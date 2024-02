Dạo một vòng xem dân Sài thành đi đâu, chơi gì dịp tết này

Thả dáng tại các địa điểm "biểu tượng" của thành phố

"Cứ 10m2 có một người mẫu áo dài" - đây là câu nói vui cho thấy tình hình chụp ảnh "căng như dây đàn" tại các địa điểm "hot hit" của thành phố như: Chợ Bến Thành, đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng, phố Ông Đồ,... Bên cạnh đó, bạn còn có thể tham gia rất nhiều sự kiện thú vị khác trải dài suốt dịp tết này như: Hội hoa xuân và Chợ hoa tết tại công viên Tao Đàn, hay Lễ hội Đường sách tết tại đường Lê Lợi… Nhanh tay "lên đồ", lượn lờ phố xá và trải nghiệm ngay các hoạt động hấp dẫn trên bạn nhé!

Không ngoa khi nói rằng chụp ảnh check-in tại các "điểm nóng" của Sài Gòn một trong những trend không bao giờ lỗi thời và là một trong những nét văn hóa đặc trưng vào dịp tết của người Việt Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đi chùa đầu năm cầu bình an

Việc đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình là một trong những phong tục lâu đời của người Việt. Nhiều người tin rằng, đi lễ đầu năm không chỉ là để cầu tài, cầu lộc, mà còn là cách tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn và bắt đầu năm mới với nhiều năng lượng tích cực hơn. Vì vậy, những ngôi chùa nổi tiếng của thành phố như chùa Hoằng Pháp, Ngọc Hoàng, Giác Lâm,... hứa hẹn sẽ đón tiếp hàng ngàn người tấp nập đến thăm viếng vào dịp Tết này.

Là một trong những phong tục truyền thống, đi chùa đầu năm sẽ giúp lòng người sẽ trở nên nhẹ nhàng trước thềm năm mới

"Đổi gió" bằng những chuyến glamping ngắn ngày

Nếu đã quen thuộc với các hoạt động tết trong thành phố, năm nay hãy thử trải nghiệm một chuyến glamping ngắn ngày tại ngay thành phố đang sống nhé. Glamping - sự kết hợp giữa "glamorous" và "camping" - cắm trại kiểu sang trọng, cao cấp là loại hình được giới trẻ lựa chọn và liên tục "làm mưa làm gió" trong hai năm gần đây. Không quá tốn kém như những việc đi du lịch, chính là sự lựa chọn vừa tiết kiệm nhưng cũng mang đầy tính chữa lành mùa tết này.

Nếu muốn "đổi gió" và tạm tránh xa khỏi cuộc sống hối hả thường ngày, thì các địa điểm lân cận Sài Gòn như Riverside Glamping, Vietgangz Glamping Club (quận 9) chính là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn

Tụ họp ăn uống, "quẩy hết nấc" tại nhà

Không cần bon chen đường phố đông đúc, một bữa tiệc tân niên với đầy đủ các món đặc sản ngày Tết và tha hồ quẩy "tẹt ga" tại nhà là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích cảm giác đoàn viên ấm áp, riêng tư bên người thân và gia đình.

Tuy nhiên, nếu bạn ái ngại việc "lăn xả" vào bếp để chuẩn bị 7749 món ăn để chiêu đãi gia đình mùa Tết này thì đừng lo, ứng dụng đặt món ShopeeFood sẽ hoạt động xuyên mùa Tết để phục vụ hàng triệu tín đồ ẩm thực!

Giờ đây, mâm cỗ tân niên với đầy đủ các món chay, mặn sẽ được "a lê hấp" chuẩn bị trong một nốt nhạc với sự đồng hành của ShopeeFood. Không chỉ vậy, trong Tết này khi đặt món trên ứng dụng màu cam, bạn có thể sử dụng voucher giảm đến 88.000 đồng. Nhanh tay chọn món để chuẩn bị thực đơn cho bữa tiệc tân niên hoành tráng ngay hôm nay!

ShopeeFood sẽ hoạt động không ngừng nghỉ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ nhằm giúp việc tiệc tùng ngày Tết của các tín đồ ẩm thực trở nên nhẹ nhàng và tiện lợi hơn

"Mâm cỗ" trên ShopeeFood đã sẵn sàng, bạn đã sẵn sàng nâng ly và quẩy xuyên mùa tết cùng ShopeeFood?