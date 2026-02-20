Đạo diễn Xuân Phước vui vì 'Tết này có em'

Theo đạo diễn Xuân Phước, Tết này có em (phát lúc 20 giờ hằng ngày) được anh khai thác sâu những tình huống hài hước và cảm động từ tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa, với sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội và đang được yêu thích: NSƯT Công Ninh (ông Bảy), Thanh Hằng (bà Hiền), Thanh Ngọc (bà Ba Lụa), Lương Thế Thành (Minh Tiến), Khánh Tiên (Thu Cúc), Thanh Duy (Tài Thái Tử), Kha Ly (Thanh Mai), Phương Bình (ông Phát), Phương Dung (bà Tuyết), Hoàng Mèo (Văn Hết), Sơn Hải (ông Lý), Hải Hùng (Sự), Hà Linh (Năm Lửa)…

Từ trái qua: nghệ sĩ Khánh Tiên, NSƯT Công Ninh và Lương Thế Thành trong một cảnh quay

Ảnh: ĐPCC

Tết này có em với nhiều tình huống dở khóc dở cười Ảnh: ĐPCC

Phim kể về cuộc sống và công việc của gia đình ông Bảy - chủ nhà xe Bội Thu tại miền Tây Nam bộ. Gia đình ông Bảy đã nhiều đời chạy xe khách trên tuyến Vĩnh Long - Sài Gòn, kết hợp chở người và vận chuyển hàng hóa, trái cây. Xuyên suốt bộ phim là những câu chuyện cạnh tranh giữa nhà xe Bội Thu và nhà xe đối thủ Phát Tài, cùng những mối quan hệ gia đình, tình yêu, cùng hành trình lập nghiệp của các bạn trẻ.

Nhà xe Bội Thu và nhà xe Phát Tài cạnh tranh khốc liệt để thu hút khách hàng. Thanh Mai và Tài, dù là oan gia nhưng thường xuyên đụng độ khi họ dùng các chiêu trò khuyến mãi để giành khách. Ngày xưa, ông Bảy là lơ xe và kết nghĩa anh em với ông Thu, cha của Thu Cúc. Ông Thu mất trong một vụ tai nạn khi Thu Cúc mới một tuổi, nhờ ông Bảy chăm sóc con gái mình. Ông Bảy nuôi dưỡng Thu Cúc và được ông ưu ái hơn Thanh Mai, do cô là con của bạn thân quá cố. Nhà xe Bội Thu vốn là của ông Thu, và ông Bảy luôn có tâm nguyện sẽ trả lại nhà xe này cho Thu Cúc sau này...

Đạo diễn Xuân Phước trên trường quay Tết này có em Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Xuân Phước: "Khổ như quay phim... ở bến xe"

Để có được những cảnh quay ưng ý, đạo diễn Xuân Phước tiết lộ: đoàn phim phải bỏ nhiều công sức để 'thiết kế' lại bãi rước hành khách ở hai bến xe: Bến xe Miền Tây, Bến xe Chợ Lớn cho ưng ý. Dù được Ban quản lý hai bến xe hỗ trợ nhiệt tình nhưng vì bến xe đông khách nên đoàn phim tác nghiệp cũng rất khó khăn. Chưa kể thời điểm cuối năm là thời gian bận rộn của tất cả các ngành, nhất là vận tải, nên thực hiện những cảnh quay không dễ dàng.

Đoàn phim trải qua những ngày tháng vất vả tại hai bến xe lớn của TP.HCM để hoàn thành bộ phim Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Xuân Phước (phải) trao đổi về vai diễn với diễn viên Thanh Duy Ảnh: ĐPCC

"Khổ như quay phim ở bến xe. Diễn viên chúng tôi vừa phải chạy qua chạy lại giữa hai bến xe để hoàn thành các cảnh diễn. Ngoài ra, do lượng khách đi lại của bến xe thay đổi liên tục, đoàn phim phải bố trí số lượng diễn viên quần chúng đông đúc để quay phim. Vì vậy, chỉ cần một diễn viên rời đi là cảnh quay sai không thể nối cảnh liên tục được, nên việc quản lý số lượng diễn viên đông đảo nơi bến xe cũng là thử thách lớn cho chúng tôi. Dù phải lo... toát mồ hôi hột nhưng may mắn, cuối cùng bộ phim cũng xong kịp giai đoạn hậu kỳ và lên sóng rất hấp dẫn cho khán giả", đạo diễn Xuân Phước chia sẻ.