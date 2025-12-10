Đảo Ký ức Hội An tiếp tục được World Travel Awards vinh danh tổ hợp hàng đầu

Ngày 7.12, WTA 2025 tại Bahrain tiếp tục trao giải thưởng cao nhất thế giới trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nghỉ dưỡng cho Đảo Ký ức Hội An; khẳng định mô hình tiên phong về du lịch văn hóa này đã có chiến lược xây dựng thương hiệu đúng hướng, nhất quán, bài bản, giàu bản sắc, đủ mạnh và bền vững để duy trì sức hút trên thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Trong các giải thưởng du lịch toàn cầu, một thương hiệu được vinh danh 4 năm liền là rất hiếm

Ra đời nhằm bảo tồn, phát triển lịch sử, văn hóa Hội An, ngay từ đầu, thương hiệu được xây dựng chú trọng đưa nghệ thuật sân khấu vào trung tâm trải nghiệm du lịch. Sự kiên định với bản sắc đã tạo cho Ký ức Hội An định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới.

Cụ thể, lấy nghệ thuật thực cảnh làm biểu tượng dẫn dắt, lấy văn hóa Việt Nam làm chất liệu sáng tạo và lấy trải nghiệm cảm xúc kể chuyện cho du khách. Chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An đóng vai trò tuyên ngôn nghệ thuật của tổ hợp, là sản phẩm neo đậu cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Chiến lược thương hiệu bắt đầu từ văn hoá, phát triển bằng sự sáng tạo

Hệ sinh thái tổ hợp văn hoá, giải trí, nghỉ dưỡng Ký ức Hội An phát triển chiến lược thống nhất về câu chuyện, thẩm mỹ và trải nghiệm, duy trì sự nhất quán và nâng cao giá trị cảm nhận của du khách.

Ký ức Hội An tập trung tối ưu trải nghiệm thực tế của du khách, nâng cấp hệ thống sân khấu, cải tiến công nghệ trình diễn, mở rộng các không gian mang bản sắc di sản Hội An, tạo nên các trải nghiệm tốt, từ đó trở thành yếu tố lan tỏa hiệu quả.

Bội thu danh hiệu quốc tế: minh chứng cho giá trị vượt bậc của thương hiệu Việt

Năm 2025 chứng kiến một "mùa vàng" của Ký ức Hội An trên trường quốc tế. Trước khi được World Travels Awards vinh danh, thương hiệu đã được vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025" bởi Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), và đặc biệt là bộ 3 giải thưởng ấn tượng của World Luxury Hotel Awards: "Hoi An Memories Land: Cultural Destination", "Hoi An Memories Resort & Spa: Luxury Cultural Resort & Luxury Heritage" và "Hoi An Memories Show: Art & Culture Experience".

Đảo Ký ức Hội An được Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025" vào tháng 10.2025

Loạt danh hiệu này phản ánh sự ghi nhận từ thị trường trong nước lẫn quốc tế đối với giá trị sáng tạo, tính tiên phong và sức lan tỏa của thương hiệu Ký Ức Hội An.

Kiên định với tầm nhìn đưa văn hóa Việt Nam tiếp tục bước ra thế giới

Bước sang giai đoạn mới sau World Travels Awards 2025, Ký ức Hội An vẫn kiên định với việc lấy văn hóa Việt làm "ADN" ở mọi giai đoạn phát triển, tối ưu hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái giải trí mang bản sắc Việt, phát triển các sản phẩm có khả năng xuất khẩu và đưa câu chuyện văn hóa Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế.

Sau World Travel Awards 2025, Ký ức Hội An vẫn kiên định với việc lấy văn hóa Việt làm trung tâm của mọi giai đoạn phát triển

Việc được World Travels Awards vinh danh nhiều năm liên tiếp đã mở ra nền tảng thuận lợi để Ký Ức Hội An tiếp tục khẳng định vị thế: một thương hiệu Việt đủ bản lĩnh, sáng tạo và đẳng cấp để đứng cạnh những điểm đến hàng đầu thế giới.