở về lại thông báo cưới cô gái trẻ đẹp, giàu sang hơn (Ánh Sunny). Nỗi đau của cô người hầu khi phải chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác, hứa hẹn lấy nước mắt khán giả.

Tống Thanh Hùng được biết đến là gương mặt tài năng, từng tốt nghiệp ngành Đạo diễn, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Hiện anh đang giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH Media and Entertainment Lighthouse. MV Váy trắng được phát hành trên kênh YouTube Bác sĩ Mập Hồng vào tối 28.5.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
