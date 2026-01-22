Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đạo diễn Việt góp mặt trong show thời trang tại Cáp Nhĩ Tân là ai?

Minh Hy
Minh Hy
22/01/2026 13:09 GMT+7

Đối với đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc, việc được tham gia vào khâu dàn dựng của Harbin Fashion Week (Tuần lễ thời trang Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc) là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc ghi dấu ấn tại Harbin Fashion Week

Với kinh nghiệm nhiều năm làm đạo diễn catwalk, Nguyễn Hưng Phúc được ban tổ chức mời vào vị trí chỉ đạo catwalk cho các người mẫu trong bộ sưu tập thu đông 2026 tại Harbin Fashion Week (Tuần lễ thời trang Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc).

Đạo diễn tổ chức show thời trang tại Cáp Nhĩ Tân là ai? - Ảnh 1.

Đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc và nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn

Ảnh: NVCC

Theo Nguyễn Hưng Phúc, công việc của một đạo diễn catwalk không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp người mẫu mà anh còn phải thực hiện nhiều công việc khác. Theo đó, anh chịu trách nhiệm xây dựng tổng thể ý tưởng dàn dựng cho từng bộ sưu tập. Từ tuyến đi, cách xuất hiện của người mẫu, ánh sáng, âm thanh, visual LED, cho đến việc kết nối chặt chẽ với nhà thiết kế, ban tổ chức và các bộ phận kỹ thuật.

Trước khi sang Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), Nguyễn Hưng Phúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dành 5 tháng học tiếng Trung để phục vụ giao tiếp. Tuy nhiên, anh vẫn làm việc với thông dịch viên để công việc được suôn sẻ và mọi người phối hợp ăn ý hơn. Tại Harbin Fashion Week, anh làm việc trực tiếp với người mẫu đến từ Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Ở mỗi bộ sưu tập, anh phải đảm bảo được nét riêng và phù hợp với câu chuyện của từng thương hiệu.

Đạo diễn tổ chức show thời trang tại Cáp Nhĩ Tân là ai? - Ảnh 2.

Nguyễn Hưng Phúc cho biết mình sẽ cố gắng trau dồi ngoại ngữ để có nhiều cơ hội làm việc ở môi trường quốc tế

Ảnh: NVCC

Bên cạnh áp lực chuyên môn, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc còn phải thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Cáp Nhĩ Tân. Anh cho biết lịch trình làm việc khá dày, anh thường xuyên phải dậy từ khoảng 6 giờ để chuẩn bị, đến 8 giờ thì người mẫu đã có mặt đầy đủ để bắt đầu tập chương trình. Ban ngày, Nguyễn Hưng Phúc casting người mẫu, họp ê kíp, kiểm tra sân khấu, âm thanh và ánh sáng.

Đạo diễn tổ chức show thời trang tại Cáp Nhĩ Tân là ai? - Ảnh 3.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc căng thẳng vì khối lượng công việc khá lớn

Ảnh: NVCC

Còn ban đêm, anh tiếp tục làm việc với ê kíp Việt Nam để chỉnh sửa góc nhìn, kiểm tra ánh sáng và hoàn thiện các phương án dàn dựng. Trong điều kiện thời tiết lạnh và cường độ làm việc cao, việc giữ thể lực, sự tập trung và tinh thần ổn định là thử thách không nhỏ. Tuy vậy, nam đạo diễn cho rằng sự chuyên nghiệp và đúng giờ của ban tổ chức cùng tinh thần hỗ trợ từ ê kíp đã giúp anh vượt qua áp lực, hoàn thành tốt vai trò của mình.

Sau Harbin Fashion Week, điều lớn nhất Nguyễn Hưng Phúc học được là cần tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, đặc biệt là các thuật ngữ chuyên môn trong ngành. Đồng thời, anh cũng học cách tiết chế cảm xúc khi làm việc ở môi trường quốc tế. "Ra ngoài mới thấy mình còn rất nhỏ. Tôi muốn mang những gì học được từ thế giới về, đóng góp ngược lại cho thời trang Việt Nam", Nguyễn Hưng Phúc chia sẻ.

Tin liên quan

Phan Đăng Di: Đạo diễn không chịu trách nhiệm cho cuộc đời diễn viên đóng 'cảnh nóng'

Phan Đăng Di: Đạo diễn không chịu trách nhiệm cho cuộc đời diễn viên đóng 'cảnh nóng'

Đạo diễn Phan Đăng Di cho rằng nếu đã lựa chọn trở thành diễn viên thì bạn phải chấp nhận sự khắc nghiệt của công việc này. Trước một bộ phim, đạo diễn và diễn viên cũng trao đổi kỹ lưỡng về vấn đề này, vì thế 'không ai lừa ai cả', đó chỉ là sự lựa chọn của mỗi người.

Khám phá thêm chủ đề

đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc Cáp Nhĩ Tân tuần lễ thời trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận