Đạo diễn 'Trò chơi con mực' phủ nhận nhiều giả thuyết khán giả đặt ra

Bộ phim Trò chơi con mực do đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhào nặn đạt được thành tích "khủng" chỉ thời gian ngắn sau khi phát hành trên Netflix. Ngoài hai nam chính Lee Jung Jae và Park Hae Soo, dàn diễn viên phụ trong phim một bước lên mây, nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Từng chi tiết nhỏ trong phim cũng được mang ra "mổ xẻ", bàn tán xôn xao trên các mạng xã hội, chứng minh sức hút không thể chối từ của Trò chơi con mực.

Là bộ phim thuộc thể loại sinh tồn ẩn giấu nhiều bí mật, nhiều người xem đã đặt ra loạt giả thuyết cho tác phẩm của Hwang Dong Hyuk. Một số cho rằng ở phân đoạn anh nhân viên bí ẩn (Gong Yoo) chơi đập giấy cùng Ki Hoon (Lee Jung Jae), nếu nam chính chọn màu xanh sẽ trở thành thí sinh còn màu đỏ là lính làm việc cho trò chơi. Bởi số lượng lính mặc áo hồng quá lớn cũng như bị Front Man (Lee Byung Hun) giết không nương tay, thông tin này rất được khán giả người tin tưởng.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo, Hwang Dong Hyuk lại phủ nhận điều này. "Khán giả có sức sáng tạo còn hơn tôi nữa. Tôi chọn 2 màu đỏ và xanh dựa trên truyền thuyết đô thị nổi tiếng của Hàn Quốc", ông nói. Được biết ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc có một câu chuyện ma kể về linh hồn đeo mặt nạ xuất hiện trong phòng tắm và đưa cho nạn nhân giấy vệ sinh màu đỏ hoặc xanh. Bất kể bạn chọn phương án nào, con ma vẫn sẽ xuống tay.





Ngoài ra, Hwang Dong Hyuk cũng giải thích thêm về nhân vật người đàn ông bí ẩn do Gong Yoo đảm nhận. "Khi viết cốt truyện lần đầu tiên, tôi đã quyết định người này là một nhân viên cũ của Squid Game, giành được sự tin tưởng của người tạo ra trò chơi - Oh Il Nam (Oh Yeong Su). Sau khi nâng cao vị trí của mình, hắn có cơ hội làm việc ngoài trò chơi, trong thế giới thực", "cha đẻ" Squid Game tiết lộ.

Về mái tóc đỏ rực của Ki Hoon (Lee Jung Jae) sau khi chiến thắng Squid Game, Hwang Dong Hyuk lại đặt mình vào nhân vật để suy nghĩ và hành động. Ông tâm sự: "Tôi đã sống với tư cách là Ki Hoon trong một thời gian dài cả khi viết kịch bản và quay bộ phim. Ý tưởng đến với tôi trong quá trình ghi hình. Sau cái chết của Il Nam, anh ta cố gắng trở lại bình thường, nhưng liệu điều đó có thể xảy ra? Trở lại con người bạn trước khi tham gia trò chơi? Nếu tôi là Ki Hoon, tôi sẽ nghĩ gì khi ngồi ở tiệm làm tóc? Điều điên rồ nhất là chọn màu tóc đỏ, tượng trưng cho sự tức giận của anh ta".

Cũng trong lần phỏng vấn này, Hwang Dong Hyuk cho biết ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu kế hoạch làm mùa 2 cho Trò chơi con mực bởi tác phẩm đã khiến vị đạo diễn kiệt quệ cả tinh thần lẫn sức lực.