Đảo Ký Ức Hội An khai hội Tết 2024 với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Năm nay, "Lễ hội Lì xì" Đảo Ký Ức Hội An diễn ra từ mùng 2 đến mùng 4 tết (nhằm ngày 11 - 13.2). Tất cả khách vào Công viên Ấn Tượng Hội An (thuộc Đảo Ký Ức Hội An) đều được tặng bao lì xì may mắn, thay cho lời chúc một năm thịnh vượng và hạnh phúc.

Đặc biệt, lễ hội tết tại "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" càng độc đáo, rộn ràng hơn với chương trình "Rồng vàng may mắn". Đây là vòng quay may mắn dành cho khách tham quan mua vé trực tiếp tại quầy.

Chương trình diễn ra từ mùng 2 đến mùng 4 tết với giải thưởng cực hấp dẫn: 1 rồng vàng may mắn trị giá 0,5 chỉ vàng. Mỗi ngày, Đảo Ký Ức Hội An dành cơ hội may mắn trúng giải thưởng cho 1 vị khách đặc biệt mua vé xem show diễn "Ký Ức Hội An".

Bên cạnh các minishow đón xuân, Đảo Ký Ức Hội An còn có minishow mới "Hơi thở của Rồng", là điểm nhấn nghệ thuật mới mẻ và độc đáo, mang đến sắc màu thịnh vượng và mạnh mẽ của một năm Rồng đầy tiềm năng.