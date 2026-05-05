Đảo quốc từ chối cho du thuyền nghi chứa ổ dịch cập bến, hành khách hốt hoảng

Ảnh chụp từ đoạn video của AFPTV cho thấy cảnh tượng tại cảng Praia ở Praia, thủ đô Cape Verde. ảnh: afp

Chính quyền Cape Verde không cho tàu du lịch cập bến với lý do có 3 trường hợp tử vong do nghi nhiễm virus hanta, và 3 người khác mắc bệnh.

Quyết định trên vẫn được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh từ tàu ra cộng đồng hiện ở mức thấp, theo AFP hôm 5.5.

Khi rời cảng Ushuaia ở Argentina đến Cape Verde ngoài khơi bờ Tây Phi, tàu MV Hondius chở theo hơn 150 người thuộc 23 quốc tịch, trong đó có Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, và các thành viên thủy thủ đoàn đến từ Philippines.

Oceanwide Expeditions, hãng vận hành tàu du lịch, cho biết toàn bộ những người trên tàu đang tuân thủ "các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt", bao gồm cách ly, quy trình vệ sinh và theo dõi y tế.

Công ty trước đó đã xác nhận 3 trường hợp tử vong trên tàu là hai vợ chồng người Hà Lan và một người Đức. Một hành khách người Anh hiện đang điều trị tích cực tại Johannesburg (Nam Phi), trong khi hai thành viên thủy thủ đoàn, lần lượt là người Anh và người Hà Lan, cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

3 người chết sau khi dịch virus bùng phát trên du thuyền

"Vào thời điểm hiện tại, chưa có thêm trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm trên tàu, nhưng tình hình vẫn đang được giám sát chặt chẽ", AFP dẫn lời bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách công tác chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh của WHO.

Theo bà Van Kerkhove, hành khách được yêu cầu ở trong cabin của họ, trong khi công tác khử trùng và các biện pháp khác đang được triển khai.

Tuy nhiên, tình hình trên tàu không mấy khả quan, nhất là đối với tâm lý của những hành khách còn lại. Trong một đoạn video tự quay trong cabin và đăng lên Instagram, một hành khách tên Jake Rosmarin có vẻ như trong trạng thái hoảng loạn, nói rằng ai nấy trên tàu đều muốn lên bờ ngay.

Virus hanta, thường lây sang người qua loài gặm nhấm như chuột, đã được xác nhận trong kết quả xét nghiệm ở hành khách đang điều trị tại Johannesburg.

Tuy nhiên, đến nay giới hữu trách vẫn chưa thể kết luận virus này có phải nguyên nhân gây ra ba ca tử vong hay không.

Sau khi Cape Verde từ chối, Oceanwide Expeditions đang cân nhắc cho tàu cập bến ở Quần đảo Canary (Tây Ban Nha), theo Reuters.