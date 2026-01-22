Đạo diễn Việt góp mặt trong show thời trang tại Cáp Nhĩ Tân là ai?

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc ghi dấu ấn tại Harbin Fashion Week

Với kinh nghiệm nhiều năm làm đạo diễn catwalk, Nguyễn Hưng Phúc được ban tổ chức mời vào vị trí chỉ đạo catwalk cho các người mẫu trong bộ sưu tập thu đông 2026 tại Harbin Fashion Week (Tuần lễ thời trang Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc).

Đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc và nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn Ảnh: NVCC

Theo Nguyễn Hưng Phúc, công việc của một đạo diễn catwalk không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp người mẫu mà anh còn phải thực hiện nhiều công việc khác. Theo đó, anh chịu trách nhiệm xây dựng tổng thể ý tưởng dàn dựng cho từng bộ sưu tập. Từ tuyến đi, cách xuất hiện của người mẫu, ánh sáng, âm thanh, visual LED, cho đến việc kết nối chặt chẽ với nhà thiết kế, ban tổ chức và các bộ phận kỹ thuật.

Trước khi sang Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), Nguyễn Hưng Phúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dành 5 tháng học tiếng Trung để phục vụ giao tiếp. Tuy nhiên, anh vẫn làm việc với thông dịch viên để công việc được suôn sẻ và mọi người phối hợp ăn ý hơn. Tại Harbin Fashion Week, anh làm việc trực tiếp với người mẫu đến từ Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Ở mỗi bộ sưu tập, anh phải đảm bảo được nét riêng và phù hợp với câu chuyện của từng thương hiệu.

Nguyễn Hưng Phúc cho biết mình sẽ cố gắng trau dồi ngoại ngữ để có nhiều cơ hội làm việc ở môi trường quốc tế Ảnh: NVCC

Bên cạnh áp lực chuyên môn, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc còn phải thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Cáp Nhĩ Tân. Anh cho biết lịch trình làm việc khá dày, anh thường xuyên phải dậy từ khoảng 6 giờ để chuẩn bị, đến 8 giờ thì người mẫu đã có mặt đầy đủ để bắt đầu tập chương trình. Ban ngày, Nguyễn Hưng Phúc casting người mẫu, họp ê kíp, kiểm tra sân khấu, âm thanh và ánh sáng.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc căng thẳng vì khối lượng công việc khá lớn Ảnh: NVCC

Còn ban đêm, anh tiếp tục làm việc với ê kíp Việt Nam để chỉnh sửa góc nhìn, kiểm tra ánh sáng và hoàn thiện các phương án dàn dựng. Trong điều kiện thời tiết lạnh và cường độ làm việc cao, việc giữ thể lực, sự tập trung và tinh thần ổn định là thử thách không nhỏ. Tuy vậy, nam đạo diễn cho rằng sự chuyên nghiệp và đúng giờ của ban tổ chức cùng tinh thần hỗ trợ từ ê kíp đã giúp anh vượt qua áp lực, hoàn thành tốt vai trò của mình.

Sau Harbin Fashion Week, điều lớn nhất Nguyễn Hưng Phúc học được là cần tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, đặc biệt là các thuật ngữ chuyên môn trong ngành. Đồng thời, anh cũng học cách tiết chế cảm xúc khi làm việc ở môi trường quốc tế. "Ra ngoài mới thấy mình còn rất nhỏ. Tôi muốn mang những gì học được từ thế giới về, đóng góp ngược lại cho thời trang Việt Nam", Nguyễn Hưng Phúc chia sẻ.