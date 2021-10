‘Trò chơi con mực’ đứng hạng nhất Netflix hơn 80 quốc gia

Trò chơi con mực là bộ phim đầu tiên của Netflix xếp hạng nhất bảng xếp hạng top phim thịnh hành của nền tảng này ở 83 quốc gia và vùng lãnh thổ. Truyền thông quốc tế dự đoán đứa con tinh thần của đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhiều khả năng sẽ lập thêm nhiều kỷ lục trên Netflix thời gian tới.

Riêng tại Netflix Ấn Độ, Trò chơi con mực đã đánh bại Lò luyện ở Kota (Kota Factory) trong danh sách phim thịnh hành nhất hằng ngày. Thành tích này của bộ phim Hàn Quốc khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bởi Lò luyện ở Kota là phim hài kịch đình đám của Ấn Độ và được người xem nước này đón nhận nồng nhiệt. Chưa kể, từ trước đến nay, khán giả Ấn Độ thường rất ưu ái phim trong nước và ít khi nào chuộng những dự án quốc tế. Do đó, Trò chơi con mực là phim nước ngoài hiếm hoi đứng nhất top phim hot Netflix Ấn Độ.

Độ phổ biến rộng rãi của Trò chơi con mực cũng giúp dàn sao Hàn trong phim thu về danh tiếng đáng kể. Lượt người theo dõi Instagram của Jung Ho Yeon (vai 067 Kang Sae Byeok) tăng vọt từ khoảng 400.000 lên 12 triệu (tính đến 3.10) trong vòng hơn 2 tuần. Hai tài tử Lee Jung Jae (vai 456 Seong Gi Hun) và Park Hae Soo (vai 218 Cho Sang Woo) cũng vừa lập tài khoản cá nhân, nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội.

Bên cạnh đó, những diễn viên đóng vai phụ như Heo Sung Tae, Kim Joo Ryung, Wi Ha Joon, Lee Jung Jun, Lee Yoo Mi… cũng vụt sáng sau khi có màn thể hiện ấn tượng trong phim Trò chơi con mực. Được biết, dàn sao phim sẽ xuất hiện trong show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon tập ngày 6.10. Jung Ho Yeon cũng làm khách mời chương trình You Quiz On The Block.





Trò chơi con mực xoay quanh những con người ở bước đường cùng tham gia một đấu trường bí ẩn có giải thưởng lên đến 45,6 tỉ won (880 tỉ đồng). Tại đây, họ chấp nhận trải qua những trò chơi dân gian Hàn Quốc nhưng theo một quy luật đẫm máu: thắng sẽ được bước vào vòng sau và có thể lấy toàn bộ tiền thưởng, còn thua sẽ chết ngay tại chỗ.

Tạp chí Fortune tán thưởng Trò chơi con mực là sự giao thoa giữa Đấu trường sinh tử (The Hunger Games), sê-ri phim khoa học viễn tưởng Gương đen (Black Mirror) của Anh và tác phẩm nổi tiếng Ký sinh trùng (Parasite). Ngoài ra, trào lưu tách kẹo hay những bộ đồng phục độc đáo trong phim cũng đang gây sốt khắp nơi.