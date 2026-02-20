Đảo Ký Ức Hội An thắp sáng đèn lồng khổng lồ, khởi động Lễ hội Ánh sáng & Di sản 2026

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Đảo Ký Ức Hội An tổ chức sự kiện Tết Di sản - Tết 3 miền, mang đến không gian trải nghiệm văn hoá, lễ hội đặc sắc cho khách du xuân.

Chương trình diễn ra xuyên suốt từ 16 đến 21 giờ hằng ngày

Không khí Tết truyền thống tái hiện qua chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp trình diễn và trải nghiệm tương tác.

Du khách tham gia xem múa lân, gieo quẻ may mắn; đồng thời trải nghiệm các workshop văn hoá như làm gốm, vẽ nón, vẽ quạt, têm trầu, vẽ mặt nạ.

Thần Tài phát lộc tại Lễ hội Lì xì

Không gian trưng bày làng nghề truyền thống với gốm, mộc Kim Bồng, lụa và tre gợi nhớ dòng chảy di sản trong đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm viết câu đối đầu năm, thưởng thức minishow chủ đề "Tết 3 miền" và chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký Ức Hội An" vào buổi tối.

Chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Đảo Ký Ức Hội An

Điểm nhấn nổi bật là màn trình diễn đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn với chủ đề "Châu Ấn Thuyền - Bức tranh di sản".

Hình ảnh đèn lồng khổng lồ bừng sáng giữa đêm Tết Di sản không chỉ tạo nên khoảnh khắc thị giác ấn tượng, mà còn gợi nhắc về thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An, nơi giao thoa văn hoá Đông - Tây trong lịch sử.

Sự kết hợp giữa biểu tượng truyền thống và ngôn ngữ trình diễn ánh sáng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho mùa Tết năm nay

Màn trình diễn sẽ không chỉ sử dụng công nghệ thiết bị bay không người lái, mà là sự kết hợp giữa drone và nghệ thuật đèn lồng, tạo nên hình ảnh Rồng - Phượng trên bầu trời đêm.

Cùng với Tết Di sản, Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục khai mạc Lễ hội Ánh sáng & Di sản vào ngày 4.3, trong đó mở màn trình diễn công nghệ đặc biệt drone show đèn lồng Rồng - Phượng.

Màn trình diễn drone đèn lồng Rồng - Phượng là điểm nhấn ấn tượng trong đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng & Di sản 4.3

Những biểu tượng quen thuộc của văn hoá Á Đông sẽ được tái hiện thông qua sự giao thoa giữa chuyển động công nghệ và ánh sáng đèn lồng, mang đến một hình thức thể hiện mới mẻ nhưng vẫn giàu bản sắc truyền thống.